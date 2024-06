Elden Ring | Tutti i Frammenti di Mappa

Uno delle cose più interessanti di Elden Ring è senz'altro l'esplorazione. Nessun esploratore però partirebbe mai per un viaggio senza una mappa dettagliata del luogo in cui sta andando, figurarsi quindi affrontare un gioco Fromsoftware senza sapere dove state andando a mettere gli zoccoli. Una delle cose che dovreste assolutamente fare in Elden Ring è quindi trovare la stele nell'area che state affrontando e sbloccare il Frammento di Mappa corrispondente. Le steli si trovano solitamente sulla strada principale ma raggiungerle non è facile ecco perché in questa guida vedremo dove trovarle tutte per completare la mappa di Elden Ring.

Elden Ring: dove trovare tutti i Frammenti di Mappa

Per raccogliere un frammento di mappa basta avvicinarsi ad una stele e interagire con l'oggetto subito a terra. Se non avete sbloccato la mappa di una zona la stele verrà raffigurata come una piccola lapide posta sul sentiero principale. La maggior parte della mappa potrà essere sbloccata subito semplicemente raggiungendo le location contrassegnate nell'immagine con Torrente (Sepolcride, Penisola del Pianto, Caelid, Liurnia). Il resto della mappa invece richiede di abbattere alcuni boss e può essere sbloccata solo nelle fasi successive.

Sepolcride occidentale Sepolcride orientale Penisola del pianto Caelid Nord Caelid Sud Liurnia orientale Liurnia nord Liurnia occidentale Altopiano di Altus Leyndell, Capitale Reale Monte Gelmir Vette dei giganti orientali Vette dei giganti occidentali Fiume Siofra - Per scendere nella piccola zona del fiume Siofra dovrete usare l'ascensore presente a Boscotetro. Il frammento di mappa si trova su un cadavere davanti al grosso tempio sulla destra con dentro i resti del cervo. Campo di Neve Consacrato Fiume Ainsel - Per scendere nel fiume Ainsel usate l'ascensore a Liurnia Est a nord della Sala da Studio Cariana. Il frammento di mappa si trova nel tempio a sud dopo le rovine di Uhl a sud.

Frammenti di mappa senza numero in mappa

I seguenti frammenti possono essere trovati nelle zone segrete di Elden Ring, raggiungibili tramite le quest dei personaggi.