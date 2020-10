Facebook Gaming: ecco il nuovo servizio di cloud gaming, è gratis!

Il cloud gaming diventa ogni giorno sempre più centrale nell’industra videoludica. Anche Facebook si lancia nello streaming videoludico tramite Facebook Gaming. Non si tratta di un diretto avversario di servizi già disponibili come Google Stadia, Amazon Luna, Microsoft xCloud e NVIDIA GeForce Now, quanto piuttosto di un servizio (gratis) per giocare a una serie di free to play su mobile: niente giochi PC e console in “formato ridotto”, quindi. Pronti a scoprire ogni dettaglio?

Facebook Gaming

Facebook Gaming, come abbiamo detto, è un nuovo servizio di cloud gaming gratis che offre l’accesso a una serie di giochi mobile. Per potervi accedere si deve accedere alla sezione “Gaming” di Facebook, la stessa che contiene anche la piattaforma di streaming video diretta concorrente di Twitch.

Per il momento, quindi, non si tratta di un servizio indipendente: non esiste un’app dedicata, ma bisogna accedere tramite il classico FB. Facebook Gaming è gratuito, ma ovviamente esiste sempre la possibilità di spendere denaro all’interno dei singoli giochi tramite microtrasazioni.

Introducing our take on cloud gaming where we hope to make it easier to play games instantly on Facebook Gaming. Check out the things we’re doing (and not doing) with our new cloud gaming platform via @Jason_Rubin 👉 https://t.co/bbh00OPK8h pic.twitter.com/QEo86sX9Vl — Facebook Gaming (@FacebookGaming) October 26, 2020

Quali giochi sono disponibili?

In questo momento sono disponibili i seguenti giochi:

Asphalt 9: Legends

PGA TOUR Golf Shootout

Solitaire: Arthur’s Tale

Mobile Legends: Adventure

WWE SuperCard

Nelle prossime settimane sarà anche aggiunto Dirt Bike Unchained e altri arriveranno in futuro. Come potete vedere, non si tratta di classici giochi AAA disponibili su console e PC, ma di titoli mobile free to play.

Ci saranno inoltre delle “pubblicità interattive” tramite cloud nella feed news di Facebook che permetteranno di provare brevi segmenti di gioco, come delle mini-demo: lo scopo è attirare quella fetta di pubblico che non sfrutta regolarmente la sezione Gaming di Facebook.

Su quali piattaforma è disponibile Facebook Gaming?

Facebook Gaming è disponibile su dispositivi Android e tramite la versione web di Facebook. Non è possibile infatti usare il servizio su dispositivi Apple: il motivo è che Apple pretende che ogni singolo gioco sia inviato in revisione in modo singolo e indipendente, così da essere catalogato nell’App Store.

A un certo punto, il servizio di cloud gaming sarà rilasciato sull’app dedicata di Facebook Gaming su Android, ma non è stata indicata una data. Inoltre, potrebbe anche arrivare su Smart TV: si tratta però solo di un’eventualità a lungo termine.

È disponibile in Italia?

No, per il momento il servizio di cloud gaming è disponibile unicamente negli USA, esattamente come Amazon Luna. Non ci sono informazioni per una versione internazionale.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo servizio?