Fairy Tail: rilasciato lo “story trailer” ufficiale

Lo shonen è un genere che, seppur abbia caratteristiche tutte molto simili tra loro, non smette mai di sfornare dei piccoli capolavori che richiamano orde di fans. Fairy Tail, manga creato da Hiro Mashima ed edito nel 2006, ha sicuramente delle peculiarità che gli hanno conferito un successo strabiliante nel corso della sua serializzazione, terminata nel 2017, seppur con qualche piccolo passo falso sopratutto nel finale. Bandai Namco ha deciso di pubblicare una nuova iterazione videoludica di questo manga, chiamato molto semplicemente Fairy Tail, ed oggi è stato rilasciato lo story trailer che ci permette di dare uno sguardo più approfondito del titolo.

Fairy Tail è un JRPG edito da Bandai Namco e sviluppato da Koei Tecmo, ma si discosta in maniera netta dai giochi sviluppati su un altro famoso shonen, One Piece. In questo titolo potremmo utilizzare la maggior parte degli strambi maghi appartenenti alla gilda omonima, in un vero e proprio gioco di ruolo a turni che per certi versi richiama il ben più profondo e stratificato Persona 5 di Atlus. Potremmo quindi gestire il nostro party, creare delle strategie specifiche ed ovviamente gustarci le iconiche mosse speciali dei nostri beniamini. Detto questo, a voi il trailer di lancio che ci presenta in maniera più o meno approfondita lo spicchio di storia che andremo a giocare, con anche la presentazione di alcuni dei personaggi utilizzabili.

Dal video si può notare che bene o male ripercorreremo la prima metà del manga, che va dagli inizi sino al momento precedente al time skip. Con molta probabilità potremmo scontrarci con tutti i nemici apparsi in quegli archi narrativi, utilizzando come detto precedentemente molti dei componenti di Fairy Tail. Tra questi è stato aggiunto proprio nel trailer il potente “Gildarts“, apparentemente un ubriacone e un padre assente, che con il suo potere risulta essere a conti fatti il più potente mago conosciuto di questa gilda.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace il trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile il prossimo 26 giugno per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.