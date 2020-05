Epic Games Store: ecco i nuovi giochi gratis della settimana

Nuova settimana significa nuovi giochi gratis gentilmente offerti da Epic Games Store. Ormai se avete seguito e riscattato mnolti dei titoli regalati dal negozio digitale di Epic, avrete tra le vostre mani una libreria piena di tanti tipi di esperienze diverse. Come già annunciato lo scorso giovedì, per questa settimana gli appassionati avranno la possibilità di ottenere solo un gioco e non due come è capitato più volte in precedenza.

Il gioco gratuito di questa settimana è Death Coming, un titolo puramente dai tratti arcade nel quale il compito del giocatore sarà quello di mietere vittime a profusione. Death Coming sarà riscattabile a partire da questo momento fino al prossimo 14 maggio, e come al solito una volta ottenuto rimarrà per sempre nella libreria Epic Games Store.

A differenza delle scorse settimane, Epic non ha ancora annunciato i giochi che renderà gratuiti giovedì prossimo, limitandosi a lasciare un placeholder con scritto “gioco misterioso”. Non è la prima volta che la compagnia decide di mettere del mistero riguardo alle prossime pubblicazioni gratuite. Non ci resta altro che attendere sette giorni per scoprire di cosa si tratterà.

Vi ricordiamo che a partire da un paio di settimane, per riscattare i giochi sull’Epic Games Store sarà obbligatorio attuare la verifica in due passaggi. Cosa ne pensate del gioco regalato da Epic per questa settimana? Avete già riscattato Death Coming? Diteci la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.