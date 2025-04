Oblivion Remastered dà grossi problemi con Steam Deck

L'ambiguo sistema di valutazione dei giochi su Steam Deck continua a sollevare perplessità, con l'ultimo caso eclatante rappresentato da Oblivion Remastered. Il gioco, recentemente rilasciato, ha ottenuto il bollino verde "Verificato" nonostante le prestazioni sulla console portatile di Valve siano tutt'altro che soddisfacenti. La discrepanza tra valutazione ufficiale ed esperienza reale solleva interrogativi sull'affidabilità dell'intero sistema di rating, che sembra sempre più disconnesso dalla realtà dei giocatori.

La verifica per Oblivion Remastered appare particolarmente ingiustificata considerando che il gioco fatica a mantenere frame rate stabili anche con impostazioni grafiche ridotte al minimo. Sebbene non sia completamente ingiocabile, l'esperienza è ben lontana da meritare il prestigioso bollino verde che dovrebbe garantire un'esperienza fluida e ottimizzata per il dispositivo portatile. Questo episodio segue di poco la controversa revisione della valutazione di Spider-Man 2, inizialmente verificato e poi declassato dopo le segnalazioni degli utenti.

I requisiti di sistema già facevano presagire che far girare il titolo sul piccolo dispositivo sarebbe stata una sfida considerevole, ma la certificazione di compatibilità ha creato aspettative irrealistiche tra i possessori della console portatile.

All'avvio di Oblivion Remastered su Steam Deck, il gioco viene preconfigurato con preset grafici bassi e XeSS impostato su "Bilanciato". Tuttavia, queste impostazioni predefinite si rivelano inadeguate per garantire un'esperienza soddisfacente, richiedendo ulteriori aggiustamenti manuali per ottenere un frame rate accettabile.

La situazione peggiora quando si considera che, anche con configurazioni aggressive, il gioco fatica a mantenere 30 fps stabili. Tentare di superare questa soglia richiede l'attivazione della generazione dei fotogrammi, introducendo problemi di input lag e ghosting dell'immagine, particolarmente evidenti quando il frame rate di partenza è già compromesso.

Questa incongruenza evidenzia un problema sistemico nella metodologia di valutazione di Valve. Mentre il bollino "Verificato" dovrebbe indicare un'esperienza ottimale senza compromessi, la realtà dimostra che molti titoli con questa certificazione richiedono significativi sacrifici in termini di qualità visiva e fluidità per risultare minimamente fruibili sul dispositivo portatile.

La soluzione per chi possiede sia il gioco che Steam Deck? Paradossalmente, evitare l'esecuzione nativa. Per il momento, è meglio utilizzare Nvidia GeForce Now, che permette di giocare in streaming con impostazioni grafiche elevate, offrendo un'esperienza visiva nettamente superiore rispetto all'esecuzione diretta sulla console. Naturalmente, questa soluzione richiede un abbonamento premium per accedere ai migliori server disponibili, ma rappresenta un'alternativa preferibile rispetto all'esperienza compromessa offerta dall'esecuzione nativa.