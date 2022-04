Tutti i personaggi di Elden Ring e le loro missioni – Proprio come in Bloodborne, e praticamente come in ogni gioco FromSoftware che si rispetti, anche in Elden Ring esistono alcune missioni secondarie che vi verranno affidate dai numerosi personaggi che incontrerete nel vostro cammino e di cui il gioco non tiene nessuna traccia. Sono però queste quest segrete uno dei veri punti di forza delle produzioni di Miyazaki ed affrontarle vi farà ottenere degli oggetti davvero forti.

—Tutte le missioni sono aggiornate all’ultima patch—

Qualcuno li chiama Patti, qualcuno col termine Covenants e qualcun altro ancora li affronta senza nemmeno accorgersi della loro esistenza. Fatto sta che queste missioni secondarie sono molto importanti all’interno del gioco anche perché mandano avanti tutto il sistema di trame secondarie. In questa guida alle missioni degli NPC di Elden Ring vedremo le scelte migliori da compiere e cosa fare per portare a termine le richieste di ogni personaggio.

Per completare al 100% il gioco dai un’occhiata anche alla nostra guida completa di Elden Ring.

ELENCO MISSIONI PERSONAGGI DI ELDEN RING

Missioni secondarie di Elden Ring: info generali

Prima di iniziare dovete tenere a mente che ci sono 3 sacrosanti principi che governano tutte le missioni secondarie del gioco, quindi se leggendo quanto scritto in questa guida la missione non va avanti, sicuramente dovete proseguire ancora seguendo uno di questi principi:

Esplorare/Parlare – Per sbloccare o procedere in una data missione bisogna aver raggiunto un dato luogo, ottenuto un certo oggetto o aver parlato con una serie di personaggi fino ad esaurire le loro opzioni di dialogo. Non accanitevi su queste missioni perché è inutile e molte di esse richiedono di proseguire anche con la trama del gioco;

– Per sbloccare o procedere in una data missione bisogna aver raggiunto un dato luogo, ottenuto un certo oggetto o aver parlato con una serie di personaggi fino ad esaurire le loro opzioni di dialogo. Non accanitevi su queste missioni perché è inutile e molte di esse richiedono di proseguire anche con la trama del gioco; Scegliere – Non pensate di poterle portare a termine tutte. O meglio non pensate di potere ottenere un good ending per ogni PNG. Quasi tutte le missioni vi obbligheranno a fare una scelta che molto spesso invaliderà la missione di un altro personaggio. Non preoccupatevi, c’è sempre una ricompensa per tutto, solo che alcune sono migliori di altre;

– Non pensate di poterle portare a termine tutte. O meglio non pensate di potere ottenere un good ending per ogni PNG. Quasi tutte le missioni vi obbligheranno a fare una scelta che molto spesso invaliderà la missione di un altro personaggio. Non preoccupatevi, c’è sempre una ricompensa per tutto, solo che alcune sono migliori di altre; Non Attaccare – Alcuni personaggi possono essere trovati anche fuori della Tavola Rotonda. Se li attaccate o se vi parte un colpo potreste invalidare l’intera quest del personaggio che vi considererà automaticamente dei nemici. Ci sono però anche alcuni PNG di cui è meglio liberarsi subito per non incappare in difficoltà aggiuntive poi. Anche qui, scegliere sarà fondamentale. Se rovinate il rapporto con qualche personaggio potete però sempre andare alla Chiesa dei Voti a Liurnia ed espiare i vostri peccati usando la statua presente (e l’oggetto Lacrima di Luna che potete trovare al Fiume Ainsel o comprare dal mercante sempre nella stessa location). Potete raggiungere velocemente la chiesa dal teletrasporto nell’Accademia di Raya Lucaria.

Nel lasciarvi alla guida, vi ricordo che questa è suddivisa per i PNG (Personaggi non giocanti) che incontrerete nel gioco e che hanno una missione da offrire. Vi indicheremo dove trovarli, quali sono i personaggi a loro collegati, cosa fare per proseguire nella quest e le ricompense che si possono ottenere. Buona Fortuna Senzaluce!

Varré l’uomo mascherato

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: lo troverete a Sepolcride non appena iniziate il gioco, subito dopo essere usciti dal primo edificio.

COSA FARE: parlate con lui fino ad esaurire le sue opzioni di dialogo. Rimarrà nel punto iniziale finché non abbatterete Godrick poi si sposterà alla Chiesa della Rosa a Liurnia e vi lascerà anche un messaggio nel luogo iniziale per trovarlo. La Chiesa della Rosa si trova sull’isolotto a sud dell’Accademia di Raya Lucaria. Parlate con Varré per ottenere 5 unità di Dito Sanguinante Purulento. Servono ad invadere altri giocatori. Completate almeno 3 invasioni e potrete arrivare alla fase successiva. Non c’è bisogno di vincere le invasioni, basta avviarle. ATTENZIONE: Per questa fase è necessario connettervi online altrimenti non potrete procedere.

Una volta fatto, parlate nuovamente con Varré e vi chiederà di unirvi al Signore del Sangue (scegliete “Designami”) impregnando, il drappo di stoffa che vi consegnerà (Favore del Signore del Sangue), nel sangue di una donna, una vergine. Per farlo avrete due possibilità:

-SCELTA SCONSIGLIATA – Raggiungere la Cappella dell’Attesa, il luogo dove inizia il gioco. Dovrete raggiungere la location Quattro Campanili (nella foto sotto trovate tutti i punti di interesse citati) e usare una Chiave della Spada di Pietra Magica (al teletrasporto della seconda torre più alta) per raggiungere la Cappella dell’Attesa.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Dovrete anche battere il BOSS Rampollo Innestato per raggiungere la Cappella. Una volta arrivati troverete il cadavere di una donna, imbevete il fazzoletto e avrete quello che cercavate.

-SCELTA CONSIGLIATA – Raggiungere la Chiesa dell’Inibizione. Un luogo che pare inaccessibile ma che potrete raggiungere con molta meno difficoltà dell’altro seguendo semplicemente il percorso mostrato in foto. Dal cimitero dietro il Maniero di Caria proseguite fino a raggiungere uno spuntone di roccia che vi fa arrivare dall’altra parte. Poi salite, andate verso il Grande Montacarichi di Dectus e prima di raggiungerlo girate a destra costeggiando la parete rocciosa. Continuate a salire e superate il villaggio fino a raggiungere la chiesa (dove verrete attaccati da un NPC rosso Vyke che una volta sconfitto vi concederà la sua arma e un’oggetto importante – l’Uva Marchiata – che serve per la quest di Hyetta). Nella chiesa troverete la vergine che cercate. Fate anche attenzione nei pressi del villaggio perché su una torre ci sarà una palla di fuoco che infligge follia. Riparatevi ogni volta che potete per far scendere la barra.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

INFO AGGIUNTIVA: Potete anche uccidere l’NPC Hyetta, che è una Vergine, e bagnare il drappo nel suo sangue ma vi precluderete una quest importante.

Ottenuto il drappo insanguinato consegnatelo a Varré, vi ricompenserà con un dito Sanguinante e vi farà entrare nelle file di Mohg. Parlateci più volte fino ad ottenere la Medaglia del cavaliere di sangue puro. Oggetto necessario per raggiungere l’area segreta Mausoleo della famiglia Mohgwyn e sconfiggere il BOSS Mohg Signore del Sangue. Raggiunto il luogo di grazia “Ingresso del mausoleo di Famiglia” riposatevi e guardate dentro alla grotta da cui siete appena usciti per notare un segno di evocazione rosso. Usatelo per sfidare Viso Bianco Varré. E una volta sconfitto parlate con lui per ottenere la sua arma e 6 unità di Dito Sanguinante.

RICOMPENSA: Dito Sanguinante (oggetto NON consumabile per compiere invasioni). Medaglia del cavaliere di sangue puro (usatela dall’inventario dei consumabili per raggiungere un’area segreta), Bouquet di Varré (una mazza a forma di bouquet di rose che infligge sanguinamento).

Roderika la spiritista

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: la troverete a Sepolcride presso il luogo di grazia chiamato Capanna di Colle Tempesta.

PERSONAGGI COLLEGATI: Hewg Maestro Fabbro, Mangiasterco.

COSA FARE: parlate con lei fino ad esaurire le opzioni di dialogo. Qualche tempo più tardi la troverete vicino al camino nella stanza principale della Tavola Rotonda e vi consegnerà un Seme d’Oro. Parlatele nuovamente fino ad esaurire i dialoghi e poi parlate con il Maestro Fabbro Hewg nella stanza accanto. Chiedetegli di Roderika e vi dirà che gli sembra una brava ragazza. Tornate a parlare con Roderika che mostrerà l’intenzione di volersi impegnare in qualcosa, poi di nuovo con Hewg per chiedergli di prenderla come sua apprendista. Qualche tempo dopo la troverete di fronte a Hewg, avrà aperto un negozio di Sintonia Spiritica e vi aiuterà, portandole i giusti oggetti, a potenziare i vostri spiriti da battaglia.

Raggiunta l’Altopiano vi dirà che sente qualcosa di malevolo provenire dall’altro lato della Tavola. Si riferisce al Mangiasterco, il personaggio rosso che si è stabilito nella stanza vicino ai resti della Leggidita e di cui trovate la guida proprio in questo articolo. Quando se ne andrà si sentirà sollevata.

Dopo questo cambiamento Roderika continuerà con il suo ruolo di supporto nel potenziare spiriti fino quasi alla fine del gioco in cui sbloccherete un nuovo dialogo con lei.

RICOMPENSA: Seme d’Oro x1, Negozio per il potenziamenti delle ceneri degli Spiriti.

Fia, la Compagna di morte

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

ATTENZIONE: Questa missione è molto lunga e potrebbe danneggiare il vostro rapporto con Ranni, quindi assicuratevi di completare prima le sue quest.

DOVE: nella prima stanza del corridoio di destra alla Tavola Rotonda.

PERSONAGGI COLLEGATI: D, cacciatore di morti, Rogier, Ranni.

COSA FARE: inizialmente Fia vi regalerà degli abbracci che aggiungono all’inventario l’oggetto Benedizione del Baldacchino. Un consumabile che sacrifica un po’ di PA per aumentare leggermente la stabilità. Parlate spesso con lei, dopo aver usato la Benedizione, così da sbloccare nuove opzioni di dialogo. Ogni abbraccio vi causerà anche un piccolo debuff in termini di punti vita che può essere ripristinato usando appunto la benedizione. Ora potrete scegliere due strade per proseguire nella sue quest, la strada lunga (e sconsigliata) e la strada veloce.

NON è ancora troppo chiaro cosa inneschi un procedimento piuttosto che un altro ma entrambe le strade portano alla stessa conclusione solo che la strada lunga aggiunge tutta la parte del Grafopugnale Nero e lo sbattimento di passare tra Ranni e Rogier. Qui sotto trovate entrambe le strade, dovete solo capire quale avete intrapreso.

-Strada lunga-

Incontrate D a Idrocanto, incontrate Rogier a Castello Grantempesta e poi parlate nuovamente con entrambi alla tavola Rotonda dopo aver sconfitto Godrick. Parlate con Fia che vi chiederà di recuperare per lei un Grafopugnale Nero che si trova nella Catacomba dei Neri Coltelli all’estremo nord di Liurnia Lacustre (se guardate la mappa dovete semplicemente seguire il percorso nella roccia alla sinistra dell’albero). Preso il Pugnale mostratelo a Rogier, vi parlerà del Marchio di Morte e della Strega Ranni. Recatevi quindi a Nord di Liurnia, superate il maniero di Caria e nella zona denominata Tre Sorelle parlate con Ranni che però non vorrà saperne nulla di voi. Tornate da Rogier che insisterà su Ranni e poi da Ranni per farvi finalmente accettare tra le sue file. Ora dovrete procedere nella missione di Ranni, che trovate sempre in questa guida, fino ad ottenere il Marchio Maledetto. Ora proseguite con il PUNTO 2 della strada corta.

