Appassionati di simulazioni di corse? Il Volante Thrustmaster T128 è ora disponibile su Amazon a 144,90€ invece di 199,99€, con uno sconto del 28%. Questo volante Force Feedback vi offrirà sensazioni di guida realistiche grazie alla tecnologia HYBRID DRIVE di nuova generazione, compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Include pedaliera magnetica con tecnologia H.E.A.R.T brevettata per una precisione costante nel tempo.

Thrustmaster T128, Volante Force con pedali magnetici, imperdibile a questo prezzo!

Il Volante Thrustmaster T128 è l'alleato perfetto per tutti gli appassionati di simulazione di guida che desiderano elevare la propria esperienza di gioco. Questo volante si rivolge principalmente a gamer che possiedono PlayStation 4, PlayStation 5 o PC e che cercano un compromesso ideale tra prestazioni professionali e accessibilità economica. Grazie al Force Feedback coinvolgente e alla tecnologia HYBRID DRIVE di nuova generazione, vi permetterà di percepire ogni dettaglio della strada, dagli urti agli impatti, fino alla perdita di aderenza degli pneumatici.

Con uno sconto del 28% che porta il prezzo da 199,99€ a soli 144,90€, il Volante Thrustmaster T128 rappresenta un'opportunità eccellente per gli appassionati di racing game. La combinazione di Force Feedback avanzato, pedaliera magnetica di precisione e compatibilità multi-piattaforma lo rende un investimento ideale per migliorare drasticamente la vostra esperienza di guida virtuale. Vi consigliamo questo acquisto per la qualità costruttiva Thrustmaster e il rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Vedi offerta su Amazon