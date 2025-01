EA svela la squadra dell'anno di EA Sports FC 25

Electronic Arts ha annunciato i 22 giocatori selezionati per la Squadra dell'anno (Team of the Year - TOTY) maschile e femminile di EA SPORTS FC 25. La selezione, votata dai fan, include stelle del calcio mondiale come Aitana Bonmatí, Jude Bellingham e Kylian Mbappé.

Il TOTY rappresenta un riconoscimento prestigioso nel mondo del calcio, essendo uno dei pochi premi in cui i tifosi possono votare direttamente per formare la rosa finale. La selezione onora i migliori calciatori e calciatrici a livello internazionale.

La squadra femminile include:

Portiere: Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Ann-Katrin Berger (Gotham FC) Difensori: Sakina Karchaoui (PSG), Wendie Renard (Lyon), Irene Paredes (Barcellona), Lucy Bronze (Chelsea)

Sakina Karchaoui (PSG), Wendie Renard (Lyon), Irene Paredes (Barcellona), Lucy Bronze (Chelsea) Centrocampiste: Aitana Bonmatí (Barcellona), Alexia Putellas (Barcellona), Guro Reiten (Chelsea)

Aitana Bonmatí (Barcellona), Alexia Putellas (Barcellona), Guro Reiten (Chelsea) Attaccanti: Caroline Graham Hansen (Barcellona), Sophia Smith (Portland Thorns), Lauren James (Chelsea)

La squadra maschile, invece, comprende:

Portiere: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Martínez (Aston Villa) Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dani Carvajal (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Virgil van Dijk (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dani Carvajal (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Centrocampisti: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea) Attaccanti: Vinicius Junior (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Kylian Mbappé (Real Madrid)

Aitana Bonmatí, selezionata per la seconda volta, ha espresso la sua gratitudine: "Voglio ringraziare tutti coloro che si sono presi il tempo di votare!". Anche Jude Bellingham ha commentato: "Partecipare al Team of The Year di FC 25 con alcuni dei giocatori che ammiravo da bambino è un grande onore".

I giocatori selezionati saranno disponibili in EA SPORTS FC 25 a partire da domani per gli attaccanti, seguiti dai centrocampisti il 19 gennaio e dai difensori/portieri il 21 gennaio. Il roster completo sarà accessibile in Football Ultimate Team dal 23 al 31 gennaio.

Per EA SPORTS FC Mobile, il roster maschile sarà disponibile dal 21 gennaio, con un evento dedicato che includerà tre Capitoli TOTY, ICONE TOTY speciali e uno Star Pass TOTY. L'evento mobile continuerà fino al 6 marzo con aggiornamenti settimanali.

Insomma, il TOTY non è solo un riconoscimento per i giocatori, ma anche un'opportunità per i fan di EA SPORTS FC di accedere a contenuti esclusivi e potenziamenti nel gioco. La selezione influenza direttamente l'esperienza di gioco, offrendo agli utenti la possibilità di utilizzare versioni potenziate dei loro giocatori preferiti.

Ricordiamo che EA SPORTS FC 25 è disponibile per diverse piattaforme, incluse PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.