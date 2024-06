Elden Ring, il creatore ammette: "troppe paludi", ma non mancheranno nel DLC

Hidetaka Miyazaki, il celebre capo di FromSoftware, ha recentemente rivelato di aver intenzione di modificare alcuni aspetti nel suo ultimo lavoro, il famoso videogioco Elden Ring. Conosciuto per la sua predilezione per ambientazioni impegnative e ostili, tra cui spiccano le notorie paludi velenose, Miyazaki ha ammesso di aver forse esagerato nella versione originale del gioco.

Parlando con CNET, il director ha spiegato: "Nell'Elden Ring originale mi sono spinto un po' troppo oltre con le paludi velenose. Sto cercando di imparare dalla mia esperienza per migliorare". Fortunatamente per i giocatori, ciò si tradurrà in cambiamenti apprezzabili nel prossimo DLC, intitolato Shadow of the Erdtree, che rispecchierà le nuove direttive di Miyazaki.

Tuttavia, Miyazaki ha mantenuto un approccio cauto, sottolineando: "Ho apportato delle modifiche alla palude nel DLC, ma voglio tenere sotto controllo le aspettative. Ci sarà ancora una palude, ma l'ho adattata". Inoltre, ha aggiunto che le innovative insidie distilleranno il suo distinto marchio di sfida, aprendo la porta a nuovi, eccitanti modi per morire nel gioco.

Nonostante la riluttanza a divulgare troppi dettagli, i fan non dovranno attendere molto per scoprire cosa riserva il nuovo capitolo dell'universo di Elden Ring. Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 giugno su PC, PlayStation e Xbox.