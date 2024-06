Elden Ring Shadow of the Erdtree: guida al nuovo sistema di livellamento

L'attesissimo DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, introdurrà un innovativo sistema di livellamento che promette di rivoluzionare il gameplay, differenziandosi notevolmente dai precedenti titoli di FromSoftware. Questo sistema, chiamato "Benedizione del regno dell'ombra", assomiglia, molto alla lontana, a quello visto in Sekiro, ma è completamente nuovo per una produzione di questo genere. In questa guida, quindi, vi spiegheremo nel dettaglio come funziona.

Elden Ring Shadow of the Erdtree: come funziona il nuovo sistema di livellamento?

I giocatori di Elden Ring saranno familiari con il concetto di livellamento attraverso le rune, ma nel nuovo DLC, qualunque sia il livello a cui vi accederete, vi renderete conto che i nemici sono esponenzialmente più forti e resistenti rispetto al vostro personaggio sarà necessario un'enorme quantità di rune per ottenere miglioramenti significativi.

Qui entrano in gioco le benedizioni del regno dell'ombra: suddivise in due tipologie, con annessi frammenti univoci da trovare, queste benedizioni permettono di aumentare il livello, aumentando notevolmente tutte le statistiche del giocatore oltre il livello raggiunto nel gioco base.

Questi frammenti, come anticipato poc'anzi, si dividono in due categorie:

Frammenti dell'Albero Ombra: indispensabili per migliorare le caratteristiche del vostro personaggio.

indispensabili per migliorare le caratteristiche del vostro personaggio. Ceneri di Spirito Venerato: per potenziare l'efficacia delle vostre ceneri di guerra.

Una peculiarità di questi nuovi sistemi di livellamento è che entrambe le benedizioni, Albero Ombra e Spirito Venerato, saranno attive solo all'interno dell'area del DLC. Quando il giocatore lascerà la mappa, il livello di benedizione, indicato da un numero color ambra poso al fianco delle statistiche del giocatore, semplicemente sparirà, facendo ritornare il nostro personaggio allo stesso livello di quando ha avuto accesso alla nuova area.

Questa meccanica si rivela una soluzione intelligente per bilanciare la difficoltà delle nuove aree del DLC senza influenzare il gioco base, mantenendo così una sfida adeguata e coerente per i giocatori più navigati. Si tratta, infatti, di una tattica interessante che permette di integrare nuovi contenuti senza compromettere l'esperienza complessiva del gioco.

Frammenti e Ceneri: come funzionano e dove trovarli?

Sia i Frammenti dell'Albero Ombra, che le Ceneri di spirito venerato, vanno consumati mentre ci si riposa in un sito di Grazia. Inizialmente basterà possedere un frammento, o una cenere, per aumentare di uno questo "livello nel livello", ma con il progredire dell'avventura, questi consumabili saranno necessari in multipli di due per poter incrementare le statistiche del vostro personaggio.

Dove trovare i Frammenti dell'Albero Ombra

Questi frammenti sono reperibili sempre nei pressi delle "Croci di Miquella", dei punti di interesse, posti sulla mappa del regno dell'ombra, che dovrete assolutamente trovare per proseguire con la storia principale.

I Frammenti dell'Albero Ombra, inoltre, potranno essere reperiti sia ai piedi delle statue presenti nelle chiese diroccate, sparse all'interno della enorma mappa del regno dell'ombra, che come ricompensa dopo aver affrontato alcuni boss o aver raggiunto dei punti significativi all'interno dei dungeon del gioco.

Dove trovare le Ceneri di Spirito Venerato

Per quanto riguarda, invece, le Ceneri di Spirito Venerato, queste saranno più difficili da reperire, in quanto la loro posizione è molto meno evidente. Questi consumabili, difatti, oltre a essere una potenziale ricompensa al termine di alcuni scontri con i boss delle catacombe, potranno essere reperiti ai piedi di alcuni piccoli altari nascosti nei meandri del regno dell'ombra, eliminando alcuni NPC invasori o, semplicemente, esplorando i mini dungeon opzionali, come per esempio le forge.