Elden Ring, un nuovo DLC compare su SteamDB

Inutile girarci attorno, i fan di Elden Ring aspettano con impazienza il tanto atteso DLC "Shadow of the Erdtree" ed è normale dopo l'enorme successo del gioco nel 2022 e la sua vittoria come Gioco dell'Anno ai The Game Awards. Ora, grazie a una nuova scoperta su Steam, potremmo finalmente avere un'idea della sua data di uscita ufficiale.

Recentemente, i giocatori hanno notato un'intrigante aggiunta nella sezione dei contenuti scaricabili di Elden Ring su Steam, alimentando le speculazioni sulla possibile prossimità del lancio di "Shadow of the Erdtree". Anche se non vi è alcuna conferma ufficiale che questa applicazione sia effettivamente legata al tanto atteso DLC, è la prima volta in due anni che la sezione DLC di Elden Ring riceve un aggiornamento, qualcosa vorrà pur dire.

Tuttavia, è importante sottolineare che la lista su SteamDB non fornisce dettagli sulla data di rilascio effettiva. Mentre alcuni fan sperano che ciò indichi un annuncio a breve. è importante prendere tutto con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di FromSoftware o Bandai Namco.

Le speculazioni sulla data di uscita sono alimentate anche da un leak avvenuto il mese scorso riguardante una collaborazione tra Bandai Namco e Thrustmaster. La pagina trapelata indicava che l'espansione sarebbe stata rilasciata a febbraio 2024, in concomitanza con il secondo anniversario di Elden Ring. Sebbene la pagina sia stata rimossa rapidamente, gli screenshot continuano a circolare online, aggiungendo ulteriori elementi al mistero intorno "Shadow of the Erdtree".

Va notato che Yasuhiro Kitao di FromSoftware, in un'intervista all'inizio di dicembre, ha dichiarato che il DLC è "ancora un po' lontano", suggerendo inizialmente che non dovremmo aspettarci il rilascio prima dell'estate del 2024. Tuttavia, con l'aggiornamento della sezione DLC di Elden Ring su Steam, i giocatori sono ora pieni di speranza per un possibile lancio anticipato.