-Strada corta-

NON parlate con D a Idrocanto ma visitate la città. Incontrate Rogier a Grantempesta e sconfiggete Godrick. In tutto questo ricordatevi sempre di abbracciare Fia e di portare avanti la missione di D, parlandogli alla Tavola Rotonda finché non vi porta da Gurranq.

PUNTO 2: Morto Godrick (o visitando l’Altopiano di Altus, non è chiaro) abbracciando Fia si sbloccherà l’opzione “Posso chiederti un favore?”. La donna vi chiederà di restituire l’oggetto Pugnale Logoro, che riceverete, alla persona a cui apparteneva. Il proprietario del Pugnale è D consegnateglielo e vi dirà che ci penserà. Riposate e D sarà sparito dal suo luogo abituale e Fia pure. Potrete vedere la porta, in fondo al corridoio in cui si trova Hewg il fabbro, aperta. Al suo interno, a terra, troverete il cadavere di D ucciso da alcuni tentacoli neri. Esaminandolo potrete ottenere la sua possente armatura e il Globo Cinereo di D. Ci sarà anche Fia lì accanto che è una servitrice della morte e grazie a voi ha appena eliminato uno dei cacciatori di morte. Fia non tornerà più sul Baldacchino.

IMPORTANTE: Fia attenderà sul baldacchino fino all’attivazione della Forgia dei Giganti, poi la sua quest andrà persa.

—COME RAGGIUNGERE L’ABISSO DI RADICI—

Per raggiungere l’area da endgame chiamata Abissi tra le Radici (uno dei luoghi segreti del gioco), dovrete continuare con la quest di Ranni fino a giungere a Nokron città eterna e poi all’Acquedotto di Nokron. Seguite la mappa sotto per raggiungerli.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

In questa zona potete trovare oggetti molto utili come:

Ricetta del missionario [5]

Scudo del Crogiolo

Pietra da Forgiatura Funerea [6]

Pietra da Forgiatura [5]

Incantesimo – Cura dell’Ordine

Pietra da Forgiatura [4]

Saetta Runica

VENDETTA DI D (Opzionale) – PARTE 1 : Nell’acquedotto di Nokron troverete anche il gemello di D, sul balconcino a destra poco prima di raggiungere il boss dell’area (Audaci gargoyle). Se gli consegnerete l’armatura del fratello morto otterrete il gesto Ordine Interno. Più avanti vedremo come evolve la sua quest.

Sconfitto il boss Audaci Gargoyle riceverete 40.000 rune, un trofeo, lo Spadone del gargoyle e la Lama del gargoyle. Ora riposate al luogo di grazia e avvicinatevi al sarcofago vicino alla cascata per raggiungere gli Abissi tra le Radici.

—ABISSI TRA LE RADICI e IL TRONO DEL PRINCIPE DELLA MORTE—

Gli abissi tra le radici sono un’altra area opzionale molto vasta da attraversare per raggiungere il Trono del Principe della Morte dove vi attenderà anche Fia. Di seguito la mappa per attraversare l’area. Dovrete in pratica cavalcare fino alla città distrutta, salire sulle radici dell’albero e raggiungere la posizione di Fia.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Queste le cose più importanti da fare e raccogliere nell’area:

Mappa dell’area (da un piccolo gazebo al centro dell’area dopo la Leggidita e prima della città diroccata)

(da un piccolo gazebo al centro dell’area dopo la Leggidita e prima della città diroccata) Saetta Runica

Pietra da Forgiatura [6]

[6] Arma – Bastone del Principe della morte (su una torre della città distrutta)

(su una torre della città distrutta) Nel lago a nord dell’area troverete un Mausoleo Errante (a differenza degli altri per abbatterlo dovrete uccidere i numerosi cavalieri del mausoleo che trovate nella zona intorno a lui)

(a differenza degli altri per abbatterlo dovrete uccidere i numerosi cavalieri del mausoleo che trovate nella zona intorno a lui) Pietra da Forgiatura Funerea [6]

[6] Ceneri di soldati del Mausoleo (nella zona più a nord proprio sul precipizio dietro al mausoleo errante)

(nella zona più a nord proprio sul precipizio dietro al mausoleo errante) Ceneri di Guerra: Squarcio dell’oblio (dalla chiesa a destra prima della città diroccata)

(dalla chiesa a destra prima della città diroccata) Arma – Albero di Siluria e Set Armatura del Crogiolo (dovete sconfiggere il Cavaliere del Crogiolo Siluria all’interno dell’albero all’estremo nord ovest della mappa)

AGGIUNTIVO: Se prendete il sarcofago a metà dell’area potrete scendere nella location dove avete trovato Ranni in Miniatura.

Scalate le radici dell’albero e arrivati al luogo di grazia oltre le radici preparatevi a degli scontri impegnativi. Arrivati nell’area successiva dovrete infatti sconfiggere 5 NPC di fila:

Campione di Fia

Stregone Rogier

Campione di Fia, Stregone Rogier e Lionel (tutti insieme)

—RUNA DEL PRINCIPE DELLA MORTE E BOSS SEGRETO: NECRODRAGO FORTISSAX—

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Sconfitti otterrete l’incantesimo Foschia di Fia e potrete finalmente parlare con Fia seduta sotto le radici. Fatevi stringere da lei, parlatele in segreto e poi consegnatele il Marchio Maledetto (che si ottiene in cima alla Sala da Studio Cariana sempre portando avanti la quest di Ranni). Otterrete la Benedizione del Baldacchino lucente, una versione potenziata della classica. Esaurite ogni dialogo e riposate finché Fia non si addormenterà (nel caso usate la Benedizione che vi ha dato e poi chiedete nuovi abbracci). Quando la troverete addormentata toccatela per entrare nel Sogno di Morte.

Ora dovrete affrontare un boss segreto potentissimo il Necrodrago Fortissax capace di infliggervi in pochi colpi lo status Morte. Sconfitto riceverete la Rimembranza del Necrodrago, una montagna di Rune e riposando potrete raccogliere dal corpo di Fia dormiente la Runa riparatrice del Principe della Morte che serve ad ottenere il finale Era del Crepuscolo.

VENDETTA DI D (Opzionale) – Parte 2: Ora, se avete dato l’armatura al gemello di D, riposate e assisterete alla vendetta del gemello. Scoprirete il vero nome di D e potrete ottenere le Vesti di Fia dal suo cadavere. Esaurito il dialogo del fratello di D riposate e poi raccogliete dal punto in cui si trovava il Set Armatura di D + la sua spada.

RICOMPENSA: Set Armatura di D (Elmo gemello, Corazza gemella, Guanti d’arme gemelli, Schinieri Gemelli) e Globo Cinereo di D, Runa riparatrice del Principe della Morte (per ottenere un finale alternativo), Vesti di Fia e Spada Inscindibile (se porterete a termine la vendetta di D).

D, cacciatore di morti

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Lo troverete seduto alla Tavola Rotonda dopo aver visitato Idrocanto (oppure prima sulla strada alla sinistra di Idrocanto e poi alla Tavola). La piccola cittadina diroccata di Idrocanto si trova nel laghetto a nord-est di Sepolcride. Basta guardare poco sopra il piccolo fiume nei pressi del luogo di grazia “Terza Chiesa di Marika” vicino ai confini con Caelid.

PERSONAGGI COLLEGATI: Fia, Rogier, Gurranq.

COSA FARE: Parlate più volte con D che vi dirà di non fidarvi di coloro che “vivono nella morte”, soprattutto di un certo Marinaio. Recatevi a Idrocanto e sconfiggete il Marinaio Tibiale – si tratta di uno scontro abbastanza semplice che potrete affrontare a cavallo – per ottenere una Radice Mortale e le Ceneri di Militi Scheletrici. Tornate da D, mostrate le Radici e accettate di aiutarlo. Aprirà subito un portale per voi, nell’erba dietro il luogo di grazia “Terza chiesa di Marika” che vi condurrà da Gurranq la Belva ecclesiastica (di cui trovate la quest sempre in questa guida).

IMPORTANTE: Seguite questi primi passaggi prima di consegnargli il pugnale logoro citato nella quest di Fia.

Ora tutto quello che dovete fare è seguire la quest di Fia fino all’epilogo di D da cui potrete ottenere la sua armatura.

FINALE ALTERNATIVO: Potete anche ignorare D e proseguire nel gioco fino a completare le Terre Proibite, ma quando la Tavola cambierà troverete D morto vicino all’uscito che non è riuscito a scappare. Dal suo corpo potrete raccogliere sempre la sua armatura.

RICOMPENSA: Incontro con Gurranq, Armatura di D.

Rogier il Mago

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Lo troverete in una piccola chiesa nel Castello di Grantempesta. Dovrete sconfiggere Margit per raggiungerlo. La chiesetta si trova subito dopo la zona con le aquile che lanciano barili esplosivi.

PERSONAGGI COLLEGATI: D, il cacciatore di morti, Ranni, Fia.

COSA FARE: Parlategli per sbloccare un negozio di incantesimi (dove acquistare anche la cenere di guerra Spadone Cariano che è tra le più potenti del gioco). Ucciso Godrick lo troverete sulla balconata della Tavola Rotonda. Potrete parlare del suo rapporto tra lui e D e persino chiedere a D di Rogier. Potrete accedere al suo negozio di incantesimi. E infine, visto che è stato mutilato, vi regalerà la sua spada.

A seconda di come procederete nella quest di Fia dovrete parlargli per il Grafopugnale Nero. In ogni caso dopo un certo periodo Rogier morirà lasciando il suo Globo Cinereo e una lettere che vi parla del fratello Gemello di D nascosto a Nokron.

RICOMPENSA: Striscia di Rogier +8, Globo Cinereo di Rogier.

Stregone Thops

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Si trova a Sepolcride nella Chiesa di Irith a nord del Castello di Grantempesta e nei pressi del luogo di grazia Dirupo sul lago.

COSA FARE: Parlate più volte con lui per sbloccare il suo negozio di incantesimi e informazioni sulla Chiave di Scintipietra. Questa chiave serve per accedere all’Accademia. Ve ne chiederà anche una copia per lui stesso, la potete trovare all’interno dell’Accademia di Raya Lucaria su un lampadario sopra la Chiesa del Cuculo. Potete raggiungere la Chiave dalla sezione dei tetti passando da sinistra dopo aver sconfitto il Lupo Rosso di Radagon (guardate il punto OPZIONALE 4 di Raya Lucaria per maggiori dettagli).

Consegnata la seconda chiave troverete Thops morto seduto alla scrivania appena fuori dal luogo di grazia Aula Scolastica. Dal suo cadavere potrete raccogliere il Globo Cinereo di Thops, una stregoneria e un Bastone.

OPZIONALE: Anche se vi recate alla Chiesa di Irith dopo che Thops se ne sarà andato potrete trovare uno scarabeo che ucciso fornirà la Barriera di Thops.

RICOMPENSA: Globo cinereo di Thops, Bastone Scintipietra dell’Accademia, Stregoneria – Barriera di thops.

Irina e Edgar

DOVE: Sul ponte a sud che collega Sepolcride alla Penisola del Pianto.

COSA FARE: Parlate con lei e accettate di aiutarla. Vi consegnerà una Lettera da recapitare a suo padre che ancora difende il castello di Morne dagli invasori. Potrete trovare il castello a sud della Penisola del Pianto.

