Epic Games Store: Wishlist annunciate, ecco i dettagli ufficiali

Feature di cui gli utenti Epic Games sentivano la mancanza: è in arrivo la lista dei desideri, la Wishlist, sullo Store! Grazie all’ultimo aggiornamento dell’Epic Game Launcher, finalmente potremo monitorare i titoli che contrassegneremo come di nostro interesse. Il funzionamento è molto semplice: basterà accedere allo Store dall’applicazione o dal browser, entrare nella pagina del gioco designato e cliccare sul tasto in basso a destra. In un batter d’occhio ritroveremo tutti i giochi preferiti in un’unica pagina e così, finalmente, avremo la possibilità di osservare i cambiamenti di prezzo in costante update.

Dobbiamo in effetti ammettere che questo aspetto, trascurato fino ad oggi, è uno dei tool più utili degli store che siamo oramai abituati ad utilizzare e crediamo che Epic Games abbia fatto un altro passo avanti nei confronti dei suoi utenti dando la possibilità di organizzare gli acquisti futuri o aspettare un’occasione più favorevole, in termini squisitamente monetari, per l’acquisto di un videogame o di un altro.

Strumenti come la wishlist possono essere utili anche dal punto di vista sociale dell’acquisto di un videogioco: magari anche qualche nostro contatto nella lista degli amici avrà flaggato lo stesso gioco che abbiamo selezionato noi e forse potremo anche giocarlo insieme, saremmo certamente più invogliati ad acquistarlo (o ad evitarlo a seconda dell’altro utente!).

L’annuncio ufficiale ci parla anche dell’arrivo di nuovi filtri di ricerca per facilitare la gestione della lista dei desideri, ma non è tutto: nei prossimi aggiornamenti avremo la possibilità di poter ricevere delle notifiche email circa sconti, promozioni, bundle o cambi di stato: dalla beta alla versione ufficiale, ad esempio. Epic Games in pochi anni ha scalato la vetta delle case sviluppatrici con una lungimiranza spaventosa, ha reinventato il concetto di Battle Royale, ha saputo seguire i trend del momento e adesso si sta focalizzando sulla fidelizzazione dei suoi utenti: finora pochissimi passi falsi, chapeau.

Adesso, con il vostro permesso, ci spulciamo il catalogo Epic: non vorremmo arrivare al lancio della wishlist impreparati!