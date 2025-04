Prototipo di Steam Deck in vendita su eBay a quasi 3.000$

La ricerca dell'introvabile ha portato un collezionista a sborsare ben 2.000 dollari per quello che sembrerebbe essere un raro prototipo di Steam Deck. Nel vasto oceano di oggetti bizzarri che popolano il mercato dell'usato online, questa recente scoperta ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e collezionisti di rarità. La piattaforma eBay, da sempre terreno fertile per cacciatori di tesori digitali e cimeli tecnologici, ha ospitato questa particolare transazione.

Il venditore, identificato come Storm_City_Retro, ha inizialmente proposto l'oggetto a circa 3.000 dollari o miglior offerta, per poi concludere la vendita a 2.000 dollari lo scorso 8 aprile. Secondo quanto riportato nella descrizione, si tratterebbe di un prototipo autentico di Steam Deck, sebbene privo di sistema operativo installato. Un dettaglio che non ha scoraggiato l'acquirente dal procedere con l'acquisto nonostante l'evidente mancanza del joystick destro nella periferica.

La questione dell'autenticità resta comunque aperta. Il dispositivo mostra somiglianze significative con un prototipo confermato da Valve stessa e pubblicato in un libretto digitale dell'azienda. Particolari come i pad touch rotondi e i caratteristici accenti blu sui pulsanti sembrano corrispondere, ma nessuna verifica ufficiale è stata ancora effettuata sulla legittimità dell'oggetto venduto su eBay.

Sul retro del dispositivo, come mostrato nelle immagini condivise su Reddit, appare un adesivo che identifica l'oggetto come "Engineering Sample #34" con la chiara dicitura "not for resale" (non destinato alla vendita). Un'ironia involontaria considerando che l'oggetto è stato comunque commercializzato a una cifra considerevole, ignorando completamente l'avvertimento del produttore.

La difficoltà nel rintracciare l'inserzione originale dopo la vendita ha aggiunto un ulteriore strato di mistero all'intera vicenda. L'annuncio è ormai irreperibile sul sito di eBay, ma alcune piattaforme che accedono alle API del marketplace hanno confermato i dettagli della transazione, verificando che qualcuno ha effettivamente investito duemila dollari nell'acquisto di questo presunto pezzo di storia tecnologica.

Non è la prima volta che prototipi tecnologici emergono in luoghi inaspettati. Nel recente passato, persino una presunta GeForce RTX 4090 Ti, scheda grafica mai ufficialmente rilasciata, sarebbe stata recuperata da un cestino prima di finire nelle mani del canale YouTube Gamers Nexus per essere analizzata. Questa tendenza evidenzia come i confini tra sviluppo industriale, collezionismo e mercato parallelo siano sempre più sfumati.