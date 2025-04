Non aggiornate la vostra Steam Deck! Grave instabilità col nuovo update

Un aggiornamento di SteamOS ha creato il caos tra gli utenti della console portatile di Valve, trasformando quella che doveva essere una normale installazione in un incubo tecnico per migliaia di possessori di Steam Deck. La versione 3.6.24, rilasciata nelle ultime ore nel canale stabile del sistema operativo, presenta gravi difetti che compromettono funzionalità essenziali del dispositivo, portandolo in alcuni casi a cicli continui di riavvio che hanno allarmato la comunità di giocatori in tutto il mondo.

I problemi principali riguardano il menu di accesso rapido, completamente inutilizzabile dopo l'aggiornamento, e soprattutto lo slider TDP che regola il consumo energetico del processore. Con questi controlli fuori uso, i limiti di temperatura vengono ignorati, causando surriscaldamento, prestazioni ridotte e un drammatico calo dell'autonomia della batteria. La situazione diventa critica quando il dispositivo, nel tentativo di proteggersi, entra in un ciclo di riavvii continui senza permettere all'utente di accedere all'interfaccia.

Ciò che ha scatenato particolare indignazione tra gli utenti è il fatto che questi malfunzionamenti non siano stati intercettati durante la fase di test nel canale beta, dove tradizionalmente vengono individuati e corretti i problemi prima del rilascio generale. L'incredulità per questa svista ha portato molti a chiedersi come sia possibile che un aggiornamento con difetti così evidenti abbia superato i controlli di qualità di Valve.

Soluzione temporanea e misure preventive

Per chi ha già installato l'aggiornamento problematico e si trova intrappolato nel ciclo di riavvii, esiste fortunatamente una procedura di ripristino. È necessario spegnere completamente il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione, per poi riaccenderlo tenendo premuto il tasto del menu di accesso rapido. Questa combinazione consente di ripristinare la versione precedente del sistema operativo senza perdere dati personali o giochi installati.

Sul forum Reddit dedicato a Steam Deck, dove la comunità si è rapidamente mobilitata per condividere informazioni e soluzioni, è comparso un post in evidenza che erroneamente indicava la possibilità che l'aggiornamento "brickasse" completamente i dispositivi. Sebbene questa informazione sia stata smentita, il thread rimane una fonte utile per seguire gli sviluppi della situazione e le risposte ufficiali di Valve.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Gli esperti consigliano a chi non ha ancora effettuato l'aggiornamento di astenersi completamente dall'uso del dispositivo fino alla pubblicazione di una patch correttiva, evitando così il rischio di incappare nei problemi segnalati. Ironia della sorte, il rilascio dell'aggiornamento problematico proprio il primo aprile ha inizialmente generato confusione, con alcuni utenti convinti si trattasse di un elaborato pesce d'aprile orchestrato da Valve.