Al lancio di uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, se non addirittura di sempre, mancano oramai solo poche settimane. Stiamo ovviamente parlando di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito dell’apprezzatissimo Breath of the Wild che si appresta ad arrivare nei negozi il prossimo 12 maggio. Per ingannare l’attesa che ancora ci separa da tale data è però possibile fare propria la bellissima Nintendo Switch OLED dedicata al gioco, che arriverà sul mercato invece domani, il 28 aprile.

Una console bellissima da vedere e in edizione limitata, che siamo sicuri diventerà presto un pezzo pregiato. Insomma, fatela vostra finché siete ancora in tempo.

Questa particolare Nintendo Switch OLED in edizione limitata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è decorata con dei motivi a tema. Sulla parte frontale della base è ad esempio raffigurato il noto stemma di Hylia della serie The Legend of Zelda, mentre il retro della console e i Joy-Con dorati hanno un design ispirato al futuro capitolo. Prima di lasciarvi all’acquisto di questa console vi ricordiamo come il gioco NON sia incluso al suo interno. Allora, avete già fatto vostra questa bellissima Nintendo Switch OLED?

