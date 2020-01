Escape From Tarkov: aperto un nuovo server a Milano

Escape From Tarkov è ormai entrato in una fase che sta lo sta rendendo uno dei videogiochi più popolari di questo periodo. L’FPS di Battlestate Games oscilla tra i primi due o tre giochi più trasmessi sulle piattaforme di streaming e sta vedendo la propria community crescere a dismisura giorno dopo giorno.

Grazie a questa ondata di popolarità, il team di sviluppo russo ha annunciato la volontà di aprire diversi nuovi server in tutto il mondo, per permettere a tutti i giocatori di poter godere al meglio dell’esperienza che Escape From Tarkov può dare. Uno di questi nuovi server è stato aperto proprio qui da noi in Italia e per la precisione si trova a Milano.

For the last 4 days we added:10 servers in US (NY, Washington, Seattle, LA, Dallas)2 servers in Tokyo, Japan1 server… Publiée par Escape from Tarkov sur Vendredi 24 janvier 2020

Il nuovo server milanese si va ad unire ai 10 server situati negli Stati Uniti, ai 2 di Tokyo, Krasnoyarsk, Singapore e Hong Kong e ai server singoli di Amsterdam, Madrid e Falkenstein. Battlestatet Games non ha però alcuna intenzione di fermarsi qui, e ha già confermato che verranno aperti altri server in Sud America, in Sud Africa e in Indonesia, con una particolare attenzione al Brasile, dove già in passato è stato rilasciato un aggiornamento che includeva il doppiaggio portoghese per la grande community brasiliana di Escape From Tarkov.

Sembra che i piani per Escape From Tarkov sono appena iniziati in casa Battlestate Games, e lo studio russo è pronto ad accogliere al proprio meglio l’enorme community di appassionati che il titolo sta costruendo nel tempo. State giocando al titolo FPS? Diteci cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti.