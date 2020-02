eFootball PES 2020: la Juventus vola al secondo posto, Manchester United battuto

Il fine settimana del tifoso juventino è stato sicuramente più che amaro, battuti al Bentegodi per 2 a 1 da un ottimo Verona (due pareggi ed una vittoria contro) e recuperati in classifica da Inter e Lazio. A dare conforto c’è sicuramente il team ufficiale di eFootball PES 2020 che nella quarta giornata di campionato è riuscita a battere i diavoli rossi del Manchester United ed agganciare così il secondo posto in classifica.

La Juventus si è trovata davanti una squadra cattiva ed aggressiva, la prima partita infatti è finita 3 a 2 per i bianconeri, mentre la seconda solo 1 a 0. Il team di Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto deve anche ringraziare il Boavista. La squadra portoghese, infatti, è riuscita a fermare l’armata tedesca del Bayern Monaco dopo aver frenato addirittura la scorsa giornata proprio la Juventus. Qui di seguito vi mostriamo tutti i risultati della quarta giornata del campionato di eFootball PES 2020.

Schalke 04 1-1 / 0-1 Barcellona

Nantes 3-2 / 0-2 Arsenal

Juventus 3-2 / 1-0 Manchester United

Boavista 2-3 / 3-1 Bayern Monaco

Celtic Glasgow 2-2 / 1-1 Monaco

Per le altre partite possiamo vedere come il Barcellona vinca in extremis e, così facendo, riesce a scalare la classifica ed arrivare al quarto posto. Passo falso anche per il Monaco che pareggia contro la squadra scozzese aiutando quindi la corsa della Juventus. Nella prossima partita i bianconeri se la dovranno vedere contro i bavaresi ed il Monaco contro il Barcellona. Sfide decisamente accesissime se state seguendo questo particolare campionato. Qui di seguito vi mostriamo la classifica aggiornata.

AS Monaco 18 pts Juventus 16 pts Bayern Monaco 16 pts FC Barcellona 12 pts FC Nantes 10 pts Boavista FC 10 pts Manchester United FC 8 pts Celtic FC 7 pts Arsenal FC 7 pts FC Schalke 04 7 pts

Cosa ne pensate di questo campionato? Lo state seguendo? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito e come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di Game Division per tutte le novità riguardanti il campionato eSports di eFootball PES 2020.