Il padre di Irina, Edgar, si troverà seduto su una torre del bastione. Per raggiungerlo attraversate il piazzale con i nemici, girate a destra in fondo (oltre il nemico con la testa a zucca) e proseguite fino a salire su una scala a pioli. Una volta sopra le mura andate dritti, eliminate i demoni volanti e scendete sulle mura di sinistra. Proseguite fin sulla cima della torre in fondo e troverete Edgar.

Parlandoci vi donerà un Ramoscello Sacrificale per scusarsi delle condizioni in cui versa il castello di Morne. Parlateci ancora per consegnargli la lettera di Irina e scoprire che non può lasciare il castello finché i nemici lo assediano. Per rassicurarlo dovrete quindi eliminare la Progenie Leonina, il boss dell’area, il nemico con la testa a zucca e tutti gli altri nel piazzale. Una volta fatto parlate nuovamente con Edgar che si convincerà a tornare da Irina. Tornate da lei sul ponte in cui l’avete trovato per assistere ad un amaro epilogo.

IMPORTANTE: Assistere a questo epilogo serve ad avviare le quest di Hyetta.

Recatevi infine alla Capanna del vendicatore, sulla costa ovest del Lago di Liurnia a Nord dell’albero madre minore e verrete invasi da un NPC rosso. Si tratta di Edgar che ha accumulato cadaveri su cadaveri senza trovare pace. Dategli voi la pace che cerca, uccidendolo per ottenere diversi premi.

RICOMPENSA: Uva di Shabriri x1, Rimedio del Dito Torto Invocatore x1, Raviolo di Carne Cruda x5 e Alabarda del Senzaterra +8.

Diallos il cavaliere

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: un cavaliere che incontrerete per la prima volta alla Tavola Rotonda.

PERSONAGGI COLLEGATI: Lanya, Lady Tanith, Vaso Bambino.

COSA FARE: Parlateci più volte finché non vi dirà che sta cercando la sua serva Lanya. Più tardi lo troverete presso i Sobborghi dell’Accademia a Liurnia. La sua serva è morta e lui giura vendetta contro i suoi assassini. Qualche tempo dopo tornerà alla tavola rotonda. Parlateci per scoprire che gli assassini di Lanya si trovano in un covo sul Monte Gelmir più precisamente a Villa Vulcano.

Qui ritroverete anche lui nel salone, dopo aver accettato di iniziare la quest di Lady Tanith (qui la guida completa a Villa Vulcano). Portate avanti le richieste di uccisione di Tanith e parlate con Diallos prima dell’ultima che si mostrerà preoccupato per la sua scelta di entrare in combutta con gli assassini di Lanya.

ATTENZIONE: Fino alla patch 1.03 questa missione rimaneva bloccata qui.

Ora invece DOPO aver terminato la quest di Tanith se ne andrà da Villa Vulcano (IMPORTANTE: Se fallite la quest rimarrà lì per sempre) dovete ora recarvi nel Villaggio dei vasi viventi (Vasburgo) che si trova a sud della Sala da studio Cariana a Liurnia passando sotto il ponte alla sinistra della sala. Ritroverete Diallos in una baracca qui solo DOPO aver superato la prima parte delle missioni del Vaso Bambino (NPC aggiunto con la patch 1.03).

Lasciate trascorrere un po’ di tempo e parlate con i due NPC finché non troverete Diallos quasi morto per aver respinto i banditi che hanno fatto una strage di vasi nel villaggio (se la missione non procede e i dialoghi non cambiano riposatevi al luogo di grazia e lasciate trascorrere del tempo). Dare una risposta a Diallos in punto di morte piuttosto che un’altra non cambia nulla a livello di oggetti ma dipende dal vostro buon cuore. Morto, riposate finché Diallos non scomparirà lasciando al suo posto una maschera, delle rune e un’arma.

RICOMPENSA: Frusta-petalo di Hoslow (è la stessa arma che potete ottenere dalla missione di Lady Tanith portando a termine l’ultima missiva), Maschera di Diallos e Runa dei Numi (consente di ottenere 12 rune).

Kenneth Haight e l’erede al trono di Sepolcride

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Lo sentirete chiedervi aiuto sulla strada a nord di Tetrobosco, a Sepolcride. Si trova sopra una grossa rovina mentre sotto di lui ci sono numerosi troll.

PERSONAGGI COLLEGATI: Nepheli.

COSA FARE: Parlate con l’uomo per scoprire che il suo castello è stato conquistato da un cavaliere malvagio. Il Castello in questione è il Forte di Haight e si trova a sud-est di Tetrobosco, basta seguire la strada che spacca il bosco in due. Eliminate quindi i nemici del Forte e raccogliete l’oggetto chiave Medaglione di Dectus (Sinistra) dalla torre in cima al Forte.

Eliminato il cavaliere all’interno del Forte, tornate da Haight e informatelo. Scegliete di diventare un suo cavaliere (o perderete per sempre la quest) per ottenere un Pugnale di acciaio madre (arma anche abbastanza scarsa). Dopo qualche tempo recatevi al Forte e parlate con Kenneth ai piani superiori. Vi dirà che il Forte è ormai in rovina e lui deve mettersi alla ricerca di un cavaliere valoroso per ripristinare Sepolcride.

INFO: Se lo uccidete otterrete un Seme d’Oro, ma è una scelta sconsigliata (qui la guida per trovarli tutti).

ATTENZIONE: Questa quest si bloccava qui, ma dopo la patch 1.03 continua e si unisce alla missione secondaria di Nepheli Loux che trovate sempre in questa guida. Guardate quella per terminare anche questa di Kenneth.

Hewg, maestro fabbro

DOVE: lo trovate all’interno della Tavola Rotonda.

PERSONAGGI COLLEGATI: Roderika.

COSA FARE: Parlate con lui per potenziare le armi. Fa parte della missione secondaria di Roderika e ogni tanto potrete chiedergli della sua situazione di prigionia e vederlo pregare a seconda del punto del gioco in cui siete arrivati.

Dopo aver superato la Forgia dei Giganti vi dirà che prima di morire avrebbe voluto fabbricare un armamento deicida. Prendete una delle spade leggendarie e portatela fino al livello +10 per accontentarlo. Qui la guida per trovare tutte le pietre da forgiatura funerea e quella finale draconica.

Iji, maestro fabbro

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: è un gigantesco fabbro che si trova a nord delle Rovine dei Re e a sud del Maniero di Caria, seduto a sinistra della strada principale. Questi luoghi si trova tutti nella zona nord-ovest di Liurnia.

COSA FARE: Parlate con lui per potenziare le armi. È un fabbro proprio come Hewg MA vende anche le pietre da forgitura funerea [1-4] per potenziare gli armamenti più rari. Chiedetegli del Maniero di Caria per scoprire dettagli sulla maledizione che lo infesta. Inoltre potrete parlarci anche durante la quest di Ranni e chiedergli consigli su altre situazioni di gioco.

Completata la quest di Ranni, troverete Iji ucciso dalle lame nere, accanto al suo corpo potrete raccogliere il suo globo cinereo e il suo Elmo.

RICOMPENSA: Globo Cinereo di Iji, Elmo a specchio di Iji.

Gurranq, la Belva ecclesiastica

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: il modo più semplice (e veloce) per raggiungere questa creatura è sbloccare il portale portando a termine la missione di D. Si trova comunque nel Santuario ferino a nord di Caelid.

PERSONAGGI COLLEGATI: D.

COSA FARE: Offritegli una Radice Mortale, seguite la quest di D per ottenere la prima, e verrete ricompensati con un’arma e un occhio che trema in presenza di “coloro che vivono nella morte”. In questo modo troverete più facilmente gli altri nemici da uccidere per ottenere tutte le radici mortali. Esistono in totale 9 Radici Mortali da consegnare a Gurranq per ottenere altrettante ricompense e assistere alla fine della sua missione.

RICOMPENSA: Prima radice (Arma – Sigillo Artigliato, Oggetto – Occhio della Bestia), Seconda Radice (Incantesimo – Proiezione Bestiale).

Mercante Kalé

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: lo incontrerete nella prima chiesa diroccata poco a nord del punto in cui iniziate il gioco a Sepolcride.

PERSONAGGI COLLEGATI: Altri mercanti nomadi, Blaidd.

COSA FARE: Parlate con lui per acquistare oggetti. Dopo aver visitato Tetrobosco a est di Sepolcride, tornate a parlare con lui e chiedetegli degli ululati. Vi consegnerà un gesto “Schiocco di dita” da usare a Tetrobosco per incontrare Blaidd.

IMPORTANTE: Visto che i mercanti sono sparsi in diverse aree del gioco potete anche decidere di ucciderli tutti e dare i loro globi cinerei ai Resti della Leggidita alla Tavola Rotonda così da avere praticamente tutti i mercanti in uno solo. Colpendo un mercante rovinerete il rapporto con tutti i mercanti del gioco.

Enia, la Leggidita

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: alla Tavola Rotonda, seduta a sinistra delle Due Dita. La stanza diventa accessibile dopo aver sconfitto Godrick.

COSA FARE: Questo personaggio si occupa di informarvi delle Rune Maggiori e di trasformare le rimembranze dei nemici sconfitti in oggetti come armi molto potenti. Ricordate però che queste rimembranze possono anche essere duplicate presso i Santuari erranti e vendute per tantissime Rune (oltre 20.000).

Ser Gideon Ofnir, l’Onnisciente

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: il capo della Tavola Rotonda, o almeno così dice lui. Lo incontrerete non appena arrivati alla Tavola Rotonda.

PERSONAGGI COLLEGATI: Nepheli, Ensha, Seluvius.

COSA FARE: Parlateci fino ad esaurire le opzioni di dialogo e poi parlateci nuovamente dopo aver sconfitto Margit e Godrick. Si sposterà dalla sala con la tavola in una stanza del corridoio di sinistra. Eliminato Godrick inoltre vi indicherà la posizione degli altri detentori delle Rune Maggiori.

Se portate a termine la missione di Nepheli completando lo step al Villaggio degli Albinauri verrette attaccati da Ensha alla Tavola Rotonda, uccidete il personaggio e poi parlate con Gideon per ottenere delle scuse.

Gideon vi fornirà poi ulteriori informazioni sia sul Ciondolo Segreto dell’Albero Madre sia sulla pozione di Nepheli, trovate maggiori informazioni nella sua quest.

Dopo essere entrati nella Capitale per la prima volta, Gideon vi informerà che esistono dei Semidei perduti. Se gli portate informazioni su di loro otterrete nuove ricompense:

Raggiungendo il Mausoleo della Famiglia Mohgwyn otterrete il Ricettario di Fevor (3) che sblocca la ricetta del Ramoscello Sacrificale per la creazione. Lo potete equipaggiare per perdere quello al posto delle rune.

che sblocca la ricetta del per la creazione. Lo potete equipaggiare per perdere quello al posto delle rune. Raggiungendo il Sacro albero Miquella otterrete l’ Incantesimo protezione della Fiamma nera ;

; Uccidendo Mohg otterrete invece l’incantesimo Legge della Causalità .

. Dopo aver ucciso Malenia si viene premiati con l’Incantesimo Fortificazione divina del lord.

Corhyn, il monaco e Maschera d’Oro

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Lo troverete alla Tavola Rotonda nella stanza principale.

COSA FARE: Parlateci per sbloccare il negozio di vendita degli incantesimi. Dopo aver sconfitto Godrick e raggiunto l’Altopiano di Altus vi dirà che partirà alla ricerca del nobile erudito Maschera d’Oro.

Parlategli nuovamente al luogo di grazia all’Altopiano di Altus chiamato “Crocevia della strada di Altus”, proprio accanto al pilone dove trovate il frammento di mappa. A questo punto dovrete trovare Maschera d’oro per lui. L’erudito si trova in fondo alla strada, dopo il lunghissimo ponte che parte poco a ovest di Dominula, il villaggio dei mulini a vento a nord di Altus. Parlate con Maschera d’oro e poi con Corhyn per farli incontrare.

