Fin dal primo annuncio, Elden Ring è riuscito a guadagnarsi un feeling molto speciale con tutta una serie di videogiocatori appassionati. L’attesa per godere della nuova grande opera targata From Software ha fatto sì che il nuovo titolo, una volta arrivato sugli scaffali dei negozi, diventasse un vero e proprio cult istantaneo. Come se non bastasse, ancora oggi, a mesi dall’uscita, il gioco fa parlare di sé grazie a una serie di contenuti che emergono in rete grazie agli appassionati.

Elden Ring

Nell’arco degli ultimi mesi abbiamo parlato di molte mod per Elden Ring che hanno attirato le più disparate attenzioni, ma a quanto pare la community dei modder è instancabile e cerca sempre di innalzare l’asticella dell’ambizione. La mod emersa in rete di recente vuole proporsi come una rinascita per l’ultima opera di From Software, andando a rivedere e modificare molti degli aspetti che il GDR in salsa action ha introdotto alla sua formula da souls-like.

La mod si chiama Elden Ring Reborn e vuole essere un progetto fan-made molto ambizioso e a lungo termine. L’obbiettivo del modder Halcyon è quello di perfezionare il titolo curato da Miyazaki e dal suo team, andando a modificarne la maggior parte degli aspetti. A oggi la mod include una grossa revisione negli incantesimi, modifiche ai talismani, una rielaborazione nell’utilizzo dell’arco, nuove classi iniziali, modifiche significative alle statistiche e al sistema di livellamento, ribilanciamento dei nemici e boss e molto altro ancora.

Il modder vuole ritoccare la totalità dell’esperienza proposta da Elden Ring, per questo ci ha già fatto sapere che al momento la sua mod ha compiuto solo il 10% di quello che si è prefissato. La pagina NexusMod di questo progetto è ricca di informazioni aggiuntive e dettagli su ciò che dovrebbe arrivare in futuro, e la potete visitare comodamente cliccando su questo indirizzo. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di questa ambiziosa mod, per vedere come cambierà l’universo fantastico di Elden Ring.