Erica, Gamescom 2019: il titolo è a sorpresa disponibile fin da ora!

L'Opening Night Live si sta rivelando un grande appuntamento per i fan di PlayStation: Erica è a sorpresa disponibile fin da ora!

Grandissima serata per i fan PlayStation quella attualmente in corso, con l’Opening Night Live che si è rivelato il palcoscenico perfetto per diversi succosi annunci per i seguaci dell’ammiraglia di casa Sony. Dopo aver mostrato un trailer gameplay di Predator Hunting Grounds, che potete trovare comodamente qua, e aver annunciato la sensazionale acquisizione della celeberrima software house Insomiac Games, il publisher nipponico ha avuto tempo anche per parlare del thriller interattivo Erica.

A destare maggiormente l’interesse del pubblico non è però stato tanto il trailer mostrato, che potete comodamente trovare di seguito, ma bensì il fatto che Erica è disponibile già da ora. Esatto, avete letto bene: potete giocare all’interessante thriller interattivo fin da subito.

Per chi non avesse la minima idea di cosa stiamo parlando vi riportiamo alcune dichiarazioni fatte da uno dei dirigenti della software house dietro il titolo qualche tempo fa: “Erica è un thriller interattivo senza nessuna traccia di qualsivoglia elemento in grafica 3D. Questo sta a significare in poche parole che potrete interagire liberamente con un vero proprio film e gustarvi un’esperienza completamente cinematografica. Erica non ha nulla da invidiare ad una produzione hollywoodiana: l’unica differenza è che qui l’utente avrà parola in merito durante l’avventura.” Parole sicuramente promettenti, che altro non fanno che aumentare l’interesse sul titolo.

Che ne pensate della notizia, vi ricordavate del particolare thriller interattivo per PlayStation 4? Che ne pensate di questa particolare politica di Sony di annunciare così dal nulla la disponibilità del titolo, l’avete apprezzata? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!