Entrati nella Capitale li troverete insieme su una collinetta vicino all’arena. Il luogo di grazia più vicino è Baluardo Occidentale della Capitale. Lo raggiungerete arrampicandovi sui rami dell’albero partendo dal luogo di grazia Santuario dell’Albero Madre.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Esaurito il dialogo con entrambi dovrete risolvere il loro enigma usando l’incantesimo Legge del Regresso (guardate la guida alla Capitale Leyndell per sapere dove trovarlo) avrete comunque bisogno di 37 punti in Intelligenza (il modo più semplice di ottenerli è con il respec delle abilità di Rennala ma potete anche usare armamenti e rune che innalzano la vostra intelligenza). Recatevi quindi alla statua di Radagon, prendendo l’ascensore a sinistra dopo le scale e il luogo di grazia di Godfrey e vedrete una grossa statua con un messaggio davanti. Usate l’incantesimo Legge del Regresso e saprete la verità. Informate Corhyn e maschera d’oro di questo fino ad esaurire i dialoghi con entrambi.

Incontrerete nuovamente Corhyn sul ponte a sud delle rovine che si trovano a sud di Castel Sol sulle Vette dei Giganti. Esaurite il suo dialogo. AGGIUNTIVO: Se avrete nell’inventario il Tonico dell’Oblio ottenuto con la quest di Lady Tanith, potrete scegliere di consegnarglielo per fargli dimenticare le scoperte sul suo maestro, ma Corhyn rifiuterà proseguendo nella sua missione e la pozione rimarrà a voi.

Completata Farum Azula in Rovina, potrete trovare Maschera d’oro morto a Leyndell Capitale Cinerea (nella costa rocciosa sottostante al punto vicino al colosseo in cui lo avete trovato in precedenza con Corhyn, potrete raggiungerlo passando da un tronco alla sinistra della scalinata da fare per proseguire) dal suo cadavere potrete ottenere la Runa dell’Ordine Perfetto per uno dei finali del gioco.

Potrete trovare anche Corhyn nella Capitale Cinerea e dopo averci parlato, riposate per ottenere il Globo Cinereo di Corhyn e le sue vesti.

RICOMPENSA: Globo cinereo di Corhyn, vesti di Corhyn, Runa dell’Ordine Perfetto per poter sbloccare il finale correlato.

Nepheli Loux

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: la figlioccia di Gideon Ofnir. La troverete vicino al luogo di grazia Cella Isolata nel Castello di Grantempesta prima di eliminare Godrick. Se la mancate potete trovarla poi alla Tavola Rotonda di fronte alla stanza del padre (ma non vi darà più l’amuleto che serve ad aumentare leggermente il carico trasportabile, potete anche saltarlo visto che se ne troveranno di migliori).

PERSONAGGI COLLEGATI: Ensha, Seluvis, Gideon Ofnir.

COSA FARE: Parlateci fino ad esaurire le opzioni di dialogo e poi potrete evocarla per farvi aiutare nello scontro con Godrick. Se lo fate, quando la incontrerete dopo alla tavola rotonda riceverete in dono un amuleto. Se non l’avete incontrata a Grantempesta prima di uccidere Godrick parlate con lei fino ad esaurire le opzioni di dialogo alla tavola rotonda e poi con Ser Gideon a proposito di Nepheli.

Incontratela poi di notte, sotto il ponte, poco prima del Villaggio degli Albinauri a Liurnia. Parlateci e uccidete per lei il boss di zona. Per farlo proseguite nel villaggio salendo verso sinistra. In cima rotolate contro il vaso a destra per ottenere da un vecchio uomo una metà del Medaglione segreto dell’albero madre (servirà per la quest di Latenna e Millicent ma potrete parlarne anche con Gideon). Proseguite oltre il ponte e uccidete il boss. Parlate con Nepheli e tornate alla Tavola Rotonda.

Ora la troverete in fondo alle scale vicino al fabbro dopo che Ensha vi avrà attaccato (guardate la sua quest per saperne di più). Eliminate l’NPC e poi parlate con Gideon e Nepheli. A questo punto la missione di Nepheli si intreccia con quella di Seluvis, il mago che trovate nella torre di sinistra della location Tre Sorelle. Accettate di servirlo e prendete da lui la Pozione che vuole che facciate bere a Nepheli. Ora avrete 3 possibili scelte:

Dare la pozione a Nepheli – Diventerà uno dei fantocci di Seluvis e potrete trovare il suo corpo trasformato nel laboratorio segreto del mago tra le rovine di Tre Sorelle. Se chiedete info del laboratorio al mago dopo averlo trovato vi regalerà una delle sue marionette ma non quella di Nepheli.

– Diventerà uno dei fantocci di Seluvis e potrete trovare il suo corpo trasformato nel laboratorio segreto del mago tra le rovine di Tre Sorelle. Se chiedete info del laboratorio al mago dopo averlo trovato vi regalerà una delle sue marionette ma non quella di Nepheli. Dare la pozione al Mangiasterco – Diventerà uno dei Fantocci di Seluvis e potrete poi evocarlo come cenere ma la sua quest fallirà (dovrete prima liberarlo dalle fogne della Capitale per dargli la pozione).

– Diventerà uno dei Fantocci di Seluvis e potrete poi evocarlo come cenere ma la sua quest fallirà (dovrete prima liberarlo dalle fogne della Capitale per dargli la pozione). Dare la pozione a Gideon Ofnir (SCELTA MIGLIORE) – Che farà sparire la pozione e poi vi chiederà di dire a Seluvis che gliela avete consegnata.

Se non date la pozione a Nepheli potrete proseguire nella sua quest. La donna pare scossa dalle scelte del padre e avrà bisogno di un segno. Questo segno è una cenere in particolare, quella del Re Falco che potete trovare nella Cappella dell’Attesa, quella dove iniziate il gioco. Per raggiungerla guardate la nostra guida a Quattro Campanili. Una volta consegnate le ceneri Nepheli sembrerà sollevata e vi dirà che le ricordano il suo vecchio falco.

ATTENZIONE: Fino alla patch 1.03 questa quest era bloccata qui, ma adesso è possibile terminarla. Prima di procedere al prossimo punto dovrete però aver terminato la missione di Kenneth Haight che trovate sempre in questa guida.

ELDEN RING..._20220322002431

Dopo averlo fatto recatevi nella sala del trono di Godrick a Castello Grantempesta, l’area con il trono dopo l’arena del boss. Riposate e mandate avanti il tempo finché non troverete Nepheli Loux sul trono e Kenneth Haight al suo fianco contento di aver trovato il nuovo lord di Sepolcride. Esaurite i dialoghi di Nepheli per ottenere una Pietra da Forgiatura del drago antico.

RICOMPENSA: Pietra da Forgiatura del drago antico.

Miriel, la tartaruga e il mistero della Statua di Radagon

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: nella Chiesa dei Voti, raggiungibile velocemente dal teletrasporto sulla balconata nella zona finale dell’Accademia di Raya Lucaria.

COSA FARE: Parlateci fino ad esaurire le opzioni di dialogo e poi sbloccherete un negozio di incantesimi. Se l’avete trovata, sempre dentro Raya Lucaria, potrete consegnargli anche la Pergamena del Conspectus che serve per sbloccare l’acquisto di incantesimi avanzati. Nei pressi della tartaruga c’è anche un Ago da cucito d’oro e degli Attrezzi da sartoria dorati per modificare l’aspetto delle armature leggendarie.

Chiedendo informazioni su Radagon, Miriel vi dirà inoltre che la sua statua nasconde un segreto. Ma dove si trova la Statua di Radagon? Che segreti nasconde? Ebbene, la statua in questione si trova a Leyndell, la capitale. È una delle location più avanzate del gioco. La troverete fuori dal luogo in cui sconfiggerete Godfrey a Leyndell. Il luogo di grazia è “Santuario dell’albero madre di Leyndell”. Dovete prendere le scale e scendere poi con l’ascensore. Davanti alla statua c’è un messaggio che dice “La regressione svela i segreti”. Un messaggio molto criptico che richiede di trovare un tomo a Leyndell da fornire a Miriel (o a Corhyn) per sbloccare l’incantesimo “Legge della Regressione” (ci vogliono ben 37 punti di Intelligenza, potete usare la Rinascita di Rennala per ottenerli). Infine tutto quello che dovrete fare sarà tornare alla statua e utilizzare l’incantesimo. La statua scomparirà e ci sarà una grossa sorpresa per la lore del gioco.

Seguite la missione di Corhyn per ulteriori informazioni. Miriel rimarrà come mercante nella Chiesa dei Voti per il resto del gioco.

Yura, cacciatore insanguinato

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: a Sepolcride, sotto la grande rovina che vedete sulla mappa a sud del lago Agheel, location a sud della mappa di Sepolcride.

COSA FARE: Parlate con il cacciatore che vi chiederà di stare lontani dal drago nel lago vicino. Andate al lago ed eliminate il boss Drago Volante Agheel. È un boss molto semplice da eliminare, potete farlo fuori anche a cavallo e non sblocca nemmeno un trofeo. Otterrete però un Cuore di Drago e 6000 punti esperienza. Parlate nuovamente con Yura che vi svelerà la posizione del Santuario Draconico.

OPZIONALE – Se andate nel fiume di Sepolcride a nord del lago Yura verrà in vostro soccorso contro l’invasione di un NPC rosso. Eliminate l’NPC stando molto attenti a far rimanere vivo Yura. Potete anche ucciderlo prima da soli e non avrete questo problema.

Troverete poi Yura vicino al luogo di grazia “Cancello Principale di Raya Lucaria” proseguite sul ponte senza interagire con il sigillo sul cancello dell’accademia e interagite invece con il simbolo di invocazione rosso di Yura. Partirà uno scontro con un altro NPC rosso, eliminatelo e poi parlate nuovamente con Yura fino ad esaurire i dialoghi.

Infine incontrerete Yura alla Seconda Chiesa di Marika sull’Altopiano di Altus. Il cacciatore non versa in buone condizioni e in pochi secondi scoprirete perché: verrete infatti invasi da Eleonora e dovrete eliminarla, fate attenzione perché è molto veloce. Una volta eliminata otterrete la sua arma e tornando a parlare con Yura anche la sua spada.

RICOMPENSA: Katana di Yura – Nodachi.

Lady Tanith, la padrona di Villa Vulcano

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Villa Vulcano, sul Monte Gelmir.

COSA FARE: Per la guida completa alla lunga e interessante quest di questo personaggio guardate la guida a Villa Vulcano.

ATTENZIONE: Fino alla patch 1.03 questa quest terminava con Lady Tanith che lasciava la villa e con quello che avete letto nel link sopra, l’aggiornamento però aggiunge un interessante passaggio alla sua missione.

Dopo che avrà lasciato Villa Vulcano infatti, Lady Tanith può ora essere trovata nell’arena di Rykard mentre trangugia i resti del boss. Se le parlate vi dirà che ci vorrà del tempo prima di mangiarli tutti. Dopo questo dialogo potrete agire in due modi.

ELDEN RING..._20220322002943

UCCIDERE TANITH: Se la colpite la donna morirà all’istante ma comparirà il Cavaliere del Crogiolo che aveva accanto dentro Villa Vulcano. Eliminato anche lui potrete raccogliere da Tanith il suo set armatura (Set armatura della Consorte). Inoltre dal Cavaliere del Crogiolo riceverete l’incantesimo del crogiolo: Respiro.

