Elden Ring Nightreign: i requisiti PC sono ottime notizie per chi ha hardware datato

L'espansione di Elden Ring, Nightreign, mantiene il profilo hardware accessibile del titolo originale, confermando la continuità tecnologica che FromSoftware ha scelto di seguire per questo nuovo capitolo dell'acclamata saga. I requisiti di sistema appena pubblicati rivelano una richiesta hardware sostanzialmente invariata rispetto al gioco base lanciato tre anni fa, con solo alcune modeste variazioni che non preoccuperanno chi ha già esplorato l'Interregno con la propria configurazione attuale.

Nightreign si configura come un'espansione standalone che, pur introducendo nuovi contenuti, ripropone essenzialmente le stesse meccaniche di gioco dell'opera originale. Questo approccio conservativo si riflette nelle specifiche hardware richieste, che potrebbero apparire ormai moderate per gli standard odierni, considerando che i requisiti di Elden Ring, pur impegnativi al momento del lancio nel 2021, sono diventati decisamente accessibili nel panorama hardware attuale.

Elden Ring: Nightreign, requisiti PC

Minimi

CPU : Intel Core i5 10600 o AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i5 10600 o AMD Ryzen 5 5500 RAM: 12 GB

12 GB Scheda grafica : Nvidia GeForce GTX 1060 3GB o AMD Radeon RX 580 4GB

: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB o AMD Radeon RX 580 4GB Spazio di archiviazione : 30 GB

: 30 GB Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 DirectX: DX12 (feature level 12.0)

Consigliati

CPU: Intel Core i5 11500 o AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5 11500 o AMD Ryzen 5 5600 RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda grafica : Nvidia GeForce GTX 1070 8GB o AMD Radeon RX Vega 56 8GB

: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB o AMD Radeon RX Vega 56 8GB Spazio di archiviazione : 30 GB

: 30 GB Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 DirectX: DX12 (feature level 12.0)

L'unica vera differenza rispetto ai requisiti originali si trova nel processore: sia la configurazione minima che quella raccomandata vedono un leggero incremento delle CPU richieste. Tuttavia, l'esperienza di molti giocatori con il titolo base suggerisce che anche sistemi leggermente al di sotto delle specifiche minime potrebbero comunque offrire un'esperienza di gioco soddisfacente, a patto di disporre di una scheda grafica e una quantità di RAM adeguate.

Le schede video richieste rimangono invariate rispetto a Elden Ring e Shadow of the Erdtree. La configurazione minima prevede una GTX 1060 3GB o una Radeon RX 580 4GB, mentre per un'esperienza ottimale è consigliata una GTX 1070 8GB o una Radeon RX Vega 56 8GB. Componenti che, pur non essendo più recenti, rimangono ancora ampiamente diffuse tra i PC da gaming di fascia media.

Questa scelta di mantenere requisiti accessibili rappresenta una strategia inclusiva da parte di FromSoftware, permettendo a una vasta platea di giocatori di accedere ai nuovi contenuti senza necessità di aggiornamenti hardware. Una decisione commercialmente saggia, considerando l'enorme base di utenti che il titolo originale ha conquistato negli anni.

Elden Ring Nightreign sarà disponibile dal 29 maggio 2024 e può già essere preordinato. I giocatori che hanno apprezzato l'opera originale potranno così continuare la loro avventura nell'Interregno senza preoccuparsi di aggiornare il proprio hardware, concentrandosi unicamente sulle nuove sfide che li attendono.