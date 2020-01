Escape From Tarkov: il recente aggiornamento “protegge” i nuovi giocatori

Come ben sappiamo Escape From Tarkov negli ultimi mesi sta riscuotendo un enorme successo, riuscendo addirittura a vincere la battaglia contro Fortnite come numero di spettatori su Twitch. Per chi non lo sapesse, Escape From Tarkov è uno sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo sviluppato dal team russo Battlestate Games. Una delle caratteristiche più importanti del titolo è la modifica del proprio armamento, praticamente quasi infinito, per chi è amante di armi e manutenzione dovrebbe sicuramente provarlo.

Nonostante il realismo del titolo, i ragazzi di Battlestate Games sono sempre al lavoro con costanti aggiornamenti per migliorare l’esperienza, uno di questi infatti ha modificato il mercato di gioco. Questo particolare update, che ricordiamo non necessita di essere scaricato, apporta delle modifiche di peso al famoso market del titolo, che potrebbe davvero stravolgere il suo funzionamento.

L’obiettivo del team di sviluppo è quello di disincentivare i giocatori scorretti, i quali tentano di fregare i poveri nuovi giocatori vendendogli a caro prezzo pezzi di arma di scarso valore. Decisamente un nuovo aggiornamento pieno di amor proprio, il quale eliminerebbe il ritardo nell’immissione degli oggetti sul mercato. Una notizia che fa prendere una ventata di aria fresca in una giornata incentrata sul criticato ultimo aggiornamento di COD Modern Warfare non ancora risolto.

Fateci sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate della politica di Battlestate Games. Anche voi siete giocatori di Escape From Tarkov? Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per ulteriori novità ed approfondimenti sul titolo russo.