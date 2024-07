YouTube ha un nuovo strumento per rimuovere la musica protetta da copyright senza alterare l'audio restante

Lo scorso 4 luglio, YouTube ha rilasciato un importante aggiornamento dedicato al suo strumento incaricato di rimuovere la musica protetta da diritti d'autore dai video. Questa novità mira a facilitare l'eliminazione delle tracce audio senza intaccare altre componenti sonore presenti nei video, come dialoghi o effetti speciali. Neal Mohan, capo di YouTube, ha condiviso la novità sulla piattaforma X:

"Buone notizie, creatori: il nostro strumento aggiornato Erase Song vi aiuta a rimuovere facilmente la musica oggetto di reclami per diritto d'autore dal vostro video, lasciando intatto il resto dell'audio".

L'azienda ha spiegato che lo strumento era già in fase di test da tempo, ma precedentemente non riusciva a eliminare con precisione la musica protetta da copyright senza alterare altri suoni nel video. La versione migliorata utilizza un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale (AI) per rilevare e rimuovere specificamente la musica in questione, preservando il resto dell'audio nel clip.

Tuttavia, sulla pagina di supporto di YouTube, l'azienda ha messo in guardia gli utenti sul fatto che, in certe circostanze, l'algoritmo potrebbe non riuscire a rimuovere esclusivamente la canzone.

"Questo tipo di modifica potrebbe non funzionare se la canzone è difficile da rimuovere. Se questo strumento non riesce a eliminare il reclamo su un video, potete provare altre opzioni di editing, quali silenziare completamente il suono nei segmenti reclamati o tagliare i segmenti incriminati."

In alternativa, i creatori possono scegliere di selezionare tutto il suono nei segmenti "reclamati", per evitare la riproduzione di materiale protetto da copyright. Una volta che il video viene modificato con successo, YouTube rimuove il reclamo del Content ID, il sistema dell'azienda per identificare l'uso di contenuti protetti da copyright nei vari clip.

Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo per YouTube nella gestione dei diritti d’autore, offrendo ai creatori uno strumento potente e flessibile per conformarsi alle normative sui copyright senza compromettere la qualità audio dei loro contenuti.

La capacità di isolare e rimuovere selettivamente parti di un audio è una testimonianza delle avanzate capacità dell'IA nel riconoscimento e nella modifica del suono, caratteristiche che continuano a evolversi rapidamente nel settore delle tecnologie di editing video.