CONSEGNARE LE NACCHERE: Potrete anche consegnarle le Nacchere da danzatrice, guardate la quest di Patches per sapere come ottenerle. La donna vi dirà che non ne ha davvero bisogno ma l’oggetto scomparirà dal vostro inventario. Non sappiamo ancora dove porti questa scelta narrativa, forse in un DLC o in un futuro aggiornamento. Nel caso scopriste qualcosa segnalatecelo nei commenti.

Rya/Zorayas, la “serva” di Villa Vulcano

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: la troverete a Liurnia sud vicino al cannochiale, nel punto mostrato nell’immagine poco sotto.

COSA FARE: questa è una delle quest più lunghe e interessanti di tutto Elden Ring e vi porterà ad entrare tra le fila degli adepti di Villa Vulcano, un dungeon totalmente opzionale, ricco di NPC e grande quanto uno dei dungeon obbligatori del gioco (se non di più). Trovate tutte le informazioni sulla missione e tutti i finali ottenibili per Rya in questa guida apposita che abbiamo realizzato.

RICOMPENSA: Dolore di Daedicar (Aumenta il danno ricevuto).

Boc, il sarto

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: la troverete a Sepolcride poco a sud del cannocchiale di zona vicino agli alberi. Sarà trasformato in un cespuglio, colpitelo per iniziare la sua quest. Se usate il cannocchiale sentirete anche la sua voce chiamarvi.

COSA FARE: esaurite il suo dialogo per scoprire che è stato privato del suo kit da cucito. Ora andate nel luogo di grazia Caverna Costiera sempre a Sepolcride, si trova sulla spiaggia e completate il dungeon (sconfiggendo i boss) per recuperare il suo ago da cucito. Datelo a Boc che sarà vicino al luogo di grazia e potrete procedere nella missione.

Ora recatevi al luogo di grazia Dirupo sul lago, subito dietro il Castello di Grantempesta verso Liurnia oppure al luogo di grazia Cancello Orientale dell’Accademia di Raya Lucaria (quello alla fine della strada a sud del Grande Montacarichi di Dectus). Da adesso in poi parlando con lui potrete modificare gli abiti tutte le volte che vorrete e senza spendere rune (altrimenti costa 500). Potrete incontrarlo anche in qualche altro luogo di grazia e, se non avete ancora raggiunto la Capitale, Melina apparirà al prossimo luogo di grazia e vi parlerà di Boc.

Per attivare il prossimo passo dovrete raccogliere il kit da cucito divino nella cassa all’interno della Chiesa dei Voti. Guardate la missione secondaria di Miriel sempre in questa guida per scoprire dove trovare la chiesa.

Raggiunto il Trono Ancestrale nella Capitale ritroverete Boc e vi chiederà di dargli una Lacrime di Larva (lo stesso oggetto che usate per fare la Rinascita di Rennalla e ridistribuire i punti delle vostre statistiche) a questo punto avrete due possibili finali.

FINALE BUONO – Consigliato: Raggiungete il villaggio degli eremiti dove si trova il Mago Azur (guardate la missione secondaria di Sellen) e raccogliete la Testa parlante “Sei Incantevole”. Tornate da Boc, usatela su di lui e vi ricompenserà con un gesto lasciando perdere la storia di voler tornare umano (forse lo rivedremo in un DLC).

FINALE CATTIVO: Date la Lacrima di Larva a Boc, andate nella Biblioteca di Raya Lucaria e lo troverete finalmente umano. Riposando al luogo di grazia però morirà perché solo i portatori della Runa possono usare la rinascita.

RICOMPENSA: Gesto unico (finale buono), possibilità di modificare gli abiti gratis.

Hyetta, la vergine cieca

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: la incontrerete al luogo di grazia Dirupo sul lago, dietro il Castello di Grantempesta, solo dopo aver portato aver seguito la missione di Irina ed Edgar fino al passo consigliato, la trovate sempre in questa guida.

COSA FARE: prima di iniziare questa quest vi consigliamo di procurarvi tutto il necessario per portare avanti la missione senza doverla interrompere ogni volta. Avrete infatti bisogno di ben 3 unità di Uva di Shabriri e dell’Uva Marchiata. Vediamo come ottenerle:

Uva di Shabriri 1 : Guardate tra gli alberi nei pressi del luogo di grazia dove incontrate Hyetta per la prima volta. Troverete una piccola porta nelle mura del castello. Apritela e guardate vicino al fantasma per trovare l’Uva. È raggiungibile anche dal Castello Grantempesta, dopo aver sconfitto Godrick, entrate nella sala del trono e scendete la scala a pioli per trovarvi nella stanza con l’Uva.

: Guardate tra gli alberi nei pressi del luogo di grazia dove incontrate Hyetta per la prima volta. Troverete una piccola porta nelle mura del castello. Apritela e guardate vicino al fantasma per trovare l’Uva. È raggiungibile anche dal Castello Grantempesta, dopo aver sconfitto Godrick, entrate nella sala del trono e scendete la scala a pioli per trovarvi nella stanza con l’Uva. Uva di Shabriri 2 : Eliminate l’NPC rosso Edgar alla Capanna del Vendicatore. Seguite la missione di Edgar e Irina (sempre in questa guida) per trovarlo.

: Eliminate l’NPC rosso alla Capanna del Vendicatore. Seguite la missione di (sempre in questa guida) per trovarlo. Uva di Shabriri 3 : Nelle Rovine Purificate, nel piano sotterraneo. Si trovano a Liurnia, sulla riva est del lago prima della Sala da Studio Cariana.

: Nelle Rovine Purificate, nel piano sotterraneo. Si trovano a Liurnia, sulla riva est del lago prima della Sala da Studio Cariana. Uva Marchiata: Uccidete l’NPC rosso Vyke nella Chiesa dell’Inibizione (trovate tutte le info per raggiungerla nella missione secondari di Varré in cima a questa guida)

Ottenuti questi oggetti vi basterà recarvi in tutti i luoghi in cui compare Hyetta consegnarle l’uva, esaurire i dialoghi, riposare e procedere verso il prossimo luogo. Quindi dopo averle dato l’uva al Dirupo sul Lago la troverete proprio di fronte alle Rovine Purificate (vicino al muro di sinistra). E infine la troverete nei pressi del luogo di grazia mostrato in foto. Datele la terza uva e poi ditele la verità sulle uve. Riposate, parlatele ancora fino ad esaurire i dialoghi e poi la incontrerete alla Chiesa di Bellum. Qui consegnatele l’Uva Marchiata ed esaurite i dialoghi.

La ritroverete poi nel luogo Proscrizione della Fiamma Frenetica, una delle zona segrete e che porta al grande bad ending del gioco. Parlatele dopo aver scelto la Fiamma Frenetica e toccatela per terminare la sua quest.

RICOMPENSA: Nel Bad Ending diventerà la vostra Vergine delle Dita (sostituendo Melina).

Sellen la strega, Azur il mago e Jerren il cacciatore di streghe

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: la troverete alle Rovine del Crocevia a Sepolcride in un piccolo sotterraneo dove dovrete sconfiggere il boss Testa di Zucca. Sellen è dietro la porta successiva. Vi sconsigliamo di incontrarla per la prima volta nella Penisola del Pianto sotto le rovine di Lammia perché se la attaccherete (anche se volevate liberarla) la sua quest andrà persa.

COSA FARE: recatevi da Sellen, parlategli e una volta esaurito il dialogo potrete comprare stregonerie da lei. A questo punto dovrete recarvi al Villaggio degli Eremiti partendo dal luogo di grazia di Altus “Colle prospiciente l’albero madre” e girando tutto intorno al Monte Gelmir per raggiungere il villaggio. In fondo al villaggio, sulla sinistra troverete questo stregone seduto vicino ad un luogo di grazia che porta il suo nome. Parlategli e vi donerà l’incantesimo più potente del gioco, la Cometa di Azur (Incantesimo leggendario).

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Tornate da Sellen, mostrate l’incantesimo e accettate di seguirla. Vi chiederà di trovare il mago Lusat e vi darà una chiave per infrangere il sigillo della sua prigione. Andate nella chiesa a Caelid dove avete trovato Millicent (guardate la sua quest in questa guida) e galloppate verso nord fino alla lapide più alta. Colpite il muro roccioso dietro la lapide per far comparire l’entrata di una caverna.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Ora NON dovrete per forza uccidere il boss della grotta per proseguire ma, sfondate i muri illusori fino al punto in cui dovrete attraversare un ponte fatto di cristalli. Salite sul ponte e scendete su quello inferiore fino ad arrivare a terra. Proseguite fino a trovare un altro ponte di cristallo blu e scendete sotto verso destra fino a vedere una lumaca di cristallo. Scendete in fondo a quest’area (è una discesa lunga) e uccidete il fastidioso stregone in fondo. Lì vicino potrai usare la chiave di Sellen per aprirti la strada verso Lusat che ti donerà l’incantesimo leggendario Stelle della Rovina.

IMPORTANTE: Se la quest di Sellen non procede dovete eliminare il BOSS principale Radahn.

Parlate con Sellen fino ad esaurire i dialoghi, poi andate nella Penisola Piangente, ed entrate nelle rovine Flagello di Streghe poco sotto la Quarta Chiesa di Marika. La troverete incatenata qui, parlatele per ottenere la Scintipietra Primigenia di Sellen.

Tornate da Sellen ed esaurite le opzioni di dialogo recatevi a Tre Sorelle, oltre il maniero di Caria. Uscite fuori dalla torre di Ranni e colpite il pavimento delle rovine poco a sinistra (dove appare un mago nemico) per rivelare la stanza segreta di Seluvis. Scendete e colpite il muro in fondo alla stanza per trovare il corpo di Sellen. Usate la pietra sul suo corpo.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Se non l’avete fatto prima, andate a Castello Mantorosso e parlate con Jerren che si troverà seduto davanti alla porta in cima alle scale. Esaurite le sue opzioni di dialogo e poi tornate a Flagello di Streghe dove Jerren sarà vicino al corpo morto di Sellen. Parlate ancora con lui fino ad esaurire i dialoghi e poi recatevi alla Grande Biblioteca di Raya Lucaria. Uscite fuori verso l’ascensore e guardate i due segni d’evocazione a terra. Ora dovrete scegliere se schierarvi dalla parte di Jerren, che è un cacciatore di streghe. O dalla parte di Sellen che vuole deporre il casato di Caria. Se scegliete uno dovrete combattere l’altra aiutati da chi avete scelto. A livello narrativo cambia poco, però cambiano gli oggetti che otterrete.

SCEGLIENDO SELLEN (scelta migliore se usate incantesimi)

Set Armatura eccentrica di Jerren

Pugnale Kris

Maschera di Scintipietra di Grana

Una nuova stregoneria al negozio di Sellen

Ora Sellen prenderà il posto di Rennala. Per far tornare la regina dovrete andare a trovare Lusat e Azur e poi tornare da Sellen che se ne sarà andata restituendo il suo posto a Rennala. Dai maghi otterrete anche questi altri costumi:

Set di Azur

Set di Lusat

SCEGLIENDO JERREN

Globo Cinereo di Sellen

Maschera di Scintipietra di Grana

Rimedio del Dito Torto Evocatore

Saetta Runica

Parlando con Jerren fuori alla grande biblioteca di Raya Lucaria (subito a destra) otterrete anche:

Pietra da forgiatura del drago antico (per portare le armi al massimo livello)

Volendo ora (e dopo aver completato la quest di Ranni) potete anche ucciderlo per ottenere il Set eccentrico di Jerren.

Patches, il maledetto

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Caverna di Acquafosca, l’accesso è nel fiume di Sepolcride alla sinistra del cannocchiale. Potrete scendere nel fiume da nord.

COSA FARE: Patches è un personaggio infido presente in ogni gioco FromSoftware. In Elden Ring è il boss (scarso) della Caverna di Acquafosca. Risparmiatelo (lasciandogli alcuni punti vita a fine scontro) e vi concederà un gesto (Prostrati) e qualche runa.

UCCIDERE PATCHES (Non consigliato): Se scegliete di ucciderlo otterrete una Lancia +7, il Globo Cinereo di Patches, qualche runa e il set armatura di cuoio.

Opzionale – Lasciandolo in vita potrete poi ritrovarlo sull’Isola Panoramica di Liurnia. Qui vi venderà alcuni oggetti e vi dirà che sul fondo dell’Accademia di Raya Lucaria esiste una Vergine di ferro che può teletrasportarvi direttamente all’albero madre. Naturalmente sta mentendo. Guardate qui per scoprire dove vi porta quella vergine.

Opzionale – Lo ritroverete poi su Monte Gelmir, poco fuori dalla Tomba dell’Eroe e vicino al ponte di roccia. Se seguirete i messaggi a proposito di un tesoro vi sbatterà di sotto con un calcio.

Se infine raggiungerete Villa Vulcano e deciderete di unirvi alla causa di Lady Tanith, dopo aver completato la prima richiesta della donna Patches comparirà nell’atrio e vi offrirà una missione esclusiva (da cui ottenere un set armatura molto potente, ma pesante) ricompensandovi anche con un arma unica: Candelabro Frusta di Magma (molto scenica ma niente di più).

ATTENZIONE: La Patch 1.03, estende la quest di Patches.

ELDEN RING..._20220322000627

Prima sarebbe rimasto nell’atrio di Villa Vulcano come mercante fino alla fine del gioco. Ora, dopo aver completato la quest di Tanith, ucciso Rykard e terminato Villa Vulcano, lascia il luogo. Lo ritroverete poco fuori dalla stanza del boss di Castellombroso (il castello nella pozza verde della foto sopra a nord della mappa generale, lo stesso in cui dovrete recarvi per la quest di Millicent). Si troverà su un lato del corridoio pieno di statue accasciato a terra. Parlate con lui e riceverete le Nacchere da danzatrice. Patches vi dirà di consegnarle a Tanith per farle ritrovare la ragione.

ELDEN RING..._20220322000653

Se parlerete con lui fino ad esaurire i dialoghi, APPARENTEMENTE, morirà. Conoscendo Patches però si tratta sicuramente di un trucco perché quando muoiono i mercanti su Elden Ring lasciano un globo cinereo e lui non lo lascia. Inoltre qualsiasi personaggio morto scompare come se fosse di cenere mentre Patches si limita a sparire al prossimo riposo al luogo di grazia. Oltretutto l’oggetto che vi consegna, al momento, sembra inutile con Tanith.

ATTENZIONE: La Patch 1.04, estende ancora la quest di Patches.

Dopo i precedenti passi tornate alla Caverna di Acquafosca a Sepolcride, dove lo avete incontrato la prima volta. Proprio come allora potrete decidere se ucciderlo, e ottener e il suo globo cinereo oppure non attaccarlo salutandolo con dei gesti finché il combattimento non si concluderà automaticamente. Otterrete così il Gesto – Posizione di Patches. Riposando e tornando in zona lo troverete che avrà riaperto il suo negozio.

RICOMPENSA: Candelabro Frusta di Magma, Set – Armatura delle Grandi Corna, Gesto – Prostrati (se lo risparmiate), Gesto – Posizione di Patches.

Ranni, la strega

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: A Liurnia nella Guglia di Ranni, la location oltre il Maniero Cariano subito dopo aver sconfitto il boss Loretta. Potete incontrarla anche prima alla Chiesa di Elleh all’inizio del gioco (vi donerà una campana per evocare gli spiriti dalle ceneri che poi potrete comunque acquistare dai resti della Leggidita alla Tavola) ma questo primo incontro è opzionale.

ATTENZIONE: Se avete portato a termine prima la quest di Fia e chiederete a Ranni del Marchio Maledetto, lei vi scaccerà. Per ripristinare i rapporti, parlate con Rogier alla Tavola Rotonda e tornate da Ranni per infiltrarvi tra le sue fila e cercare così il Marchio Maledetto. Starà poi a voi scegliere tra Fia o Ranni. Ad ogni modo potrete procedere nella sua quest. IMPORTANTE: Se Ranni non appare nella sua Torre, provate a battere Radahn e la vedrete finalmente apparire.

COSA FARE: Seguite la nostra guida alla quest di Ranni e come ottenere il finale Era delle Stelle.

RICOMPENSA: Spadone della Luna Nera, Invocazione di Ranni (non è un vero e proprio oggetto ma potete avere questa opzione dopo il boss finale).

Blaidd, il lupo

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Tetrobosco (Sepolcride) o se mancate l’incontro direttamente nella piazza del Festival di Mantorosso a Caelid.

COSA FARE: Opzionale – Visitate Tetrobosco a Sepolcride e poi parlate con il mercante Kalé, in questa guida, che vi darà un gesto per comunicare con Blaidd. Andate alle rovine al centro di Tetrobosco, guardate in cima e vedrete Blaidd ululare dalla torre più alta. Usate il gesto per chiamarlo. Esaurite il dialogo per scoprire che è in cerca di un certo Darriwill. Si tratta del Limiere che trovate nella Galera Eterna poco a sud del Lago Agheel sempre a Sepolcride. Eliminatelo e poi parlate con Blaidd appena fuori per farvi indirizzare da Iji, a nord di Liurnia e poi al Maniero Cariano da Ranni (Blaidd è molto legato alla quest di Ranni).

Tutta la parte che avete letto sopra è opzionale perché potrete anche trovare Blaidd direttamente a castello Mantorosso a Caelid nella piazza prima di sconfiggere Radahn. Fatto questo vi basterà proseguire nella quest di Ranni e una volta terminata tornare di fronte alla Guglia di Ranni a Tre sorelle per combattere contro Blaidd. Il lupo infatti apparirà ostile dopo la quest di Ranni e una volta sconfitto otterrete la sua arma e la sua armatura.

RICOMPENSA: Set Armatura di Blaidd, Spada di Blaidd.

Millicent e Gorwyn

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Caelid, città di Sellia, al centro della mappa. Gorwyn si trova in una casa fatiscente alla sinistra del villaggio poco dopo l’arco d’entrata. Millicent si trova in una chiesa sulla montagna che si affaccia sulla città. La loro missione è intrecciata.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

COSA FARE: Innanzitutto recatevi a Sellia, la città diroccata subito a nord della palude di Caelid. E parlate con il mago Gorwyn nella casa nel punto indicato. Accettate di aiutarlo e recatevi al centro della Palude di Aeonia, poco a sud di Sellia, per sconfiggere il boss della zona da cui ottenere l’arma Stendardo del Comandante ma soprattutto l’Ago d’oro Puro che vi ha chiesto Gorwyn.

L’ago però è rotto quindi tornate dal mago per farlo riparare. Ci metterà del tempo, tempo che voi potrete impiegare per scoprire il Segreto di Sellia. In pratica dovrete semplicemente saltare sui tetti e raggiungere i tre campanili accendendo le fiaccole per rimuovere i 6 sigilli magici della città. Dietro ai sigilli magici di Sellia potrete trovare varie cose, ma tra le più importanti:

Talismano del Drago Magico +1 ( aumenta enormemente la difesa contro i danni magici)

aumenta enormemente la difesa contro i danni magici) Chiave della Spada Magica (serve ad aprire uno dei 3 portali a Quattro Campanili)

(serve ad aprire uno dei 3 portali a Quattro Campanili) Il boss Spadaccini di Nox che sblocca un luogo di grazia e la Spada di Nox

che sblocca un luogo di grazia e la Spada di Nox La via per proseguire sopra la città e raggiungere la Chiesa della Pestilenza in cui trovare Millicent (oltre che un importante location per la quest di Sellen che trovate sempre in questa guida)

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Trascorso un po’ di tempo, nel caso riposate ad un luogo di grazia, tornate da Gorwyn che avrà riparato l’ago. Salite sopra la città dal sigillo appena aperto e parlate con Millicent nella Chiesa della Pestilenza. Datele l’ago e poi riposate per trovarla in forze anche se senza un braccio. Esaurite il suo dialogo (per ottenere l’amuleto Cimelio della portatrice di protesi che aumenta la Destrezza) e poi recatevi sull’Altopiano di Altus, poco a nord del Colle Prospiciente l’albero madre. Troverete Millicent che guarda la Capitale ma ha bisogno di qualcosa per tornare a combattere.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

A questo punto dovrete recarvi a Castellombroso, il castello situato in una palude venefica verde a nord dell’Altopiano di Altus. Non c’è bisogno di completare questo mini dungeon – se lo fate dovrete uccidere il boss segreto Elemer del Rovo ottenendo un trofeo obiettivo, l’arma leggendaria Spada del carnefice di Marais e lo scudo Pavese del Rovo – ma basta andare nel punto mostrato e raccogliere dallo scrigno la Protesi della Valchiria.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Tornate da Millicent e consegnatele l’oggetto. Esaurite i dialoghi e poi recatevi a Dominula a Nord di Altus poco fuori dalla Capitale. Si tratta del villaggio dei Mulini a Vento in cima alla mappa. Prendete il cavallo e raggiungete la cima dove dovrete sconfiggere un boss dell’ordine dei Sacriderma. Una volta eliminato sbloccherete un luogo di grazia “Colle dei mulini a vento” e otterrete la lancia Scorticatore del Sacriderma e l’incantesimo Nera Fiamma Funesta. Riposate e vedrete Millicent comparire vicino al luogo di grazia. Parlatele fino ad esaurire il dialogo.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Il prossimo incontro è sulle Vette dei Giganti, dopo aver superato la Capitale. La troverete sul cammino accanto ad un luogo di grazia. Parlatele per scoprire che a Castel Sol c’è la metà di un medaglione (l’altra metà del medaglione di cui vi parla sia Gideon Ofnir, sia Latenna, sia il vecchio Albinauro nella missione di Nepheli Loux che trovate in 1uesta guida). Recatevi quindi a Castel Sol e ricomposto il Medaglione Segreto dell’Albero Madre da usare sul Grande montacarichi di Rold delle per raggiungere l’area segreta Sacro Albero Miquella.

Dovrete ora raggiungere Elphael, un’altra zona segreta (guardate qui per capire come fare). La troverete vicino al luogo di grazia Sala della Preghiera. Per procedere nella quest dovrete eliminare il boss Spirito Tumorato che si trova nel fiume marcescente in fondo alla città. Si tratta del luogo in cui ci sono dei laghi di marcescenza prima di raggiungere Malenia. Semplicemente dovrete passare sul ramo e raggiungere il secondo. Una volta fatto riposate poi tornare nel punto in cui l’avete battuto e guardate a destra per notare due segni di evocazione.

COMBATTERE MILLICENT: Questa scelta vi porterà al bad ending della quest. Dovrete eliminare Millicent e in cambio otterrete il talismano Protesi di Millicent che aumenta di 5 punti la destrezza.

AIUTARE MILLICENT: In questo caso dovrete aiutarla a combattere 4 NPC invasori abbastanza forti quindi preparatevi a dovere. Una volta sconfitti, riposate e tornate più volte nel luogo fino ad esaurire tutti i dialoghi di Millicent che sarà in fondo sempre nella stessa zona accasciata vicino al fiume marcescente. Dopo l’ultimo dialogo troverete l’Ago d’oro Puro. A questo punto la quest di Millicent sarà conclusa, ma ci sono ulteriori passi per proseguire.

