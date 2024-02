Xbox multipiattaforma, Jez Corden fa il punto

Nelle ultime ore, si è diffusa ampiamente l'ipotesi che Xbox potrebbe diventare un publisher multipiattaforma, rendendo numerose delle sue esclusive disponibili su altre piattaforme.

Il giornalista, e insider, Jez Corden, noto per le sue informazioni accurate sul mondo Xbox, ha cercato di fare chiarezza su tutte queste indiscrezioni arrivate in massa nelle ultime 24 ore.

Innanzitutto, Corden, sottolinea che Xbox non ha intenzione di abbandonare l'hardware, contraddicendo le voci che suggerivano un possibile cambiamento di strategia, ma anzi confermando le indiscrezioni che vorrebbero la divisione Xbox al lavoro su diversi progetti hardware in fase ancora embrionale.

Inoltre, fa notare che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato che il numero di utenti Xbox su console è "da record", indicando che i risultati recenti della divisione non sono negativi, nonostante le speculazioni sull'andamento delle vendite delle console.

Per quanto riguarda i giochi esclusivi, Corden conferma che alcuni diventeranno multipiattaforma, anche se non fornisce dettagli specifici sui titoli interessati in questa, per molti sconvolgente, direzione aziendale.

Riguardo alle voci di un'intervista nella giornata odierna di Xbox alla CNBC, Corden smentisce tali affermazioni, dichiarando che nessun portavoce di Xbox terrà un'intervista con la rete oggi.

È importante sottolineare che Jez Corden è considerato un giornalista affidabile il quale ha condiviso in passato dettagli precisi sull'operato di Microsoft. Rimane comunque il solito suggerimento: prendete queste informazioni con le pinze.

D'altronde, come succede regolarmente in moltissime aziende, queste indiscrezioni potrebbero tranquillamente essere reali ma, allo stesso tempo, risalire a decisioni messe "sul piatto" delle opzioni a disposizione, senza nessun obbligo di concretizzarsi.

Allo stesso tempo, Phil Spencer ci ha abituato a smentire via social le "indiscrezioni errate" che coinvolgevano la divisione Xbox. Il fatto che in tutte queste ore sia rimasto in silenzio lascia pensare a un annuncio imminente in merito a questa situazione.

Tutte queste voci di corridoio riguardo a Xbox, hanno sollevato numerosi quesiti, tra cui la possibilità dell'arrivo delle pubblicità all'interno di Xbox Game Pass e l'ipotesi che Microsoft potrebbe considerare acquisizioni di altre compagnie nel caso in cui Xbox diventasse, principalmente, un publisher multipiattaforma.

Al netto di tutto, questa apparente "nuova direzione" di Xbox, potrebbe segnare un cambiamento epocale in quelli che da sempre sono considerati delle "regole auree" del mercato videoludico.