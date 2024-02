Phil Spencer terrà un evento la prossima settimana per spiegare il futuro di Xbox

Dopo tutti i rumor della giornata di oggi, Spencer si è finalmente esposto sulla questione, promettendo un evento business per la prossima settimana, pensato per raccontare il futuro di Xbox.

Non c'è ancora una data, ma è chiaro che il post su X di Phil Spencer (head of Xbox) sembra proprio confermare le diverse voci che danno Xbox come nuovo publisher third party sul mercato.

Il messaggio dice: "Vi ascoltiamo e vi sentiamo. Abbiamo programmato un evento di aggiornamento aziendale per la prossima settimana, in cui saremo lieti di condividere con voi ulteriori dettagli sulla nostra visione del futuro di Xbox. Restate sintonizzati."

Ovviamente vi terremo aggiornati su tutto ciò che accadrà, una cosa è certa: sarà una settimana molto importante che decreterà non solo il futuro di Xbox, ma anche il futuro del mercato videoludico, che potrebbe presto privarsi di un competitor, lasciando Sony praticamente isolata in una situazione quasi monopolistica.