EA Play E3 2019: Electronic Arts annuncia tre nuovi indie

A seguito dell'EA Play di ieri sera Electronic Arts ha annunciato tre nuovi misteriosi ma interessantissimi indie per PC e console.

Come ben saprete, se avete seguito queste pagine nel corso delle ultime ore, ieri sera si è tenuto l’EA Play, primo appuntamento dell‘E3 2019. In tale occasione Electronic Arts ha parlato di molti dei propri titoli principali, come FIFA 20, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order ma non ha annunciato nessun titolo completamente nuovo.

Un’appuntamento, quindi, decisamente dimenticabile ma che è stato salvato in extremis dal video che vi proponiamo qui sotto. Electronic Arts, come potrete vedere, ha infatti annunciato che pubblicherà ben tre nuovi indie attualmente in sviluppo. Una notizia sicuramente apprezzabile e soprattutto degna di nota.

Purtroppo di questo particolare trio di titoli non si sa molto, anzi. Il primo dei tre prende il nome di Lost in Random ed è sviluppato da Zoink Studios, la software house dietro il celebre Fe. Di tale lavoro si sa solamente che comprenderà elementi action e fasi strategiche e ci darà l’opportunità di esplorare un mondo incredibilmente vivo ed oscuro.

La seconda delle tre opere, chiamata RustHeart, sarà invece un action GDR dalle tinte sci-fi e con un occhio di riguardo alla cooperazione tra giocatori. In RustHeart prenderemo i panni di un esploratore in un multiverso alieno e saremo accompagnati nel nostro viaggio da un piccolo robot. Il terzo ed ultimo titolo è invece ancora misterioso e sprovvisto di nome. A occuparsene sarà Hazelight, la software house dietro il recente A Way Out.

Nonostante le poche informazioni fatte trapelare durante l’EA Play sembra proprio che ci sarà da divertirsi, considerando soprattutto la fama e il curriculum degli studi impegnati su questi tre misteriosi titoli. Titoli che, vi ricordiamo, essere attualmente previsti per PC e per delle generiche console.

Che ne pensate di questi tre titoli svelati durante l’EA Play, vi hanno convinto? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti!