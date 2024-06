Elden Ring: Shadow of the Erdtree | Guida a Santa Trina e a Thiollier

In Elden Ring: Shadow of the Erdtree, incontrerete diversi NPC (personaggi non giocanti) che in alcuni casi vi supporteranno o, semplicemente, vi accompagneranno nella vostra avventura, ciascuno mosso dalle proprie motivazioni personali.

Uno di loro è Thiollier, devoto a Santa Trina, il cui destino è legato a doppio filo alla “parte caritatevole di Miquella” e questa guida vi mostrerà come completare la quest di Santa Trina e Thiollier.

ATTENZIONE: Completate tutti i passaggi della quest nell’ordine esatto in cui ve li indicheremo in questa guida, visto che ci sono diversi punti di non ritorno in Shadow of the Erdtree che potrebbero comprometter eil proseguimento di alcune missioni secondarie. Inoltre, tenete a mente che questa guida contiene spoiler sulla trama, quindi fate attenzione se deciderete di leggerla prima del tempo.

Iniziare la quest di Thiollier

Nelle prime fasi di gioco, prima ancora di raggiungere il primo Legacy Dungeon, dal sito di Grazia: "Nord del granponte", oltrepassate il granponte di Ellac e dirigetevi nel punto indicato sulla mappa qui di seguito, facendo attenzione a mantenere la sinistra sulla strada che percorrerete, restando nella parte bassa del sentiero e arrivando a una nuova Croce di Miquella dove incontrerete Thiollier.

Thollier è un esperto di veleni con cui potrete chiacchierare, in merito alle motivazioni che lo hanno portato nel Regno dell'Ombra, e acquistare risorse incentrate esclusivamente sul veleno.

Esaurite i primi dialoghi, raccogliete il Frammento di Albero Ombra, attivate il sito di Grazia "Croce del sentiero delle colonne" e proseguite con la storia.

Parlare con Moore

Moore si trova accanto al sito “di Grazia chiamato Croce del cancello principale", proprio di fronte a Belurat. Lo incontrerete nelle prime fasi di gioco ma si rivelerà davvero importante tornare a parlarci dopo aver compiuto i seguenti passaggi:

Aver sconfitto il Leone danzante belva divina. Aver sconfitto Rellana al castello di Ensis. Essere passati dal cancello principale della Rocca delle ombre per rompere l’incantesimo di Miquella. Vi consigliamo di prendere l’ascensore, attivare il sito di Grazia e avviare lo scontro con l’ippopotamo d’oro per essere sicuri che funzioni.

Fatto questo, tornate da Moore e parlateci scegliendo l’opzione corrispondente. Dopo un breve dialogo potrete rispondere al NPC scegliendo fra diverse linee di dialogo; optate per “Dimentica il passato”.

Continuate a selezionare “Parla con Moore”, fino a che non vi consegnerà lo Sciroppo nero da dare Thiollier.

Parlare con Thiollier

Dopo aver ottenuto l'oggetto da Moore, tornate a parlare con Thiollier (sarà nello stesso punto in cui lo avrete incontrato la prima volta) e selezionate le seguenti opzioni:

Consegna lo sciroppo nero Chiedi dello sciroppo nero Non voglio più vivere

Facendo così riceverete l’infuso di Thiollier, un oggetto consumabile (acquistabile nuovamente alla Tavola Rotonda) che causa la morte istantanea se viene ingerito da un essere umano ordinario.

Conservatelo perché vi servirà per una missione secondaria collegata a un altro NPC.

Una volta esauriti tutti i dialoghi, Thiollier vi informerà che lascerà quel posto per dirigersi verso la costa a sud.

Costa Cerulea e Faglia dei sarcofagi di pietra

Il passaggio seguente della missione, vi richiederà i dirigervi prima alla costa Cerulea per discendere nella Faglia dei sarcofagi di pietra (L’area che potrete trovare a sud della costa, calandovi nell’enorme fossato che troverete in quell’area.

Si tratta di un dungeon piuttosto ostico, e composto da diverse fasi platforming indubbiamente complicate, che prima vi porterà al cospetto del boss: cavaliere putrescente e, in seguito, vi farà incontrare Santa Trina.

ATTENZIONE: durante lo scontro con il cavaliere putrescente, dovrete assolutamente evocare Thiollier per continuare la sua parte di missione secondaria.

Incontro con Santa Trina

Siamo giunti alle fasi finali della missione di Santa Trina Trina e Thiollier in Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Entrate nella piccola caverna per trovare i due personaggi.

Prima di tutto raccogliete il ricettario del discepolo di Santa Trina (3), dopodiché parlate prima con Thiollier e poi interagite con Santa Trina, accettando di bere il suo nettare e morire conseguentemente.

Ritornerete in vita al sito di Grazia li vicino, recuperate le vostre rune e ripetete l’operazione fino a un totale di quattro volte e, dopo la schermata con scritto “Sei morto”, Santa trina parlerà con voi.

La gelosia di Thiollier

A questo punto dovrete seguire questi passaggi:

Parlate con Thiollier e scegliete l’opzione: “riporta le parole di Santa Trina”. Continuate a parlare con Thiollier e scegliete nuovamente l’opzione: “riporta le parole di Santa Trina”. Bevete il nettare di Santa Trina per la quinta volta, morendo conseguentemente e ascoltando di nuovo la sua voce. Una volta risorti, Thiollier ti invaderà. Sconfiggetelo per ottenere il talismano: sorriso di Santa Trina (incrementa la potenza d’attacco in prossimità di sonno). Tornate da Santa Trina e parlate con quello che resta di Thiollier fino a esaurire i dialoghi con lui. Bevete il nettare di Santa Trina per la sesta volta, morendo conseguentemente e ascoltando per l’ultima volta la sua voce (se non siete sicuri di avere esaurito i dialoghi con lei, quando vi chiederà di uccidere Miquella saprete che non avrà più nulla da dirvi). Tornate da Santa Trina e parlate con quello che resta di Thiollier e scegliete nuovamente l’opzione: “riporta le parole di Santa Trina”.

Conclusione della missione di Santa Trina e Thiollier

Gli ultimi passaggi della missione di Santa Trina e Thiollier, coinvolgono il completamento dell'arco principale. In particolare, dovrete bruciare l'albero sigillante per sbloccare Enir-Ilim e, conseguentemente, raggiungere il punto della storia nel quale Leda, e gli altri seguaci di Miquella, vi sfideranno. Durante questo scontro potrete, e dovrete, evocare Thiollier in vostro aiuto.

Alla stessa maniera, potrete, e dovrete, evocare Thiollier durante lo scontro con il boss finale dell’espansione, in maniera tale da trovare la sua armatura e l’arma: ago nascosto di Thiolier, nell’arena in cui si terrà la battaglia finale.

Una volta eliminato il boss finale dell’espansione, tornate alla caverna dove avete incontrato Santa Trina per trovare un pezzo di armatura molto peculiare e che non vi anticipiamo per non rovinarvi la sorpresa.

Congratulazioni, avete portato a termine la missione secondaria legata a Santa Trina e a Thiollier, adesso potete tornare a leggere la nostra Guida Completa a Shadow of the Erdtree, per scoprire gli altri segreti del Regno dell'Ombra.