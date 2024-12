Elden Ring: Nightreign, svelato il nuovo gioco co-op con meccaniche alla Monster Hunter

FromSoftware ha annunciato con un trailer un nuovo gioco standalone ambientato nell'universo di Elden Ring, intitolato Elden Ring: Nightreign. Il titolo, previsto per il 2025, introdurrà il multiplayer cooperativo fino a tre giocatori e nuove meccaniche di movimento come l'arrampicata sui muri e animali spettrali che permetteranno di volare.

Elden Ring: Nightreign si presenta come un'avventura inedita che sembra fondere elementi tipici di Elden Ring con meccaniche ispirate a Monster Hunter. I giocatori dovranno affrontare una minaccia ambientale persistente, rappresentata da un muro di fuoco viola che si espande attraverso un mondo in continuo cambiamento.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

"Unisciti ad altri giocatori per affrontare la notte strisciante e i pericoli che nasconde con la cooperativa a tre giocatori. Prendi il comando di eroi dalle abilità uniche, ciascuno con le proprie capacità e stile distintivo. Sebbene individualmente potenti, le loro abilità diventano ancora più formidabili quando uniti in squadra."

Il gioco introdurrà nuove meccaniche di movimento, tra cui l'arrampicata sui muri e l'utilizzo di animali spettrali per il volo. Inoltre, sembra che saranno implementati elementi di parry simili a quelli visti in Sekiro, altro titolo di FromSoftware.

Nightreign non si limiterà a scontri con boss mastodontici, ma includerà anche livelli popolati da nemici minori da affrontare in squadra prima di giungere allo scontro finale. Tra le ambientazioni mostrate, sono state riconosciute location familiari come la Tavola Rotonda e quella che sembra essere Maniero del Vulcano.

Alcuni indizi suggeriscono che Nightreign potrebbe essere ambientato prima degli eventi narrati in Elden Ring. In particolare, uno degli eroi giocabili ricorda molto da vicino Malenia, indossando un elmo simile e utilizzando ali per stordire i nemici più piccoli.

Sebbene Elden Ring: Nightreign non sia tecnicamente un sequel diretto, rappresenta comunque un'espansione significativa dell'universo di gioco, arrivando a soli tre anni di distanza dal titolo originale e dopo il rilascio di una corposa espansione DLC.

L'introduzione del multiplayer cooperativo in Nightreign non è una novità assoluta per FromSoftware. I giochi precedenti dello studio hanno sempre avuto elementi multiplayer, ma principalmente sotto forma di invasioni PvP o cooperazione limitata. L'espansione di questa funzionalità in Nightreign potrebbe indicare una nuova direzione per lo studio, potenzialmente influenzata dal successo di giochi cooperativi come Monster Hunter, che viene citato come possibile fonte di ispirazione.

Insomma, Elden Ring: Nightreign sembra voler portare avanti l'eredità di FromSoftware, combinando gli elementi che hanno reso i loro giochi così amati con nuove meccaniche e approcci al gameplay. Sarà interessante vedere come questo nuovo titolo si inserirà nella ricca storia dei soulslike e come influenzerà il futuro del genere.