PASSO AGGIUNTIVO (Ottenere l’Ago di Miquella): L’ago d’oro puro può essere usato sul grande fiore rosso che appare dopo aver battuto il boss di Elphael Malenia. In questo modo otterrete l’Ago di Miquella (e anche una pietra da forgiatura funerea draconica), un oggetto molto importante che serve per liberarvi dalla Fiamma Frenetica nel caso abbiate scelto di ottenere questo finale e poi abbiate cambiato idea. Per usarlo e cancellare l’influenza della fiamma su di voi dovrete recarvi nell’arena del Lord draconico Placidusax alla base di Farum Azula e usare l’ago dall’inventario. Non è necessario eliminare Placidusax, basta usare l’ago senza avvicinarsi al drago.

PASSO AGGIUNTIVO (La fine di Gorwyn): A questo punto potrete tornare anche da Gorwyn ed eliminarlo una volta per tutte. Otterrete così il Globo Cinereo di Gorwyn e un Talismano di Tela che aumenta il danno degli incantesimi.

RICOMPENSA: Ago di Miquella (per uno dei finali).

Melina

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Si tratta della Vergine che incontrerete ai primi luoghi di grazia del gioco introdotta da un filmato. La stessa che vi regalerà Torrente e che vi porterà alla Tavola Rotonda.

COSA FARE: La incontrerete più volte nel corso del gioco e vi darà informazioni sulla lore e sulla sua missione. Giunti alla Capitale vi abbandonerà e si riunirà a voi solo dopo che avrete raggiunto il Trono Ancestrale. Potrete però evocarla nello scontro contro Morgott.

FINALE CATTIVO: Una volta superata la Forgia dei Giganti, Melina si sacrificherà e morirà così.

FINALE BUONO: Per ottenere il finale migliore per Melina dovrete faticare parecchio e farvi persino odiare da lei. Dovrete infatti seguire tutti i passi per ottenere il finale Signore della Fiamma Frenetica. Ottenuto il potere della Fiamma, Melina si separerà da voi minacciando di uccidervi. Ignoratela e proseguite bruciando voi stessi le radici dell’albero madre e salvandola dal suo sacrificio. Ora, per farvi perdonare, dovrete completare la lunga e complessa quest di Millicent (che trovate sempre in questa guida). Ottenuto l’Ago di Miquella fate come descritto nel punto aggiuntivo della quest di Millicent e usatelo su di voi per curarvi dalla Fiamma Frenetica. In questo modo potrete tornare ad avere accesso a tutti gli altri finali del gioco e Melina sarà salva.

Seluvis e il suo laboratorio di bambole

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Nella guglia a Sud della Torre di Ranni a Tre Sorelle dopo il Maniero di Caria.

PERSONAGGI COLLEGATI: Nepheli Loux, Ranni, Sellen, Mangiasterco, Blaidd, Iji, Gideon Ofnir.

COSA FARE: Seluvis è un personaggio odioso che come avrete letto in questa guida è un punto di passaggio per molti personaggi. Vi chiederà di consegnare una pozione a Nepheli Loux e voi avrete 3 scelte che potrete trovare nella missione secondaria di Nepheli (sempre in questa guida). Quando non avrete più la pozione nell’inventario accetterà di vendervi le sue stregonerie.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Se colpirete il pavimento delle rovine a sinistra poco fuori dalla Guglia di Ranni troverete una stanza segreta piena di marionette (e colpendo il muro in fondo troverete una zona nuova che ha a che fare con la missione di Sellen). Parlando a Seluvis del suo laboratorio di bambole vi farà scegliere uno dei suoi fantocci che possono essere 2 di base sempre disponibili e uno tra Nepheli o il Mangiasterco, dipende a chi avete dato la pozione. Non potete ottenere questi due fantocci nella stessa partita ma dovrete necessariamente passare per il NG+.

A questo punto avrete due scelte per proseguire la quest di Seluvis e portarla ai suoi epiloghi.

FINALE BASE: Terminate la quest di Ranni e potrete trovarlo morto nella sua guglia ucciso da Blaidd che l’ha riconosciuto come traditore.

FINALE ALTERNATIVO: Per questo finale dovete dare la pozione a Nepheli o comprare tutte le sue stregonerie così che Seluvis sveli i suoi piani. In Pratica vuole ridurre Ranni ad un fantoccio. Per farlo vi chiederà di portargli l’Ambra Stellare che potrete trovare a nord del luogo di grazia Crocevia dell’Altopiano di Altus. Vi ricompenserà con un amuleto che aumenta i danni magici, ma anche quelli ricevuti. Ora recatevi da Ranni e consegnatelr il preparato di Seluvis. La strega capirà il tradimento e dopo aver ricaricato l’area scomparirà dalla sua torre e scomparirà anche il fabbro Iji. Seluvis come sempre verrà trovato morto nella sua torre per tradimento e voi però NON potrete più continuare la quest di Ranni a meno che non facciate un salto alla Chiesa dei Voti per espiare e tutto sarà perdonato.

Mangiasterco

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Si tratta dell’NPC rosso che raggiungerà la Tavola Rotonda (vicino ai resti della Leggidita) dopo le prime fasi di gioco. Roderika vi parlerà di lui come presenza malevola e sarà sollevata quando lascerà la tavola.

ATTENZIONE: Prima della sua quest vi consigliamo di completare quella del Venditore di gamberi.

COSA FARE: All’inizio vorrà solo essere lasciato in pace ma per procedere nella sua quest dovrete trovare un oggetto noto come Maledizione del Semenzaio. Ce ne sono diversi sparsi per la mappa dell’Interregno vediamo come ottenerli:

Maledizione del Semenzaio 1 : Leyndell, Capitale. Subito dopo essere entrati, prendete l’ascensore, entrate nell’edificio, salite la scala a destra e poi le scale per raggiungere una terrazza in cima. Qui c’è un cadavere con l’oggetto.

: Leyndell, Capitale. Subito dopo essere entrati, prendete l’ascensore, entrate nell’edificio, salite la scala a destra e poi le scale per raggiungere una terrazza in cima. Qui c’è un cadavere con l’oggetto. Maledizione del Semenzaio 2 : A Villa Vulcano, poco prima di tornare dentro la Villa dopo aver attraversato tutta la Città Carceraria (qui la posizione).

: A Villa Vulcano, poco prima di tornare dentro la Villa dopo aver attraversato tutta la Città Carceraria (qui la posizione). Maledizione del Semenzaio 3 : Leyndell, Capitale. Nella zona chiamata Maniero Fortificato, c’è una stanza che assomiglia a quella del Mangiasterco alla Tavola Rotonda, qui c’è un cadavere con la Maledizione del Semenzaio.

: Leyndell, Capitale. Nella zona chiamata Maniero Fortificato, c’è una stanza che assomiglia a quella del Mangiasterco alla Tavola Rotonda, qui c’è un cadavere con la Maledizione del Semenzaio. Maledizione del Semenzaio 4 : A Elphael (guarda la quest di Millicent per scoprire come arrivarci), dalla Sala della Preghiera vai verso nord-est e scendi le scale saltando poi a destra oltre l’arco inclinato dove c’è il nemico che guarda giù dal balcone. Salta poi a sinistra verso lo scarabeo e sali sull’arco ancora a sinistra. Arriverai ad un balcone con un cadavere che contiene l’oggetto.

: A Elphael (guarda la quest di Millicent per scoprire come arrivarci), dalla Sala della Preghiera vai verso nord-est e scendi le scale saltando poi a destra oltre l’arco inclinato dove c’è il nemico che guarda giù dal balcone. Salta poi a sinistra verso lo scarabeo e sali sull’arco ancora a sinistra. Arriverai ad un balcone con un cadavere che contiene l’oggetto. Maledizione del Semenzaio 5 : Sempre a Elphael partendo dalla Sala della Preghiera , vai a nord-est e scendi le scale fino a raggiungere la stanza con i due cavalieri. Non entrare in questa stanza, ma salta dalla sporgenza a destra (poco sotto il primo arco inclinato su cui sei saltato per la maledizione precedente). Scendi alla tua destra e atterrerai su un tetto. Girati ed entra nella porta sotto l’arco. Scendi infine le scale a destra e poi nell’angolo nord-est della stanza, proprio in fondo alla sporgenza, c’è un cadavere con l’oggetto.

: Sempre a Elphael partendo dalla Sala della Preghiera , vai a nord-est e scendi le scale fino a raggiungere la stanza con i due cavalieri. Non entrare in questa stanza, ma salta dalla sporgenza a destra (poco sotto il primo arco inclinato su cui sei saltato per la maledizione precedente). Scendi alla tua destra e atterrerai su un tetto. Girati ed entra nella porta sotto l’arco. Scendi infine le scale a destra e poi nell’angolo nord-est della stanza, proprio in fondo alla sporgenza, c’è un cadavere con l’oggetto. Maledizione del Semenzaio Extra: Una maledizione del semenzaio in più che non cambia il finale in alcun modo. Potete ottenerla portando a termine la quest del Venditore di Gamberi (sempre in questa guida) prima di quella del Mangiasterco.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Trovato uno di questi oggetti vi consegnerà la Chiave delle Fogne dicendovi di liberare il suo corpo. A questo punto dovrete raggiungere i Sotterranei dei Reietti sotto Leyndell. Per farlo vicino alla parte distrutta della città, dove c’è l’ala di drago gigante, c’è anche un pozzo in cui scendere.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

Dentro a questo c’è una cella da aprire, fatelo e scendete la scala fino alla stanza infestata dai topi a destra. Attraversate la porta a sud-est, poi scendete la scala a sinistra e dirigetevi verso il luogo di grazia a nord-ovest, nella seconda alcova a sinistra.

Ora andate a sinistra fino a scendere nella grata nel pavimento. Proseguite, superate i fiori velenosi e salite la scaletta in fondo. Fate molta attenzione quando raggiungete il centro di questa stanza: una mano gigante apparirà da terra (e appariranno anche delle mani più piccole tanto per non farvi mancare niente). Correte verso la cella in fondo e apritela con la Chiave delle Fogne.

Parlate con il vero Mangiasterco, tornate nella stanza alla Tavola e leggete il messaggio. Ora dovrete raggiungerlo per sfidarlo al fossato esterno di Leyndell. Si tratta della piccola zona con l’acqua che vedete a nord ovest della Capitale (fuori). Quando raggiungete la pozza verrete invasi dall’NPC rosso del Mangiasterco. Eliminatelo per ottenere il suo Set armatura e la Spada di Milos. AGGIUNTIVO: Se avete completato la quest del brigante dei gamberi interagite col suo corpo per far apparire il Mangiasterco invasore.

Sconfitto, parlategli alla Tavola e vi chiederà di consegnargli le Maledizioni del Semenzaio (ce ne sono 6 nel gioco ma ne bastano 5) nella sua cella sotto Leyndell (fatelo PRIMA di attivare la Forgia). In cambio otterrete la Runa della Pesta per il finale correlato.

RICOMPENSA: Set Armatura Mangiasterco, Spada di Milos, Runa della Peste (per un finale).

Pidia, serva cariana

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: A Tre Sorelle, scendete dalla scogliera per trovarla.

COSA FARE: È un mercante che vende alcuni oggetti, non ha una vera e propria quest ma dopo aver completato la missione di Ranni o Seluvis la troverete morta uccisa dai fantocci, in pratica Pidia si occupava di accudirli.

RICOMPENSA: Globo cinereo di Pidia, Fantoccio di Nepheli (se Nepheli ha bevuto la pozione e non l’avete scelto da Seluvis) Fantoccio di Dolores (se Nepheli non ha bevuto la pozione.

Venditore di gamberi

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: A Liurnia sud al luogo di grazia chiamato Capanna del Venditore di Gamberi. Guardate la missione di Rya per trovarlo.

COSA FARE: Inizialmente sarà Rya (un altro NPC) ad informarvi della sua esistenza. Raggiungetelo e se volete continuare nella sua quest scegliete di NON ucciderlo ma di comprare da lui, per 1000 Rune, la Collana da restituire a Rya. N.B. Se lo uccidete otterrete la sua maschera, 1000 rune, il Globo Cinereo del Venditore di Gamberi e l’arma Palla di ferro.

