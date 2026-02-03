L'Epic Games Store chiude il 2025 con numeri che raccontano una storia di luci e ombre per la piattaforma di Tim Sweeney. Mentre i ricavi da titoli third-party schizzano verso l'alto con un impressionante +57% anno su anno, raggiungendo i 400 milioni di dollari, le ore totali di gioco complessive sulla piattaforma calano del 14%, scendendo a 6,65 miliardi. Un dato che solleva interrogativi sulla tenuta dei titoli first-party di Epic, Fortnite in primis, in un momento in cui diversi analisti hanno già messo in guardia sul fatto che i live-service di punta potrebbero aver raggiunto il loro picco di popolarità. La piattaforma può comunque vantare un catalogo che ha superato quota 6.000 giochi e un record di 78 milioni di utenti attivi mensili registrato a dicembre.

Il vero successo dell'ecosistema Epic emerge dall'analisi dei dati third-party: le ore di gioco dedicate a titoli di terze parti sono cresciute del 4%, arrivando a 2,78 miliardi, mentre la spesa totale sulla piattaforma ha toccato 1,16 miliardi di dollari con un incremento del 6%. Un dettaglio cruciale riguarda il conteggio dei ricavi: Epic ha specificato che i 400 milioni di dollari da giochi third-party non includono le transazioni per acquisti in-game effettuate attraverso store di terze parti, sulle quali l'azienda non applica commissioni. Una politica che rappresenta uno dei cavalli di battaglia di Epic nella battaglia contro il modello di business di Steam.

La classifica dei titoli più giocati su PC evidenzia il dominio dei free-to-play e dei gacha game: Fortnite mantiene saldamente il primo posto, seguito da Wuthering Waves, Honkai Star Rail, Rocket League e Genshin Impact. Nel tier successivo troviamo EA SPORTS FC 25, Zenless Zone Zero, GTA V, Dead by Daylight e Infinity Nikki. Epic non ha rilasciato cifre di vendita specifiche per singolo titolo, limitandosi a fornire una panoramica generale delle performance.

Il programma di giochi gratis genera un "effetto alone misurabile sull'intero ecosistema PC", con un aumento del 40% nel numero di utenti contemporanei su Steam quando un titolo viene offerto gratuitamente sull'Epic Games Store

Il programma dei giochi gratuiti mensili si conferma un'arma strategica fondamentale per Epic. Nel 2025 sono stati distribuiti 100 titoli gratis, reclamati complessivamente 662 milioni di volte dagli utenti. Il valore totale offerto per giocatore ha raggiunto i 2.316 dollari, con una media qualitativa elevata testimoniata dal punteggio medio del 78% su tutti i giochi offerti. Ma l'aspetto più interessante riguarda l'impatto sull'ecosistema PC nel suo complesso: Epic sostiene che quando un titolo viene reso gratuito sulla sua piattaforma, si registra un incremento del 40% nel numero di utenti in contemporanea su Steam. Un dato che, se confermato, dimostrerebbe come le iniziative promozionali di Epic finiscano paradossalmente per beneficiare anche il suo principale competitor, attirando l'attenzione su titoli che poi vengono acquistati anche altrove.

Sul fronte delle iniziative per gli sviluppatori, Epic First Run continua a macinare record di partecipazione. Il programma, che garantisce agli sviluppatori il 100% dei ricavi per i primi sei mesi in cambio dell'esclusiva temporale su Epic Games Store, ha raggiunto massimi storici in termini di adesioni, anche se l'azienda non ha condiviso cifre precise. A ottobre 2025 è stato lanciato il servizio Web Shops per PC e mobile, che utilizza la piattaforma e-commerce di Epic e permette agli sviluppatori di incassare il primo milione di dollari di ricavi senza commissioni, prima di passare alla divisione 88/12 caratteristica dello store.

Nonostante i progressi, Epic Games Store rimane un lontano secondo rispetto a Steam in termini di volumi di vendita. Un sondaggio condotto a novembre ha rivelato che per la maggioranza degli sviluppatori, Steam rappresenta oltre il 75% dei ricavi complessivi. Una distanza che Steve Allison, General Manager dell'Epic Games Store, non nega ma contestualizza in un'intervista con GamesIndustry.biz: l'obiettivo non è "detronizzare" Steam, ma crescere aumentando la quota di vendite sui giochi disponibili su entrambe le piattaforme, senza puntare tutto sulle esclusive temporanee.

I numeri complessivi della piattaforma mostrano un ecosistema maturo ma non esplosivo: 972 milioni di account cross-platform (+8%), oltre 317 milioni di giocatori totali su PC, 67 milioni di utenti attivi medi mensili (-1%) e 31 milioni di utenti attivi giornalieri medi (-2%). Il calo nelle metriche di engagement giornaliero e mensile medio, seppur contenuto, suggerisce che Epic dovrà continuare a investire pesantemente in contenuti esclusivi e iniziative promozionali per mantenere vivo l'interesse della propria user base.