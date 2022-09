Ormai abbiamo visto praticamente ogni genere di contenuti inseriti dai modder in Elden Ring. Tuttavia, la creatività è un pozzo dal quale non manca mai acqua, dunque perché non aggiungere anche Sauron nel titolo di FromSoftware? Dopo il successo della recente serie Amazon Gli Anelli del Potere, infatti, alcuni giocatori hanno deciso di vestire i panni del Signore Oscuro per affrontare i pericoli di questo mondo.

Elden Ring

La mod, creata da MaxTheMiracle, purtroppo non aggiunge l’iconico personaggio in Elden Ring. Il suo oggetto, infatti, è l’armatura di Sauron che è stata ricreata all’interno del gioco. Ciò implica che i movimenti e, soprattutto, la statura del nostro personaggio rimarranno invariati. Considerata la stazza imponente del personaggio di Il Signore degli Anelli, il problema delle proporzioni potrebbe effettivamente rovinare l’esperienza di gioco. Tuttavia, per quanto riguarda i movimenti, il team ha risolto prendendo in prestito le animazioni di un’altra mod. Purtroppo, il problema dell’altezza non potrà essere risolto, probabilmente, ma gli autori promettono di continuare nel lavoro per migliorare la resa generale di questa armatura.

La seconda mod, invece, sviluppata da Garden of Eyes, inserisce il personaggio di LOTR come vero e proprio boss da affrontare. In questo caso, il personaggio risulta molto più minaccioso e dalla stazza chiaramente spaventosa. Sicuramente, il Sauron boss, in Elden Ring, crea un effetto molto più riuscito rispetto alla semplice armatura. Tuttavia, farà sicuramente piacere ai fan poter decidere in quale fazione schierarsi.

È probabile che la mod per inserire l’armatura di Sauron in Elden Ring sia stata pubblicata in modo un po’ frettoloso. Il risultato finale non è perfetto e, possibilmente, gli autori hanno voluto accelerare i lavori per sfruttare la scia di hype creata da Gli Anelli del Potere. Tuttavia, siamo certi che le promesse fatte dagli autori di questo contenuto non saranno disattese e che avremo presto una nuova versione migliorata di questa armatura.