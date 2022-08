L’app di Facebook Gaming non ha mai riscosso un successo clamoroso nell’elenco di prodotti dell’azienda americana. In un recente comunicato, infatti, gli sviluppatori della sezione annunciano che l’app è destinata alla chiusura nel giro di pochi mesi. Non sarà dunque più possibile utilizzarla per accedere ai giochi, ma non tutto è perduto per coloro che continuano a utilizzarla. Gran parte delle funzioni dell’applicazione, infatti, saranno semplicemente trasferite su Facebook.

Gli sviluppatori, all’interno del comunicato ufficiale, hanno ringraziato tutti coloro che hanno supportato l’applicazione affermando, inoltre, che la loro missione non è conclusa. Nonostante i grandi sforzi economici per finanziare Facebook Gaming, Meta è ormai focalizzata prevalentemente sul suo Metaverso e sulla creazione di giochi in realtà virtuale. Quest’ultima è un’ulteriore motivazione che va a giustificare la chiusura della sezione. Anche in questo caso, però, le certezze sono poche dal momento che Meta Quest 2 arriverà sul mercato con un aumento di prezzo sostanzioso. Nonostante esso sia stato motivato dalle maggiori spese che richiede il mercato attuale, è possibile che le vendite del nuovo Quest subiscano una brusca frenata.

Inoltre, oltre a permettere l’acquisto di titoli mobile, l’app di Facebook Gaming permetteva di seguire i propri streamer preferiti e rimanere aggiornati con le pagine degli sviluppatori. Tra gli investimenti economici menzionati in precedenza, infatti, molti sforzi sono stati orientati all’ingaggio di content creator da varie piattaforme concorrenti, in modo da poter competere con Twitch e Youtube.

Tuttavia, sembra che gli sforzi effettuati da Meta non siano stati sufficienti a garantire la sopravvivenza di Facebook Gaming. L’applicazione, infatti, sarà definitivamente chiusa a partire dal 28 ottobre 2022. Come detto, molte delle sue funzionalità torneranno a essere disponibili su Facebook, ma non potranno più essere utilizzate all’interno dell’app dedicata. Infine, Meta ha in programma una roadmap interessante per i suoi prodotti che non si limita al nuovo Meta Quest 2.