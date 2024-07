Fortnite escluso nuovamente da iOS ma le ragioni di Apple fanno discutere

In quella che sembra oramai una storia senza fine, Apple ha respinto, nuovamente, l'approvazione necessaria per l'introduzione dell'Epic Games Store su iOS, negando, di fatto, il ritorno di Fortnite già pianificato da Epic per l'inizio del 2025.

La richiesta, che sembrava inizialmente avere ottime possibilità di essere accettata, è stata bloccata da Apple, spingendo Epic Games a rivolgersi alla Commissione Europea.

Le ragioni del diniego, inizialmente avvolte nel mistero, sono state poi svelate da Epic Games, portando alla luce delle motivazioni ai limiti del paradossale: le somiglianze nella grafica, nella disposizione del pulsante "installa", nelle indicazioni relative agli "acquisti in-app" e altri elementi di design presenti nell'Epic Games Store per iOS, sarebbero risultati eccessivamente simili a quelli dell'App Store di Apple. Un aspetto che per Cupertino avrebbe generato confusione fra gli utenti e che quindi ha necessariamente obbligato l'azienda a respingere la richiesta di approvazione.

Da parte sua, Epic Games ha argomentato di seguire le linee guida e le convenzioni standard adottate dall'industria a livello globale. "Il nostro intento è semplicemente quello di creare uno store facilmente accessibile e comprensibile per gli utenti iOS", ha dichiarato un portavoce dell'azienda.

La reazione di Epic Games non si è limitata alle dichiarazioni, poiché l'azienda ha anche portato il caso all'attenzione della Commissione Europea, sostenendo che la decisione di Apple fosse "arbitraria e ostruzionistica" e in piena violazione dei termini presenti nel Digital Markets Act (DMA).

Il celebre gioco Fortnite, rimasto fuori dall'App Store dal 2020 dopo una violazione delle politiche del canale di distribuzione di Apple, si trova, quindi, ancora in attesa di poter rientrare.

La disputa tra le due aziende era sfociata già in passato in una battaglia legale, conclusasi con l perdita di Epic Games. Intanto, la Commissione Europea ha espresso parere contrario verso la posizione di monopolio mantenuta dall'App Store, aprendo di fatto la strada agli store alternativi come l'Epic Games Store all'interno del mercato UE.

Sebbene Apple abbia posto nuovi ostacoli, Epic Games rimane ottimista riguardo la possibilità di lanciare il proprio store, e Fortnite, nell'UE nel minor tempo possibile, presumibilmente nei prossimi mesi, a meno di ulteriori complicazioni.