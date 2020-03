Elden Ring: motore grafico e illuminazione saranno migliorati, parla un noto leaker

In mancanza di aggiornamenti da parte dei canali ufficiali di FromSoftware, casa produttrice di Elden Ring, in questi giorni in diversi forum continuano a trapelare informazioni e a diffondersi rumor sull’attesissimo RPG dei creatori Hideataka Miyazaki e George R.R. Martin.

In aiuto dei fan più curiosi e impazienti è tornato “Omnipotent“, insider di FromSoftware che più volte in passato si è dimostrato attendibile, rendendolo così una fonte affidabile per gli amanti dei giochi dell’azienda giapponese. La sua identità rimane ancora sconosciuta, ma dalle sue dichiarazioni è evidente che sia molto vicino al team di sviluppo.

Poche ore fa, ancora una volta sulle pagine del forum di Resetera, Omnipotent rilascia due nuovi leak su Elden Ring. Questi riguardano il motore grafico e l’illuminazione del gioco. Ecco quanto riportato dall’insider:

Come ho già spiegato prima, Elden Ring è in sviluppo con lo stesso motore grafico usato su altri giochi di FromSoftware e non su Unreal Engine 4, contrariamente a quanto affermato da falsi rumor presenti su 4Chan. Naturalmente sono stati apportati degli aggiornamenti ma non so in che misura. È ovvio che sia necessario apportare delle modifiche e dei miglioramenti per adattarsi ai diversi tipi di sistemi, design e strutture delle piattaforme

Poco dopo prosegue:

L’illuminazione sarà uno di questi aggiornamenti. Quando presenti un sistema dinamico di giorno e notte, l’illuminazione deve essere in grado di cambiare in modo da sapersi adattare, in modo che l’alba non sembri mezzogiorno e che il mezzogiorno non appaia come il tramonto o la mezzanotte.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti generali (il che non implica che il gioco girerà a 60 fps sulle console).

Alla fine del post pubblicato sulle pagine del forum, Omnipotent rammenta ai fan meno pazienti che il gioco non sarà disponibile a giugno 2020, e di portare pazienza in quanto diffondere date sull’uscita del gioco non ancora rilasciate per delle precise motivazioni non porterà alcun vantaggio a nessuno se non a tali fan.