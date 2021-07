eFootball: PES 2022 è ufficiale! Sarà gratis e per tutti dal lancio

Konami aveva già confermato diversi mesi fa che il nuovo capitolo di eFootball PES 2022 sarebbe stato speciale, ma fino ad oggi non avevamo ancora ricevuto alcuna informazione concreta su quello che avremmo dovuto aspettarci. Qualche istante fa, la compagnia giapponese ha svelato le prime informazioni ufficiali sul progetto che, come anticipato qualche mese fa, sarà parecchio incentrato sulle tecnologie di nuova generazione e di conseguenza uscirà sulle console next-gen.

La notizia più clamorosa che è stata confermata in questi momenti da Konami è che il nuovo eFootball sarà un gioco free to play. I rumor ci hanno preso perfettamente quindi, dato che la nuova esperienza calcistica made in Japan abbraccerà un nuovo metodo di sviluppo ed evoluzione come mai fatto prima d’ora nella storia del brand. Quando il titolo uscirà nella seconda metà del 2021 sarà costantemente aggiornato con nuovi contenuti, dando ai giocatori sempre qualcosa di nuovo da fare sui campi di gioco virtuali di tutto il mondo.

eFootball cambia anche nome e motore di gioco, abbandonando la dicitura PES e andando ad utilizzare l’Unreal Engine come già annunciato da Konami qualche mese fa. Sebbene il titolo sia prevalentemente ideato tenendo in mente console come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la nuova iterazione calcistica vedrà la luce anche su PC, e soprattutto sulle console di passata generazione come PlayStation 4 e sulla famiglia di console Xbox One.

Come potete vedere qua sopra, per abbracciare la nuova forma della saga Konami, la compagnia ha già pubblicato la prima road map che include tutti i contenuti che saranno disponibili in eFootball a partire dal giorno di lancio. A proposito di quest’ultima informazione, attualmente il gioco non ha ancora una data precisa, ma la compagnia si è limitata a conferma che uscirà nel corso del prossimo autunno come di tradizione per il franchise.