F1 24 | Provato - Carriera e modello di guida migliorati

Il lancio ufficiale di F1 24 è previsto per fine maggio su Xbox, PlayStation e PC. Tuttavia, abbiamo avuto l'opportunità di provare una versione in anteprima, che ci ha permesso di esplorare le modalità Grand Prix, Time Trial e Carriera. Sebbene alcuni dettagli possano ancora cambiare prima del rilascio finale, ecco cosa abbiamo scoperto.

A tutta velocità

Il nuovo capitolo di F1 mantiene la base consolidata dei precedenti giochi, introducendo alcune modifiche significative, soprattutto nella modalità Carriera. Le dinamiche di guida e l'usura degli pneumatici sono state migliorate, rendendo le vetture leggermente più facili da gestire, ma sempre emozionanti da guidare. La nostra esperienza con i circuiti e il volante in questa versione preliminare è stata positiva, senza problemi tecnici.

La modalità Carriera ha subito il maggior rinnovamento. Per la prima volta, è possibile impersonare i piloti reali, attuali o del passato, come Ayrton Senna o Michael Schumacher. Ogni pilota ha sfide specifiche, rendendo la carriera unica per ciascun giocatore. Ad esempio, se scegliete Charles Leclerc, potreste dover vincere il campionato del mondo in due anni. Per Lewis Hamilton, la sfida potrebbe essere diventare otto volte campione del mondo.

Ovviamente, è ancora possibile creare il proprio pilota e farlo debuttare in F2 o direttamente in F1. In questo caso, ci saranno sfide personalizzate legate alle prestazioni, con un sistema di reputazione influenzato dal comportamento in pista. Novità interessanti includono i "meeting segreti" per negoziare contratti migliori con altre scuderie durante la stagione.

Codemasters ha apportato diverse modifiche tecniche al gioco. La fisica delle sospensioni è stata migliorata, offrendo una distribuzione del peso più realistica e una migliore gestione delle forze. Anche il comportamento degli pneumatici è stato rivisto, con una gestione della temperatura che influisce sulle prestazioni e sul consumo. Il nuovo sistema di aerodinamica, grazie alla fluidodinamica computazionale (CFD), offre un'esperienza di guida più realistica, con effetti di deportanza migliorati e una sensazione più precisa dell'aria durante la gara.

Alcuni tracciati sono stati aggiornati per allinearsi meglio con le loro controparti reali. Silverstone e il Circuit de Spa-Francorchamps hanno ricevuto miglioramenti dettagliati, mentre Lusail International Circuit e Jeddah Corniche Circuit sono stati aggiornati per rispecchiare i tracciati reali.

F1 24 introduce nuove icone, come Pastor Maldonado e Jamie Chadwick, e per la Champions Edition, campioni come James Hunt e Juan Pablo Montoya. Il gioco include tutte le vetture e i piloti ufficiali del Campionato 2024, con dettagli ricreati utilizzando dati CAD e tecnologie avanzate come Ray-Traced Dynamic Diffuse e Global Illumination.

F1 World ritorna con nuove funzionalità. I giocatori possono personalizzare il proprio personaggio, acquistare indumenti negli store e interagire con altri utenti. È possibile creare leghe personalizzate o partecipare a quelle esistenti, con un sistema di punti che classifica i giocatori in base alle prestazioni e al comportamento in pista, facilitando abbinamenti equilibrati nelle gare successive.

Tirando le somme

F1 24 non rivoluziona il sistema di guida, seppur siano state apportate chiare migliorie alle sospensioni e alla gestione degli pneumatici che impattano durante le gare. Ma le nuove novità sulla carriera e sulla personalizzazione in-game, migliorano senz'altro l'esperienza complessiva. È ancora presto per esprimere un giudizio complessivo, ma non vediamo l'ora di esplorare tutte le nuove caratteristiche nella versione finale.