Riposate e poi comprate tutti i gamberi bolliti venduti dall’uomo (lui è l’unico che li vende, servono ad aumentare la difesa). Una volta comprati tutti, riposate e questo personaggio scomparirà. Se non avete ancora sconfitto il boss Drago di Magma Makar potrete evocarlo per aiutarvi nello scontro.

ELDEN RING..._20220317184536

In seguito si sposta nel fossato esterno di Leyndell (guardate la missione del Mangiasterco per trovare questo luogo) e venderà dei Granchi bollit, una versione potenziata dei gamberi. Comprati tutti i gamberi vi parlerà del Mangiasterco e vi dirà (se avete liberato le spoglie del Mangiasterco dalle fogne) che è in agguato nelle vicinanze. Riposate e troverete il venditore di gamberi morente, interagite con il suo corpo per innescare l’invasione del Mangiasterco.

Una volta eliminato il Mangiasterco potrete raccogliere dal venditore di gamberi una Maledizione del Semenzaio aggiuntiva rispetto a quelle viste nella quest del Mangiasterco.

ATTENZIONE: Se volete ottenere questa Maledizione del Semenzaio dovrete completare questa missione prima di quella del Mangiasterco.

RICOMPENSA: Globo cinereo del Venditore di Gamberi, Maledizione del Semenzaio Extra, Maschera di Ferro, Arma – Palla di Ferro, 1000 Rune.

Latenna, l’albinaura

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Per iniziare la sua quest dovrete ottenere dal vecchio Albus, l’albinauro trasformato in vaso la prima metà del medaglione segreto che porta al Sacro Albero Miquella. Per fare questo seguite la queste di Nepheli Loux, sempre in questa guida e poi parlate con Gideon Ofnir a proposito del medaglione per scoprire la posizione di Latenna. Se avete problemi a trovare Albo la posizione esatta è nella foto sottostante.

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

PERSONAGGI COLLEGATI: Gideon Ofnir, Albus.

COSA FARE: Parlate con Gideon Ofnir dopo aver ottenuto la prima metà del medaglione per essere indirizzati in una caverna a Liurnia Sud-ovest. Dall’altra parte della caverna ci sarà una zona all’aperto con un Albinaura chiamata Latenna che attende al fianco di un grosso lupo morto. Mostrategli il medaglione e accettate la sua richiesta per ricevere le Ceneri di Latenna l’albinaura. Vi svelerà inoltre che l’altra parte del medaglione si trova a Castel Sol sulle Vette dei Giganti.

ATTENZIONE: Se raccoglierete entrambe le parti del medaglione e raggiungerete le Vette dei Giganti prima di parlare con Latenna la troverete morta e potrete solo raccogliere le sue ceneri senza proseguire nella quest.

Ora raggiunte le Terre segrete del Sacro Albero Miquella e il luogo di grazia Rudere dell’Apostata a nord-ovest di Ordina città Liturgica. Ci sarà una gigantesca donna albinaurica dormiente (davanti alla quale potrete raccogliere lo scudo Specchio d’argento, interagite con essa ed evocate Latenna per ottenere una Pietra da Forgiatura Funerea Draconica (qui trovate le altre).

RICOMPENSA: Ceneri di Latenna, Pietra da Forgiatura Funerea Draconica.

Ensha delle Spoglie Reali

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Si trova accanto alla biblioteca di Ofnir nella Tavola Rotonda. È il personaggio con l’armatura scheletrica, parlate con lui per ottenere il gesto “Cosa vuoi?”.

PERSONAGGI COLLEGATI: Gideon Ofnir, Nepheli.

COSA FARE: Dopo averci parlato la prima volta, Ensha non farà assolutamente niente finché non procederete nella quest di Nepheli (sempre in questa guida). Quando Nepheli tornerà alla tavola rotonda e tornerete anche voi sentirete che c’è qualcosa che non va e verrete invasi da un NPC rosso Ensha all’interno della sala principale della Tavola. Eliminatelo per trovare al suo posto solito, vicino alla stanza di Gideon Ofnir, il suo set armatura e la sua arma.

Potete anche parlare a Ofnir di Ensha dopo lo scontro.

RICOMPENSA: Set Armatura delle Spoglie Reali (ripristina lentamente PV).

Bernhal il cavaliere

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Lo incontrerete inizialmente come mercante alla Capanna del Maestro d’Armi a Colle Tempesta, venderà alcune ceneri per le armi. Se mancate questo incontro potete trovarlo a Villa Vulcano.

COSA FARE: Parlate con lui e portate a termine la sua quest secondaria a Villa Vulcano per ottenere il set armatura Lupo Sanguinario (va fatto prima di sconfiggere Rykard e dopo aver accettato di servire Lady Tanith).

Lo incontrerete più tardi a Farum Azula in frantumi. Vi invaderà nei pressi del sito di grazia del Granponte. In pratica invece di andare a nord verso il boss dell’area dovrete scendere a sud e vi invaderà dopo aver sceso la scaletta (c’è anche un amuleto leggendario in questa zona). Sconfiggetelo per ottenere la sua arma leggendaria e la sua armatura. Inoltre otterrete anche un oggetto riusabile per sconfiggere il boss di Farum Azula.

ATTENZIONE: Se sconfiggete prima il boss di farum Azula in frantumi non potrete più combatterlo.

SOLUZIONE ALTERNATIVA: Volendo potete uccidere Bernhal anche alla Capanna del Maestro d’Armi ma perdereste buona parte della sua quest e l’armatura del lupo Sanguinario. Se avete ultimato il gioco e vi manca solo quell’arma potete sempre fare un NG+ e ucciderlo alla capanna vicinissima all’inizio del gioco.

RICOMPENSA: Globo cinereo di Bernhal (se lo uccidete alla capanna all’inizio), set Armatura di Bernhal, Arma Leggendaria – Scettro del Divoratore.

Shabriri il posseduto

Tutte le foto della guida completa di Elden Ring

DOVE: Accanto al luogo di grazia vicino alle Rovine di Zamor sulle Vette dei Giganti. Dovete completare la quest di Yura per incontrarlo.

COSA FARE: Parlate con lui, vi dirà che Yura gli ha concesso il suo corpo e vi darà informazioni su come ottenere il finale Signore della Fiamma Frenetica. Dopo aver ottenuto il potere della Fiamma Frenetica Shabriri scomparirà e al suo posto troverete il set Armatura da Ronin.

SOLUZIONE ALTERNATIVA: Uccidetelo appena lo incontrate e otterrete subito il set Armatura da Ronin.

RICOMPENSA: Set Armatura da Ronin.

Gostoc il guardiano

ELDEN RING..._20220223201032

DOVE: Dopo aver sconfitto Margit nella stanza a sinistra del Castello Grantempesta.

COSA FARE: Parlate con lui che vi illustrerà due strade per procedere. Inoltre vi farà da mercante ma è tutta roba di poco conto. Qualsiasi sia la vostra scelta ruberà sempre una parte delle vostre rune ogni volta che morirete al Castello Grantempesta. Vi tenderà inoltre dei tranelli nel castello, chiudendovi a chiave dentro alcune porte. Dopo aver sconfitto Godrick e riposato al luogo di grazia lo incontrerete comunque nel luogo di grazia del boss che calpesta i suoi resti.

ATTENZIONE: Fino alla patch 1.03 questa missione rimaneva bloccata qui.

Adesso però, se lascerete in vita Gostoc e terminerete la missione di Kenneth Haight e Nepheli Loux potrete ritrovare Gostoc nella stanza del trono di Godrick insieme agli altri due personaggi. Sarà sempre il solito malvagio Gostoc ma nel suo negozio potrete comprare per 20.000 rune una Pietra da Forgiatura del Drago Antico.

UCCIDERE GOSTOC: Se lo uccidete prima che arrivi nella sala del trono (una safe room) potrete riottenere tutte le rune che vi ha rubato al castello e il suo globo cinereo con roba di poco conto da dare ai resti della Leggidita.

RICOMPENSA: Pietra da forgiatura del drago antico.

Alexander Pugno di Ferro

ELDEN RING..._20220313213344

DOVE: Ci saranno vari incontri opzionali prima ma potrete incontrarlo direttamente nella piazza del festival a Castello Mantorosso a Caelid.

COSA FARE: OPZIONALE – Potrete incontrarlo su Colle Tempesta sulla strada che porta verso Sepolcride orientale. Sentirete la sua voce e vi chiederà di liberarlo (basta dargli dei colpi caricati). Potrete trovarlo anche nella Galleria di Geal, un piccolo dungeon verso Caelid.

Dopo avergli parlato nella piazza di Mantorosso potrete evocarlo nello scontro con Radahn e poi trovarlo dopo vicino al luogo di grazia.

OPZIONALE – Si troverà poi sulla collina a Sud della Sala da Studio Cariana a Liurnia, vicino al costone roccioso che si affaccia su Vasburgo, il villaggio dei vasi viventi. Dovrete creare un Vaso d’olio e lanciarglielo (la ricetta viene venduta da un mercante nel Fiume Siofra).

Dovrete poi incontrarlo obbligatoriamente alla sinistra del lago di magma vicino al drago nella salita verso il Monte Gelmir. Il lago in questione si trova vicino a Castellombroso e Alexander è nella lava alla sua sinistra. Terminate il suo dialogo e poi potrete evocarlo come aiutante nello scontro contro il Gigante di Fuoco sulle Vette dei Giganti. Dovrete esaurire qui i suoi dialoghi anche se avete già sconfitto il gigante altrimenti Alexander NON comparirà a Farum Azula ma al suo posto troverete un drago. Vi donerà un oggetto, un elmo a forma di Vaso.

Infine lo incontrerete a Farum Azula. Per raggiungerlo dovrete prendere l’ascensore che si trova dietro una porta per cui servono 2 Chiavi della Spada di Pietra, nei pressi del Tempio del Drago. Preso l’ascensore girate a sinistra, arriverete in una piazza piena di non morti, andate sempre a sinistra e saltate sui cornicioni e poi sulla parte rocciosa verso i pezzi di edificio fluttuante. Poco più avanti, su una di queste macerie, vedrete Alexander pronto a sfidarvi. Sconfiggetelo e otterrete un buon amuleto e l’oggetto Interiora di Alexander.

ATTENZIONE: Fino alla patch 1.03 l’oggetto Interiora di Alexander non aveva uno scopo, ma adesso può essere usato per terminare la quest del Vaso Bambino a Vasburgo.

RICOMPENSA: Amuleto Frammento di Alexander (aumenta la potenza d’attacco delle abilità delle armi), Interiora di Alexander (oggetto chiave per la missione del Vaso bambino), Elmo Vaso (incontratelo sul Monte Gelmir).

Vaso bambino

ELDEN RING..._20220322012622

ATTENZIONE: Fino alla patch 1.03 questa missione non esisteva.

DOVE: A Vasburgo, la città dei vasi a sud della Sala da Studio Cariana a Liurnia.

COSA FARE: Parlate con lui fino ad esaurire i dialoghi. Riposate tra uno e l’altro o fate avanzare il tempo. Poi proseguite nella missione di Diallos finché non si trasferisce a Vasburgo. Terminata la quest di Diallos, riposate e poi parlate con il piccolo vaso accanto al cadavere del cavaliere. Infine riposate di nuovo e poi avvicinatevi al piccolo vaso per donargli le Interiora di Alexander (si ottengono completando la missione di Alexander). Ora riposate un ultima volta per ottenere un amuleto, lo troverete al posto del Vaso Bambino.

RICOMPENSA: Amuleto – Vaso da compagnia (aumenta la potenza dei vasi da lancio).