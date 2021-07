EA Play: tutti i giochi annunciati durante l’evento Electronic Arts

Questa sera abbiamo assistito ad un piacevole aperitivo videoludico con il nuovo EA Play. L’evento digitale targato Electronic Arts è tornato dopo alcuni mesi di assenza per mostrarci una line up di titoli nuovi e già conosciuti che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Nei 40 minuti circa di show c’è stato spazio per vedere un po’ di tutto, dalle esperienze tripla A più massicce a una serie di nuovi EA Originals che brillano sempre di una serie di idee che ci lasciano ammaliati, ma vediamo insieme nel dettaglio cosa è stato presentato questa sera.

EA Play | Tutti i giochi annunciati

Lost in Random

Prima dell’evento principale abbiamo assistito ad un pre-show in cui sono stati mostrati una carrellata di trailer per scaldare gli animi degli spettatori. Tra questi abbiamo potuto vedere no story trailer dell’EA Original di Lost in Random. Ma non solo, durante lo show è stato mostrato anche un nuovo trailer dedicato a questa particolare produzione EA in uscita il prossimo 10 settembre.

Apex Legends Emergence

Con un nuovo corto animato è stato presentato anche il nuovo eroe che prenderà parte alle battaglie in Apex Legends: Seer. Con un secondo filmato abbiamo anche potuto vedere in azione questo nuovo eroe in arrivo prossimamente nel titolo FPS online con una cinematica ricca di azione.

Grid Legends

Con l’acquisizione di Codemasters, al catalogo di esperienze EA si aggiunge un importante studio capace di sfornare grandi giochi di guida. L’EA Play è il palcoscenico perfetto per annunciare il nuovo Grid Legends.

Knockout City Satgione 2

Dopo un lancio parecchi entusiasmante, Knockout City torna sotto i riflettori anche in un importante evento come questo EA Play. Con un nuovo filmato sono stati presentati i nuovi contenuti in arrivo con prossimo update sulla Season 2, che sarà a tema cinematografico.

Battlefield 2042

Annunciato ufficialmente ormai qualche mese fa, Battlefield 2042 ha ancora diverse carte da mostrare nel suo mazzo. Alcune di queste le abbiamo viste questa sera, soprattutto svelandoci la presenza di una serie di mappe classiche provenienti direttamente dai capitoli precedenti della saga grazie alla nuova modalità Portal.

Dead Space

È stato voluto, vociferato e sognato da una marea di appassionati, e stasera possiamo finalmente dirlo, Dead Space è tornato! Si tratta forse dell’annuncio più emozionante a cui abbiamo assistito stasera con un filmato che ha saputo riportarci in quelle atmosfere lugubri e orrorifiche dell’IP horror-fantascientifica di EA. Dopo questo primo trailer non vediamo l’ora di poter vedere di più su questo gradito ritorno che si configura come remake del primo storico capitolo.

Anche questa edizione estiva dell’EA Play si conclude. Il bottino è di quelli ricchi e abbiamo potuto vedere una serie di titoli molto variegati nei generei e nelle ambizioni. Qual è stato l’annuncio visto questa sera che ha saputo emozionarvi di più?