F1 25 | Tutti i miglioramenti e le novità di My Team

Nei giorni scorsi abbiamo avuto l’occasione di assistere a una presentazione in anteprima di F1 25, nuovo titolo della serie basato sulla celebre disciplina automobilistica in arrivo il prossimo 30 maggio su PC, Xbox e PlayStation. Un appuntamento che gli appassionati si sono già segnati sul calendario dal tempo e del quale possiamo finalmente raccontarvi qualcosa di più, in modo tale da aiutarvi a ingannare l’attesa che ancora ci separa dal lancio del titolo.

My Team 2.0

F1 25 porta numerose novità e miglioramenti alla saga, a partire dalla modalità My Team 2.0. Quest’anno tale opzione di gioco, che consente di immergersi nel ruolo di proprietario di una scuderia, presenta svariati aggiornamenti rispetto al passato. Ora la parte gestionale è infatti molto più estesa e approfondita, permettendo di andare a toccare a tutto tondo quello che accade fuori dalla pista. Le novità in ogni caso sono davvero tante e vanno a coprire praticamente ogni aspetto del gioco, a partire dal reclutamento dei piloti fino alla gestione delle infrastrutture, passando ovviamente per tutti quegli aspetti solo all’apparenza secondari ma che consentono di trionfare in gara.

Tre sono in particolare le strutture chiave che esordiscono in F1 25. La prima, chiamata Ingegneria e dedicata alla ricerca e sviluppo, permette di lavorare a nuove parti per le proprie vetture. A differenza che in passato, la fase di ricerca e quella di sviluppo sono poi distinte e danno vita a una nuova serie di scelte. Dovremmo quindi ad esempio decidere se è meglio produrre più parti in serie, e risparmiare quindi a livello economico ma mettendoci un po’ più di tempo, o lavorare a un pezzo per volta per averlo a disposizione il prima possibile, ovviamente a un prezzo maggiore.

La seconda struttura, invece, prende invece il nome di Personale e permette di gestire sia i contratti dei vari piloti, con tanto di contrattazione e incontri faccia a faccia, che dell’intera forza lavoro. Meglio spendere di più per ridurre i tempi di lavoro o risparmiare sulle risorse umane, tenendo però in considerazione un allungamento delle tempistiche? Tutto il sistema dei contratti è poi stato ripensato e arricchito, facendo confluire al suo interno per esempio anche variabili relative a come è vista la nostra scuderia all’interno del paddock.

Corporate, la terza struttura, permette infine di gestire quelle che sono le finanze della scuderia. Tutti trade off inediti che danno insomma una maggiore spinta gestionale a My Team, rendendolo ancora più vario che in passato. Con F1 25 è poi anche il quartier generale del team a ottenere svariati miglioramenti, diventando uno spazio in continua evoluzione di pari passo con le ambizioni e le performance della scuderia. Una maggiore importanza assume poi la relazione con gli sponsor, che se coltivata accuratamente consentirà l’accesso a benefit vari e anche a livree esclusive.

Da segnalare, infine, anche degli update al sistema delle Icone, con i vari team che potranno reclutare piloti leggendari all’interno di MyTeam, e la possibilità di aggiungere una undicesima squadra alla competizione. Stiamo parlando o della Konnersport dalla modalità Breaking Point o della APXGP direttamente dal film F1 con Brad Pitt. Quest’ultima sarà riservata esclusivamente a tutti coloro che acquisteranno l’Iconic Edition del gioco prima del 11 luglio.

Più bello e più ricco

Non è ovviamente solo la modalità My Team a ricevere svariati miglioramenti in F1 25, ma un po’ tutti quelli che sono i vari aspetti di gioco. Nel titolo sarà ad esempio possibile competere nelle versioni invertite di Silverstone, Austria e Zandwoort, mentre sono cinque le nuove piste, ossia Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola, a essere state ricreate tramite la tecnologia LIDAR. Si tratta di un sistema che permette una riproposizione altamente accurata delle piste, con pendenze, cordoli e dettagli del tracciato che risultano in gioco paro paro alla loro controparte reale.

Anche gli shader e la vegetazione hanno ottenuto con F1 25 svariati upgrade, con gli alberi che ad esempio ora sono coerenti con il tracciato in questione. A Suzuka, ad esempio, non saranno più anonimi arbusti ad accompagnare le nostre gare, bensì dei bellissimi ciliegi in fiore.

Oltre alle già segnalate livree dedicate agli sponsor, è tutto il sistema di personalizzazione estetica ad essere stato potenziato nel futuro capitolo della saga. Con F1 25 il grado di libertà del decal editor è quindi più grande che mai e consente di dare libero sfogo alla propria fantasia. Anche i numeri possono essere modificati liberamente sia in quanto a font che a colore usato. F1 25 vede inoltre l’esordio di nuove cinematics e, per i possessori di PC particolarmente carrozzati, di un sistema di illuminazione path traced particolarmente bello da vedere.

Anche l’orecchio vuole però la sua parte ed ecco infatti come Codemasters abbia migliorato quello che è il rumore dei motori, rendendolo differente non in base alla singola macchina, ma al motore stesso. Svariati sono infine i dialoghi aggiunti, sia creati dai piloti reali che da professionisti per coprire una serie ancora maggiore di situazioni che potrebbero presentarsi in gara.

Impossibile non citare infine Invitationals, una nuova modalità cooperativa in un cui gareggiare in delle competizioni a più giocatori con svariate modifiche alle regole di gara. In esse i giocatori sfidano l’intelligenza artificiale cercando di ottenere più punti possibile e raggiungere così i premi più ambiti.