F1 2021: scopriamo Braking Point

F1 2021 si arricchisce di Braking Point, una modalità storia completamente nuova, inedita per la serie e leggermente diversa da altre “storie sportive” viste nei videogiochi, quali ad esempio il viaggio di Alex Hunter in Ultimate Team o le storie di NBA 2K.

In questa anteprima vi raccontiamo brevemente di cosa tratta la storia e come funziona, ma possiamo anticiparvi già che il lavoro di Codemasters sembra di ottimo livello.

Braking Point, la storia

In Braking Point potrete seguire le vicende del giovane pilota inglese Aiden Jackson che passerà dal mondo Formula 2 a quello della Formula 1. Le cose però non saranno affatto facili. Jackson già durante la prima gara in Australia si ritroverà coinvolto in un incidente che metterà fuori gioco il suo compagno di squadra, il pilota veterano Casper Akkerman. Tra i due si erge immediatamente un pericoloso muro di tensione.

L'inizio di tutti i problemi

Come se non bastasse, a rincarare la dose ci si mette anche l’ambiguo pilota Devon Butler, dotato di un ego smisurato e in grado di mettere in difficoltà il sensibile Aiden Jackson con le sue taglienti frecciatine. Per fortuna Aiden viene sostenuto dal suo mentore e da sua madre che cercano a modo loro di appoggiarlo mentre giornalisti e social imperversano tra domande e commenti di ogni tipo.

Il nuovo arrivato Aiden Jackson

Per quanto Aiden Jackson si stia ambientando nell’universo della Formula 1 la tensione tra il nuovo arrivato e l’affermato Casper permane. Akkerman infatti la prende sul personale e durante la gara in Cina prova a buttare fuori strada Jackson con una manovra molto pericolosa. Il pilota inglese però non si perde d’animo e addirittura supera il suo compagno di squadra guadagnando diversi punti.

Casper Akkerman non l'ha presa bene

Devon Butler nel frattempo continua ad infilare il dito nella piaga confidando a Jackson che in realtà Akkerman non avrebbe mai voluto il nuovo arrivato come compagno di squadra. Sarà vero o sarà solo un modo perfido per seminare discordia? L’unica cosa certa è che per il giovane pilota inglese la carriera si prospetta ardua e frastagliata. Jackson potrà fare affidamento solo su nervi saldi ed ovviamente sul suo talento. A voi spetterà il compito di accompagnarlo nell’olimpo dei campioni delle corse, cercando di mantenere i nervi saldi e dando vita a un carattere preciso per il protagonista.

Devon Butler è un personaggio ambiguo

Braking Point, come funziona

In Braking Point potrete decidere tra cinque diverse scuderie: Aston Martin, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas e Williams. Il viaggio inizierà dalla Formula 2, ma ci si sposterà successivamente nel campionato più prestigioso della F1, andando a completare ben tre stagioni, ovviamente senza dover completare tutte le gare.

Le gare non saranno come nella modalità carriera, infatti non inizieranno tutte da una stessa identica situazione. A volte partiremo in pole, altre dovremmo sudarci il podio o addirittura cercare di dare manforte al nostro compagno di squadra. A seconda di come va la gara, alla fine si viene catapultati in un filmato d’intermezzo che racconta brevemente se siamo o non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo.

Per sapere cos’altro vi riserverà F1 2021 vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine in attesa dell’ormai prossima recensione. Se intanto volete avvantaggiarvi accaparrandovi un posto a bordo delle vetture più veloci del pianeta vi consigliamo caldamente di pre-ordinare una copia del gioco da questo link. Abbiamo iniziato a giocare con la versione PlayStation 4 del titolo. Godetevi le immagini allegate a questo articolo e cominciate ad entrare nell’universo narrativo di F1 2021.