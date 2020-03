One Piece Pirate Warriors 4: rilasciato lo “Special Moves” trailer

One Piece Pirate Warriors 4 titolo musou è in procinto di uscire il 27 Marzo, salvo eventuali rinvii vista la situazione mondiale, e Omega Force ci delizia con un nuovo trailer che mostra i personaggi presentati sino ad ora. Il video ci presenta i combattenti utilizzabili con rispettive mosse speciali, guardando il filmato possiamo notare quanto il titolo sia decisamente variegato ed ognuno di essi ci delizia con mosse uniche e peculiari, facendo quindi un vero e proprio sunto di ciò che ci è stato anticipato fino ad ora con i trailer dei singoli personaggi.

One Piece ha avuto moltissime trasposizioni videoludiche e la serie dei Pirate Warrios sembra essere ancora una volta un vero e proprio punto di riferimento per poterci gustare appieno i combattimenti presentati nel noto manga di Eiichirō Oda. Possiamo senza indugio lanciarci in questo mondo e sfruttare le caratteristiche di ogni combattente, complice anche l’oramai più che rodato combat system dei ragazzi di Omega Force.

Come visto dal trailer, potrebbe avere la possibilità di variare molto il nostro modo di giocare a seconda di chi scegliamo di interpretare. Infine ci sono stati mostrati anche tutti i bonus preordine, che faranno felici i fan dei Dinasty Warriors e non, abbiamo quindi in anticipo tutti i componenti del Germa 66 (sostanzialmente la famiglia di Sanji Vinsmoke), ben due costumi alternativi di Boa Hancock e Trafalgal Law, rispettivamente di Wang Yuanji e Cao Pi, facenti parti come anticipato della saga sviluppata sempre da Omega Force ed anche i bonus derivati dal Day One, praticamente le versioni di Wano di Rufy, Nami, Zoro e la versione Germa di Sanji.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi ha convinti il trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a One Piece Pirate Warriors che riguardiamo essere rilasciato a partire dal prossimo 27 marzo per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.