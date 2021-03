Epic Games, acquisito un nuovo studio di sviluppo

Ve lo aspettavate? Soltanto pochi mesi fa Epic Games aveva indetto una grossa campagna acquisti di molti studi di sviluppo, andando a sancire ancora una volta di come la società stesse diventando grande. Ed ecco ora che arriva una notizia davvero sconvolgente in realtà. Lo studio che ha portato alla luce Fall Guys è diventato parte di Epic Games nella giornata di oggi. Difatti è partita ufficialmente l’acquisizione. A dare l’annuncio sono stati stesso i ragazzi dietro il fenomenale Battle Royale che l0 scorso anno ha letteralmente invaso i media e soprattutto twitter.

Inoltre tramite un post del blog di Epic, sembra che la società abbia rilevato tutta Tonic Games che è una società vicina a Mediatonic. Insomma, sembra proprio che la voglia di espandersi non sia finita e che molte cose stiano per bollire in pentole. A questo punto Epic Games è diventata la società a detenere il potere sui battle royale. Vi ricordiamo inoltre che uno degli ultimi studi acquisiti è stato Psyonix. Dopo l’acquisizione il loro titolo di punta, Rocket League è diventato free to play, raggiungendo tantissimo nuovo pubblico e rivivendo una nuova vita!

Di conseguenza possiamo aspettarci lo stesso con Fall Guys? Ancora non lo sappiamo, ma staremo a vedere e vi terremo aggiornati! “A Tonic Games diciamo spesso che Tutti meritano un gioco che sembri fatto apposta per loro. Con Epic, ci sentiamo come se avessimo trovato una casa fatta per noi.

HUGE NEWS!@Mediatonic are pleased to announce that we've joined the @EpicGames family! What does this mean? I'm glad you asked! FAQ:https://t.co/QpiEHemUca pic.twitter.com/ZcGaoooljz — Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) March 2, 2021

Condividono la nostra missione di costruire e supportare giochi che abbiano un impatto positivo, potenzino gli altri e resistano alla prova del tempo e non potremmo essere più entusiasti di esserlo unendo le forze con il loro team “, ha dichiarato in una nota il co-fondatore e CEO di Tonic Games Group Dave Bailey. Possiamo quindi aspettarci un metaverso? Lo scopriremo soltanto con il tempo. Ora tocca a voi, e fateci sapere cosa ne pensate di questo “piccolo” acquisto da parte di Epic Games nei commenti!