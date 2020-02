eSerie A Tim: Napoli e Brescia non saranno presenti

La Lega Serie A ha presentato in questi giorni è sbarcata nel territorio degli eSports presentando la eSerie A Tim, il primo campionato ufficiale in collaborazione con Infront e PG Esports utilizzando come console esclusivamente l’ammiraglia di Sony: PlayStation 4 ma sia su FIFA 20 che su eFootball PES 2020. Sono molti i club di Seria A che hanno deciso di unirsi a questa iniziativa e, se diversi giorni fa vi abbiamo parlato che anche l’Atalanta si aggiungerà al campionato, altre squadre invece non lo faranno. Il Napoli è una di queste, nonostante diverso tempo fa lo stesso Aurelio De Laurentis si era detto disposto ad un’apertura nel campo del gaming. La seconda squadra invece è il Brescia di Cellino.

La eSerie A Tim si svolgerà in una prima fase di qualificazioni online che permetterà a tutti i giocatori amatoriali e non professionisti, pertanto non tesserati con alcun club o organizzazione eSports, di competere per entrare tra i migliori d’Italia e avere la possibilità di essere scelti dai club di Serie A come giocatori ufficiali. Poi una fase a gironi e infine una fase a doppia eliminazione.

Non si conoscono ancora le motivazioni di questo rifiuto, fatto sta che il campionato sarà disputato ufficialmente da 17 su FIFA 20 mentre 18 su eFootball PES 2020. La motivazione? La Juventus, che in estate aveva firmato un accordo con il titolo Konami, non sarà presente nel gioco targato Electronic Arts in quanto si chiama Piemonte Calcio.

Cosa ne pensate di questa esclusione? Siete interessati a seguire la eSerie A Tim? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per tutte le novità sul campo degli eSports.