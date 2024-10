Shawn Layden: "Stiamo assistendo a un collasso della creatività nei giochi di oggi"

L'ex dirigente PlayStation Shawn Layden ha lanciato un allarme sullo stato dell'industria dei videogiochi durante un intervento al Gamescom Asia. Secondo Layden, il settore sta attraversando un "collasso della creatività" e l'eccessiva dipendenza dai blockbuster rappresenta "una condanna a morte".

Layden ha sottolineato come in passato gli studi si concentrassero semplicemente sul divertimento dei giochi, mentre oggi i costi di produzione per un titolo AAA hanno raggiunto le centinaia di milioni di dollari. Questo ha portato a una minore tolleranza al rischio e a un proliferare di sequel e imitazioni di successi già affermati.

"Stiamo assistendo a un collasso della creatività nei giochi di oggi", ha affermato Layden, citando il consolidamento degli studi e gli alti costi di produzione come fattori chiave. Ha inoltre evidenziato la scomparsa dei giochi "AA", definendola "una minaccia per l'ecosistema".

Se ci baseremo solo sui blockbuster per andare avanti, credo sia una condanna a morte.

Secondo l'ex dirigente PlayStation, i giochi AA possono portare innovazione e essere sviluppati molto più rapidamente dei titoli AAA. Layden ha sottolineato l'importanza di concentrarsi su idee uniche piuttosto che su schemi di monetizzazione: "Se mi proponi il tuo gioco AA e nelle prime due pagine del tuo progetto c'è lo schema di monetizzazione e abbonamento, per me è finita. La prima pagina deve spiegare perché questo gioco deve essere realizzato".

L'importanza della creatività e dell'unicità

Layden ha espresso la necessità di maggiore interesse ed esposizione per giochi a budget inferiore ma estremamente creativi e insoliti. Ha inoltre commentato le attuali tendenze sull'intelligenza artificiale nello sviluppo dei giochi, definendola "non un salvatore" ma semplicemente uno strumento per velocizzare alcuni compiti.

Xbox Series X su Amazon

Le osservazioni di Layden trovano riscontro in giochi come Hi-Fi Rush, un concept unico e creativo che ha rappresentato un rischio per Tango Gameworks. Lo studio è stato successivamente acquisito da Krafton, il cui CEO Changhan Kim ha dichiarato che l'acquisizione era motivata dal desiderio di mantenere l'eredità creativa dello studio piuttosto che generare profitti immediati.

Il messaggio di Layden è chiaro: l'industria dei videogiochi deve ritrovare lo spirito creativo e la propensione al rischio che l'hanno caratterizzata in passato, evitando di affidarsi esclusivamente a formule consolidate e puntando invece sull'innovazione e su idee originali.