Ci risiamo, Elden Ring è stato nuovamente usato per realizzare un tributo fan-made che sta facendo il giro del web. Gli appassionati delle produzioni From Software ci hanno abituati a tutta una serie di mod di vario genere, con il nuovo soulslike open world che è stato trasformato e modificato in modi impensabili. Ora, su TikTok è apparso un breve video che prende il titolo del momento e lo trasforma ne Il Signore degli Anelli.

Il tutto è stato realizzato come un breve corto pubblicato su TikTok e presto ha fatto il giro del mondo. Basta dare un’occhiata a questo filmato per capire perchè tutti questi apprezzamenti per questo lavoro. In breve l’interregno di Elden Ring diventa la Terra di Mezzo de Il Signore degli Anelli, con tanto di un montaggio che vuole raccontare il lungo viaggio di Frodo e Sam verso il Monte Fato.

Quel che però ha conquistato i fan delle due opere è la cura che è stata messa in questo video, a partire dai personaggi e la scelta musicale. Grazie all’ampia personalizzazione messa a disposizione da Elden Ring, infatti, l’autrice di questo filmato è riuscita a dare ai personaggi una parvenza degli attori che hanno interpretato i due Hobbit nella trilogia diretta da Peter Jackson.

È incredibile come la community di Elden Ring stia creando grandi tributi d’amore di continuo alla nuova opera From Software, e siamo sicuri che questo grande affetto continuerà ancora per lungo tempo.