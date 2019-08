Predator Hunting Grounds, Gamescom 2019: mostrato un nuovo trailer dell’esclusiva PlayStation 4

Durante l'Opening Night Live, evento d'apertura della Gamescom 2019, è stato svelato un nuovo trailer di Predator Hunting Grounds.

Come ben saprete si sta attualmente tenendo alla Gamescom 2019 l’evento di apertura di tale manifestazione, chiamato Opening Night Live e condotto dal celebre Geoff Keighley, che si sta agevolmente giostrando tra una miriade di diversi nuovi annunci e inediti trailer. Tra questa carrellata di informazioni c’è inoltre spazio anche per il primo vero e proprio trailer gameplay di Predator Hunting Grounds.

Il titolo sviluppato da Illfonic esclusivo per PlayStation 4 e atteso per il 2020 si è infatti finalmente mostrato al grande pubblico, mostrando all’intera community videoludica le proprie grandi potenzialità.

Predator Hunting Grounds è uno shooter asimmetrico ambientato in misteriose località dove il celebre predator sarà la più ambita delle prede. Nei panni di un membro della squadra di elite Fireteam i giocatori saranno infatti chiamati a braccare la creatura e a sconfiggerla nel minor tempo possibile. Sarà inoltre possibile impersonare anche lo stesso predator e scegliere la propria personale preda tra un vasto elenco di scelte.

Purtroppo di tale titolo non è stato mostrato altro e, a parte la sua esclusività per l’ammiraglia di casa Sony, non si sa ancora molto. Vi invitiamo comunque a rimanere con voi per restare aggiornati su Predator Hunting Grounds e su qualsiasi altra notizia che emergerà durante questa calda e fino ad ora interessante Gamescom 2019.

Che ne pensate di questo trailer, è riuscito a catturare la vostra attenzione? Avevate già sentito parlare di questa particolare esclusiva per PlayStation 4? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti!