Fairy Tail non sarà doppiato in inglese

Cattive notizie per tutti i fan del celebre manga Fairy Tail che stanno avidamente aspettando la trasposizione videoludica della serie: a quanto pare, infatti, l’atteso RPG di Koei Tecmo non sarà doppiato in inglese e avrà quindi solamente i sottotitoli nella lingua d’Albione.

A riferire tale notizia è stato nientepopodimeno che il producer del titolo Keisuke Kikuchi che ha confermato l’attuale assenza di piani per un doppiaggio in inglese. Per quanto riguarda le voci giapponesi i doppiatori sono invece già al lavoro e Fairy Tail ricorrerà fortunatamente ai medesimi artisti utilizzati anche per l’anime.

Nonostante la probabile assenza del doppiaggio in inglese Fairy Tail resta comunque un’opera di grande interesse che promette di ammaliare i fan della serie. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “In questo piccolo assaggio di gameplay abbiamo trovato un gioco che sembra voler essere accessibile anche a chi non mastica tantissimo di RPG con la promessa che procedendo nell’avventura il livello di difficoltà e il grado di stimolo delle sfide cresca. Anche qui c’è tempo a sufficienza per bilanciare e calibrare al meglio l’andamento del gioco tra momenti più rilassati e combattimenti più impegnativi considerata anche l’influenza che avranno diverse formazioni di party al momento non accessibili.”

Fairy Tail è attualmente atteso su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il prossimo 20 marzo 2020.

Che ne pensate di questa notizia e della possibile assenza del doppiaggio inglese, secondo voi è un sintomo di basse aspettative per il titolo o si tratta invece di problematiche di qualche altro tipo? In titoli del genere preferite sentire il parlato in giapponese o in inglese? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.