PES 2022: ecco chi ci sarà sulla copertina! No, non è Chiellini

Quello che stiamo vivendo è sicuramente un momento molto entusiasmante per il calcio in Italia. Parliamo di uno sport che da noi ha sempre ricevuto una serie di importanti attenzioni, e anche il mondo videoludico ha da sempre affiancato le varie stagioni calcistiche con videogiochi capaci di portare quei momenti e quelle emozioni nelle nostre console preferite. In attesa di scoprire i primi dettagli ufficiali sul nuovo PES 2022, Konami ha svelato in queste ore chi sarà il testimonial del nuovo capitolo.

Purtroppo non sarà Giorgio Chiellini, il capitano della nazionale italiana che solo qualche settimana fa alzava al cielo la coppa europea; e che proprio grazie a quella finale è arrivato un po’ sulla bocca di tutti scaturendo anche tutta una serie di meme in rete. Come annunciato in via ufficiale da Konami, il nuovo testimonial che apparirà anche sulla copertina ufficiale del prossimo PES 2022 sarà il noto calciatore del PSG Neymar Jr.

L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato stampa rilasciato direttamente da Konami qualche ora fa, all’interno del quale lo stesso calciatore brasiliano ha dichiarato quanto segue: “Sono onorato di aver firmato con Konami. Continuerò a giocare con passione e a suscitare molte emozioni nel mondo del calcio grazie anche alle serie PES e Winning Eleven!”. Un commento entusiasta del giocatore che, giusto qualche mese fa, era anche arrivato all’interno del popolarissimo Fortnite.

We are excited to announce that Brazilian Superstar Neymar has become an ambassador for eFootball PES series!

Here's one for the fans – we'll be releasing "Iconic Moment Series" Neymar in #PES2021 soon to celebrate! pic.twitter.com/nFMaWSQqZd

— eFootball PES (@officialpes) July 20, 2021