ENEBA: fino al 15% di cashback sui tuoi acquisti! 14 giorni IMPERDIBILI!

Parte la promozione "Vacanze estive" di Eneba, grazie alla quale avrete 14 giorni per approfittare di sconti eccezionali su una vasta gamma di videogiochi e ottenere fino al 15% di cashback. Questa è un’occasione unica per arricchire la vostra collezione di giochi a prezzi incredibilmente convenienti. Eneba offre una vasta gamma di titoli, dai grandi classici ai più recenti successi, permettendovi di trovare esattamente ciò che desiderate. Si tratta di opportunità davvero imperdibili, per cui vi consigliamo di consultare subito le offerte sul sito di Eneba per scoprire tutti i titoli disponibili e approfittare di questi sconti prima che sia troppo tardi! E se vi piacciono gli action adventure, vi ricordiamo che è in uscita Assassin's Creed Shadows.

Vedi le offerte su Eneba

Offerte estive Eneba, perché approfittarne?

Le promozioni di Eneba coprono una vasta selezione di videogiochi, dalle ultime uscite ai titoli più amati di sempre, garantendo un’ampia scelta per tutti i gusti e le esigenze. Grazie ai numerosi sconti disponibili, potete trovare giochi per ogni piattaforma, dal PC alle console come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Non importa se siete appassionati di RPG, FPS, giochi di strategia o avventure narrative, su Eneba troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, con il cashback fino al 15%, risparmierete ulteriormente sui vostri acquisti, rendendo questa promozione ancora più vantaggiosa. È un'ottima occasione per fare scorta di nuovi titoli senza spendere troppo.

Per esempio, se siete interessati a un gioco di esplorazione spaziale, vi consigliamo No Man's Sky, attualmente in offerta a soli 20,60€ invece di 54,99€. No Man's Sky vi permette di vivere un'esperienza unica esplorando infiniti mondi generati proceduralmente, con un gameplay che unisce avventura, scoperta e creatività. Potrete costruire basi, pilotare astronavi, combattere contro creature aliene e commercianti, il tutto in un universo vastissimo e in continua evoluzione.

Ovviamente, questo è solo un esempio dei numerosi videogiochi in sconto, per cui vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai saldi sul sito di Eneba per esplorare l'intero catalogo e approfittare delle migliori offerte. Troverete titoli per ogni genere e piattaforma, tutti a prezzi scontatissimi. Affrettatevi, però, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente e non vorrete perdere queste occasioni irripetibili! Ricordate, avete solo 14 giorni per approfittare di queste offerte eccezionali, quindi non esitate e fate subito un salto su Eneba per scoprire tutte le promozioni attive.

Vedi le offerte su Eneba