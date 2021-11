Elden Ring: la Collector’s Edition è stupenda! Darete l’anima per averla

Manca poco al reveal del gameplay di Elden Ring, e nell’attesa alcuni utenti non hanno potuto fare altro che notare un qualcosa di molto curioso in rete. Sembrerebbe, infatti, che in anticipo coi tempi sia stata rivelata quella che sarà la Collector’s Edition della prossima attesissima opera targata From Software.

Stando ad un post apparso su Reddit, Twitch avrebbe mandato in anticipo una pubblicità relativa alla Colelctor’s Edition di Elden Ring. Dall’immagine che sta girando in rete in questi istanti possiamo vedere come oltre al gioco, questa edizione racchiude anche una bellissima statua di Malenia e molto altro.

Insieme alle immancabili colonne sonore che troveremo anche nel gioco, la Collector’s Edition di Elden Ring presenterà anche un ricco artbook con copertina rigida e una steelbook esclusiva.

Non sono ancora stati annunciati prezzo e possibilità di pre-order, ma è probabile che tali informazioni le riceveremo durante il reveal del gameplay del tanto atteso titolo di From Software.