Ecco quanto ha guadagnato The Elder Scrolls Online nei suoi primi 10 anni

In un'intervista esclusiva con GamesRadar+, il direttore dello studio di The Elder Scrolls Online, Matt Firor, ha condiviso alcune riflessioni sul successo del gioco, che ha da poco compiuto 10 anni. Firor ha rivelato che il titolo ha generato oltre 2 miliardi di dollari in entrate, un guadagno che sottolinea il continuo successo del gioco, che si posiziona senza dubbio tra i più riusciti del suo genere.

Spesso, grandi nomi come World of Warcraft dominano le conversazioni nel mondo dei giochi MMO, lasciando a giochi come ESO un'attenzione minore, nonostante il suo legame con titoli acclamati come Skyrim. Firor ha affermato che, a suo avviso, ESO meriti di essere riconosciuto al pari di questi colossi del gaming, evidenziando il forte impegno della community e di Zenimax Online nel portare avanti il progetto.

La rivelazione del fatturato di 2 miliardi di dollari è stata un chiaro segnale dell'impegno e della dedizione dei giocatori verso ESO, così come della passione dello studio nello svilupparlo. Firor ha sottolineato come questo successo rifletta il lavoro e l'affetto che Zenimax Online continua a investire nel gioco, che percepisce come enormemente riuscito.

La discussione si è poi spostata su come Skyrim abbia radicalmente cambiato la percezione di ciò che dovrebbe essere un RPG di Elder Scrolls, portando a modifiche significative nell'approccio al design e allo sviluppo dell'MMO. Questa evoluzione ha richiesto un'ampia riflessione su come adattare e rinnovare l'esperienza di gioco per soddisfare sia i fan di lunga data sia i nuovi arrivati.