Gli autori di Kingdom Come Deliverance annunceranno presto un nuovo gioco

Warhorse Studios ha annunciato, tramite un teasing sul loro profilo ufficiale su X, che la prossima settimana, in particolare il 18 aprile alle ore 20:00 nostrane, annuncerà un nuovo videogioco.

Il team, fondato nel 2011 in Repubblica Ceca, è conosciuto per aver realizzato il tanto amato/odiato Kingdom Come Deliverance, un Action-GDR estremamente realistico ambientato nel 1400. Nonostante sia diventato molto apprezzato dai fan, il gioco non riuscì a ottenere opinioni dalla critica molto positive, anche a causa dei suoi innumerevoli bug e dalle diverse problematiche tecniche presenti al day one.

Nel tempo però il team è maturato, migliorando il gioco e divenendo molto amato dal pubblico, in particolar modo dagli appassionati di GDR.

A distanza di sei anni dal loro primo gioco, ora il team si prepara all'annuncio di un nuovo progetto. Noi lo abbiamo già visto in anteprima in un evento a porte chiuse e non vediamo l'ora di raccontarvelo in maniera più approfondita il 18 aprile, insieme alle prime impressioni.