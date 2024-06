Elden Ring: Shadow of the Erdtree batte ogni record su Metacritc come il DLC più apprezzato di sempre

L'attesissimo DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree sta per fare il suo debutto attesissimo il 21 giugno 2024, segnando un'espansione significativa per il celebre gioco RPG d'azione Elden Ring, vincitore del premio Game of the Year nel 2022. Secondo le recensioni che hanno iniziato a circolare dopo la fine dell'embargo sulla review della mattina del martedì, il DLC ha ricevuto un'acclamazione straordinaria, raggiungendo punteggi perfetti da parte di oltre 100 pubblicazioni specializzate nel settore.

La nuova espansione ha entusiasmato la critica tanto da ottenere un punteggio complessivo di 95 su Metacritic, posizionandosi come il DLC più quotato nella storia dei videogiochi. Questo supera il precedente detentore del record, The Witcher 3: Blood and Wine, che aveva un punteggio di 92.

Il DLC introduce una nuova mappa chiamata Land of Shadow, la quale è descritta come vasta quanto le aree di Limgrave e Liurnia dei Laghi messe insieme presenti nel gioco originale, ma con una densità e interconnessione superiore. Inoltre, diversamente dalle ambientazioni più formularie dei giochi precedenti, questa nuova area promette un'esplorazione organica in sella a cavallo piena di segreti originale e tesori nascosti da scoprire. Ci sono centinaia di nuove armi, armature, incantesimi, talismani e preziosi tesori sparsi in questo mondo.

Il livello della sfida è stato elevato con l'introduzione di 10 nuovi boss principali denominati "Remembrance" e oltre 30 boss minori, rendendo ogni scontro un memoriale indimenticabile grazie a design di combattimento energici e avvincenti, segno distintivo di FromSoftware.

Questo DLC non migliora solo la meccanica di gioco ma porta anche una narrazione più guidata dai personaggi. Attraverso oltre sette differenti trame di NPC che si intersecano tra loro e con la storia principale, i giocatori saranno immersi in una ricerca per trovare il figlio Empyrean di Queen Marika, Miquella. Senza rivelare spoiler, gli sviluppatori promettono colpi di scena e rivelazioni eccellenti che attendono i giocatori.

Insomma, rutti questi elementi si combinano per rendere Shadow of the Erdtree non solo un’estensione di Elden Ring, ma una sua vera e propria elevazione, ritenuta da molti addirittura superiore al gioco principale.